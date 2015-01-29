了解日本的文化習俗，不可不知一年四季的各種節日和歲時風俗。這裏為讀者介紹每個月的一些主要活動。

1月

又稱正月，1月1日叫元旦。新年前後的一系列活動，對日本人來說是一年中最重要的事情，有時也把它們統稱作「正月」。傳統上最具代表性的，是裝飾自家的門廳、神龕、壁龕，穿和服、吃「雜煮」（日式年糕湯——譯註）、去神社寺廟做新年的第一次祭拜。去看日出，迎接新年第一道曙光的人也不少。「雜煮」是以年糕為主料的海鮮湯汁食物，做法多樣，因地而異。孩子們會從大人那裏拿到壓歲錢，他們放風箏、打板羽球、玩雙六（類似『大富翁』的棋盤遊戲）等。新年的頭三天，實際上是假日。正月初二有新春試筆的習俗，正月初七（人日節）要吃七種蔬菜做的「七菜羹（粥）」，祈求一年康順；十一日要撤下供神的圓（鏡）形年糕，搗碎後做年糕湯吃，祈願全家圓滿幸福，這種風俗被稱為「鏡開」。

成人節 1月的第2個星期一是成人節，全國放假。這一天前後，各地方政府為這一年進入20歲的年輕人舉辦成人禮儀式。許多年輕人，尤其是女性，多穿寬袖和服或和服裙參加儀式。

升學考試 包括全國大學入學統一考試在內，從1月中旬起，全國進入了國中、高中、大學的升學考試時期。雖說已進入了少子化社會，但要進入名牌大學，競爭還是很激烈的，因此每年都是媒體大報特報的新聞。

2月

節分 立春的前一天，一般是2月3日、4日前後，在農曆中被視為是冬季的最後一天。這一天的傳統活動是「驅鬼」，人們口中念著「鬼在外，福在內」，把豆子撒向四處以趕走惡鬼。

初午 指2月的第1個午日。全國各地祭祀著被尊為產業之神稻荷神的稲荷神社，舉行熱鬧非凡的賽會活動，有的地方在這一天還有撒年糕的習俗。

3月

桃花節（女兒節） 3月3日舉行的祝願女孩子健康成長的活動。作為一般習俗，父母會為小女兒在階梯狀陳列臺上擺放偶人娃娃，並供上白酒、五顏六色的方形年糕、桃花、什錦壽司、蛤蜊湯等食物。

春之彼岸 3月下旬春分及其前後3天，為期一週。在日本，人們認為春分、秋分前後是掃墓、祭祀祖先的時機，並有吃「牡丹餅」、「萩餅」（「餅」在日文中意謂年糕）的習慣。

4月

背著書包去參加小學入學典禮的女童

賞櫻 漫步賞櫻或在櫻花樹下設席聚飲的習俗。每年3月下旬，櫻花自日本列島的四國、九州開始盛開，並逐漸北上。東京的花季一般在4月上旬，花期約一星期左右。著名的賞花景點在這個季節總是人山人海，熱鬧非凡。

開學典禮 日本的學校，新學年從4月開始，各類學校都會舉行迎接新生的儀式。開學典禮還有邀請家長盛裝列席的習慣。有些規模較大的大學，甚至還會出現1萬多人聚集在同一個會場舉行儀式的情況。

佛誕節（灌佛會、浴佛節） 4月8日。紀念釋迦牟尼生日的節日。到佛門寺院禮佛拜佛，對佛像澆灑甜茶，頂禮膜拜。

黃金週 指從昭和之日（4月29日）到兒童節（5月5日）的一週時間，其中包含了憲法紀念日（5月3日）、綠之日（5月4日）等多個假日。這一時期氣候宜人，無論是當地的節日活動、體育賽事，還是旅遊勝地都人滿為患。

5月

端午節 5月5日，在日本常被稱為兒童節，是為了祝願男孩子健康成長。人們習慣在屋外掛起鯉魚旗，家中擺放上武士的頭盔、鎧甲、武士人偶等，還要吃柏餅（槲樹葉包的豆沙餡年糕）、粽子並在浸泡了白菖葉的水中沐浴。

6月

盛開在梅雨季節的繡球花

梅雨 春去夏來之際日本迎來了梅雨季節。九州北部至關東地區，雨季一般從6月上旬至7月中旬持續45天左右。在此期間舉行的夏季祭祀活動中，許多都是以祈願驅除雨季及夏天的流行瘟疫為目的的。最具代表性的是京都的「祇園祭」（7月1～31日）及大阪的「天神祭」（7月24～25日）。

