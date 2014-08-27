При изучении культуры Японии и обыкновений её жителей невозможно обойти вниманием ежегодные события и праздники, придающие свою прелесть, очарование и особый смысл каждому из четырёх времён года. Предлагаем вашему вниманию японский календарь наиболее значимых событий каждого месяца с пояснением их происхождения и другими интересными фактами.

Январь

Сёгацу: Новый год

Слово сёгацу – это традиционное название первого месяца года, а день 1 января японцы называют гандзицу — день Нового года. Совокупность новогодних обычаев, традиций и ритуалов, которые являются наиболее важными событиями в японском календаре, иначе говоря, всё, что связано с новогодними торжествами, иногда называют осёгацу. По обычаю, японские семьи украшают крыльцо жилища или домашний синтоистский алтарь, а также декоративный альков токонома, наряжаются в традиционные японские одежды, угощаются супом одзони и отправляются на традиционную церемонию хацумодэ — первое посещение синтоистского святилища в наступившем году. Также принято пораньше вставать (или позже ложиться!), чтобы встретить первый восход солнца в новом году — хацухинодэ.

Имеющий множество вариаций суп одзони — это бульон из рыбы и других ингредиентов с моти, лепешками из толчёного отварного клейкого риса. Дети и подростки получают в подарок деньги отосидама и наслаждаются традиционными забавами — запускают бумажных змеев, играют в разновидность бадминтона ханэцуки и настольную игру сугороку. На первые три дня нового года, или санганити, закрывается большинство предприятий и учреждений. Второго января принято заниматься каллиграфией, а седьмого по традиции едят нанакуса гайю, разновидность рисовой каши с семью видами трав, чтобы весь год оставаться в добром здравии. 11 января всей семьёй съедают кагами-моти, фигурную лепёшку из толчёного риса, которая находилась в качестве подношения на домашнем святилище или алтаре, чтобы прожить весь год в мире и согласии. Этот обычай называют кагами-бираки, что в переводе означает «открытие зеркала».

Традиционное новогоднее украшение симэкадзари на входе в дом / Новогодний суп одзони

Сэйдзин сики: Церемония совершеннолетия

Национальный праздник сэйдзин но хи, или День совершеннолетия, отмечают во второй понедельник января. К этому дню большинство муниципалитетов организуют церемонии, на которые приглашаются все местные молодые люди, отмечающие своё 20-летие. Многие из них, особенно девушки, приходят в традиционных японских одеждах, таких как фурисодэ (кимоно с длинными свободными рукавами) и хакама (широкие складчатые юбки для официальных случаев, надеваемые поверх кимоно, которые носят как женщины, так и мужчины).

Нюгаку сикэн: Вступительные экзамены

Вступительные экзамены в университеты в специализированных экзаменационных центрах, а также вступительные тесты и экзамены в неполных средних, полных средних школах и высших учебных заведениях страны начинаются со второй декады января. Хотя считается, что детей в стране слишком мало, конкуренция за места в наиболее популярных учебных заведениях по-прежнему очень жёсткая, что широко обсуждается в СМИ в этот период года.

Февраль

Сэцубун: Канун весны

Сэцубун отмечают 3-4 февраля. По старому японскому лунно-солнечному календарю это последний день зимы. Следуя обычаю, люди разбрасывают бобы у входа в дом, чтобы отпугнуть неудачу, и поют: «Они ва сото, фуку ва ути», что означает: «Демоны — вон! Удача — в дом!»

Хацу-ума: торжества в честь Инари

В феврале в первый «день лошади», который называют хацу-ума (дословно – «первая лошадь»), проводят торжества в честь Инари, синтоистского божества плодородия и сельского хозяйства (и многого прочего). Празднования проходят по всей стране в святилищах Инари, или Инари дзиндзя. В некоторых пришедшим на праздник бросают кусочки моти.

Март

Момо но сэкку (или хинамацури): Праздник цветения персика (или «праздник кукол»)

Хинамацури («праздник кукол», иногда называемый «праздник девочек») — это торжества, которыми в семьях отмечают благополучный рост девочек. По традиции такие семьи украшают жильё куклами хина, которым делают подношения: белое сакэ, разноцветные рисовые крекеры арарэ моти и цветки персика. В этот день обычно едят тираси-дзуси — приправленный уксусом, солью и сахаром отварной рис, поверх которого уложен яркий красочный слой из ломтиков сырой рыбы, морепродуктов и т. п., а также суп из моллюсков хамагури.

Хиган (хару но охиган): Праздник весеннего равноденствия

Хару но охиган – это буддийский праздник весеннего равноденствия в третьей декаде марта, который отмечают на протяжении недели: три дня, предшествующие равноденствию, день весеннего равноденствия и следующие три дня. В Японии периоды весеннего и осеннего равноденствия — это время посещения семейных могил и памятных обрядов, посвящённых умершим родственникам и предкам. В эти дни принято есть ботамоти — «пирожки» из отварного риса в оболочке из сладкой фасолевой пасты, которые также называют охаги.