7月

裝點七夕的竹枝和許願詩箋

七夕 7月7日。源自中國的牛郎（天鷹座牛郎星）織女（天琴座織女星）傳說。人們把自己的願望寫在長形的詩箋上並掛在裝飾用的竹枝上面。有的地方還舉行七夕祭等大型活動。有名的仙臺七夕祭則要晚一個月，在8月6日舉行，為期3天。

盂蘭盆節（中元節） 夏季祭奠祖先靈魂的佛教習俗（道教稱之為中元節）。7月13日傍晚接先人靈魂回家，16日晚把它們送走。一般各家佛龕都有不同平常的特別擺設和供物，並請和尚來念經。不過，幾乎所有地區的盂蘭盆節都比實際要晚，一般在8月15日前後舉行。

盂蘭盆舞 盂蘭盆節期間，人們身著浴衣（和服的一種。薄棉布做的長衫——譯註），聚在廣場、神社，圍成一圈，集體隨著民謠的歌聲起舞。這原本是以祭奠死者為目的的舞蹈，但現在在大多數情況下，它已演變成了歡度夏夜的一種地區性活動，而以前它還起到了讓未婚男女藉此機會相逢相遇的作用。

暑假 小學和國中、高中的暑假一般從7月下旬開始，一直放到8月底。每年8月8日開幕的全國高中棒球大會（甲子園比賽），總會吸引眾人的關注。從7月下旬到8月中旬姍姍來遲的盂蘭盆節（中元節），大大小小煙火晚會在全國各地隨處可見。規模最大的要數7月的最後一個星期六夜晚舉行的東京隅田川煙火大會，每每吸引近百萬名觀眾，會場內外人聲鼎沸，擁擠不堪。

8月

原子彈轟炸日、終戰紀念日 從8月6日廣島原子彈轟炸日到9日的長崎原子彈轟炸日及15日的終戰紀念日，日本的傳媒會展開一系列呼籲核裁軍和祈禱世界和平的宣傳報道。對日本人來說，這是回顧第二次世界大戰，追悼陣亡者的時期。

回鄉探親高峰 和新年一樣，盂蘭盆節（中元節）是親人團聚的日子。住在城市的居民，很多都會回鄉探望父母親友，所以公司也放暑假。這一時期的交通運輸，無論鐵路、長途巴士、飛機還是高速公路，都總是一片忙亂，擁擠不堪。

9月

賞月時節的擺飾

秋之彼岸 9月下旬秋分及其前後3天共一週。請參照三月「春之彼岸」項。

賞月 這是中秋時節賞月的傳統活動，在農曆8月15日（9月中旬，日本又稱十五夜）和農曆9月13日（10月中、下旬，十三夜）舉行。人們習慣在看得見月亮的地方擺設芒草，供上糯米糰、栗子、日本酒等。

10月

運動會上參加滾大皮球比賽的小學生

運動會 10月的第2個星期六是「體育日」（源於1963年10月10日東京奧運開幕日，法定休假）。是日前後，各學校、社區等會利用一天時間，舉辦一個以田徑、體操、舞蹈等為主的生動活潑的運動會。此外，有的公司也會組織類似的運動會，以加深員工間的相互理解。運動會是小學國中必不可少的活動，很多情況下還和所在地區聯合組織進行，成為當地社區活動的重要一環。

11月

盛裝參拜神社的女孩

七五三 11月15日為3歲和5歲男孩及3歲和7歲女孩舉行的儀式。孩子們盛裝參拜神社，在祝賀他們成長的同時，祈願他們今後平安健康。

12月

忘年會（尾牙） 以公司、友人為單位，在每年12月舉行的尾牙，日本人稱之為「忘年會」。這樣的活動沒有宗教背景和規定的形式，是日本年末的風俗習慣。

過年準備 12月13日，從這天起正式開始做過年的準備，包括清掃神龕佛龕等的大掃除、採購年貨、準備製作年糕等。

聖誕節 對於不是基督徒的日本人來說，聖誕節如今普遍地作為一種商業活動，幾乎也成為了一年一度的重要節日。小孩子們相信聖誕老人的存在，一心等著收到喜歡的禮物；裝飾聖誕樹的家庭也不在少數。另外，日本人還習慣在聖誕節吃奶油草莓蛋糕，12月24日這天，蛋糕店生意興隆，異常繁忙。

標題圖片：參拜明治神宮（東京）的人們。每年正月頭三天約有300多萬人拜訪該神社