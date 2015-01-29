了解日本的文化习俗，不可不知一年四季的各种节日和岁时风俗。这里为读者介绍每个月的一些主要活动。

1月

又称正月，1月1日叫元旦。新年前后的一系列活动，对日本人来说是一年中最重要的事情，有时也把它们统称作“正月”。 传统上最具代表性的，是装饰自家的门厅、神龛、壁龛，穿和服、吃“杂煮”（日式年糕汤——译注）、去神社寺庙做新年的第一次祭拜。去看日出，迎接新年第一道曙光的人也不少。“杂煮”是以年糕为主料的鳞介类汤汁食物，做法多样，因地而异。孩子们会从大人那里拿到压岁钱，他们放风筝、打板羽球、玩双陆棋盘游戏等。新年的头三天，实际上是假日。正月初二有新春试笔的习俗，正月初七（人日节）要吃七种蔬菜做的“七菜羹（粥）”，祈求一年康顺；十一日要撤下供神的圆（镜）形年糕，捣碎后做年糕汤吃，祈愿全家圆满幸福，这种风俗被称为“镜开”。

成人节 1月的第二个星期一是成人节，全国放假。这一天前后，各地区政府为这一年进入20岁的年轻人举办成人仪式。许多年轻人，尤其是女性，多穿宽袖和服或和服裙参加仪式。

升学考试 包括全国大学入学统一考试在内，从1月中旬起，全国进入了初中、高中、大学的升学考试时期。虽说已进入了少子化社会，但要进入名牌大学，竞争还是很激烈的，因此每年都是媒体大报特报的新闻。

2月

节分 立春的前一天，一般是2月3日、4日前后，在农历中被视为是冬季的最后一天。这一天的传统活动是“驱鬼”，人们口中念着“鬼出去，福进来”，把豆子撒向四处以赶走恶鬼。

初午 指2月的第一个午日。全国各地祭祀着被尊为产业之神稻荷神的稲荷神社，举行热闹非凡的赛会活动，有的地方在这一天还有撒年糕的习俗。

3月

桃花节（女儿节） 3月3日举行的祝愿女孩子健康成长的活动。作为一般习俗，父母会为小女儿在阶梯状陈列台上摆放偶人娃娃，并供上白酒、五颜六色的日式小米果、桃花、什锦寿司饭、蛤蜊汤等食物。

春之彼岸 3月下旬春分及其前后三天，为期一周。在日本，人们认为春分、秋分前后是扫墓、祭祀祖先的时机，并有吃“牡丹饼”、“萩饼”（都是用糯米和豆沙做成的食品）的习惯。

4月

背着书包去参加小学入学典礼的女童

赏樱 漫步赏樱或在樱花树下设席聚饮的风俗。每年3月下旬，樱花自日本列岛的四国、九州开始盛开，并逐渐北上。东京的花季一般在4月上旬，花期约一星期左右。著名的赏花景点在这个季节总是人山人海，热闹非凡。

开学典礼 日本的学校，新学年从4月开始，各类学校都会举行迎接新生的仪式。开学典礼还有邀请家长盛装列席的习惯。有些规模较大的大学，甚至还会出现1万多人聚集在同一个会场举行仪式的情况。

佛诞节（灌佛会、浴佛节） 4月8日。纪念释迦牟尼生日的节日。到佛门寺院礼佛拜佛，给佛像浇洒甜茶，顶礼膜拜。

黄金周 指从昭和之日（4月29日）到儿童节（5月5日）的一周时间，其中包含了宪法纪念日（5月3日）、绿之日（5月4日）等多个假日。这一时期气候宜人，无论是当地的节日活动、体育赛事，还是旅游胜地都人满为患。

5月

端午节 5月5日，在日本常被称为儿童节，是为了祝愿男孩子健康成长。人们习惯在屋外挂起鲤鱼旗，家中摆放上武士的头盔、铠甲、武士人偶等，还要吃槲树叶包的豆沙馅年糕、粽子并在浸泡了菖蒲叶的水中沐浴。

6月

盛开在梅雨季节的绣球花

梅雨 春去夏来之际日本迎来了梅雨天。九州北部至关东地区，雨季一般从6月上旬至7月中旬持续45天左右。在此期间举行的夏季祭祀活动中，许多都是以祈愿驱除雨季及夏天的流行瘟疫为目的的。最具代表性的是京都的“祇园祭”（7月1～31日）及大阪的“天神祭”（7月24～25日）。

7月

装点七夕的竹枝和许愿诗笺

七夕 7月7日。源自中国的牛郎（天鹰座牛郎星）织女（天琴座织女星）传说。人们把自己的愿望写在长形的诗笺上并挂在装饰用的竹枝上面。有的地方还举行七夕祭等大型活动。有名的仙台七夕祭则要晚一个月，在8月6日举行，为期3天。

盂兰盆节 夏季祭奠祖先灵魂的佛教习俗。7月13日傍晚接先人灵魂回家， 16日晚把它们送走。一般各家佛龛都有不同平常的特别摆设和供物，并请和尚来念经。不过，几乎所有地区的盂兰盆节都比实际要晚，一般在8月15日前后举行。

盂兰盆舞 盂兰盆节期间，人们身着浴衣（薄棉布做的日式长衫——译注），聚在广场、神社，围成一圈，集体随着民谣的歌声起舞。这原本是以祭奠死者为目的的舞蹈，但现在在大多数情况下，它已演变成了欢度夏夜的一种地区性活动，而以前它还起到了让未婚男女借此机会相逢相遇的作用。

暑假 小学和中学的暑假一般从7月下旬开始，一直放到8月底。每年8月8日开幕的全国高中棒球大会（甲子园比赛），总会吸引众人的关注。从7月下旬到8月中旬姗姗来迟的盂兰盆节，大大小小焰火晚会在全国各地随处可见。规模最大的要数7月的最后一个星期六夜晚举行的东京隅田川焰火大会，每每吸引近百万名观众，会场内外人声鼎沸，拥挤不堪。

8月

原子弹轰炸日、终战纪念日 从8月6日广岛原子弹轰炸日到9日的长崎原子弹轰炸日及15日的终战纪念日，日本的媒体会展开一系列呼吁核裁军和祈祷世界和平的宣传报道。对日本人来说，这是回顾第二次世界大战，追悼阵亡者的时期。

回乡探亲高峰 和新年一样，盂兰盆节是亲人团聚的日子。住在城市的居民，很多都会回乡探望父母亲友，所以公司也放暑假。这一时期的交通运输，无论铁路、长途大巴、飞机还是高速公路，都总是一片忙乱，拥挤不堪。

9月

赏月时节的摆饰

秋之彼岸 9月下旬秋分及其前后3天共一周。请参照三月“春之彼岸”项。

赏月 这是中秋时节赏月玩月的传统活动，在农历8月15日（9月中旬，日本又称十五夜）和农历9月13日（10月中、下旬，十三夜）举行。人们习惯在看得见月亮的地方摆设芒草，供上糯米团子、栗子、日本酒等。

10月

运动会上参加滚大皮球比赛的小学生

运动会 10月的第2个星期六是“体育日”（源于1963年10月10日东京奥运会开幕日，法定休假）。是日前后，各学校、社区等会利用一天时间，举办一个以田径、体操、舞蹈等为主的生动活泼的运动会。此外，有的公司也会组织类似的运动会，以加深员工间的相互理解。运动会是小学中学必不可少的活动，很多情况下还和所在地区联合组织进行，成为当地社区活动的重要一环。

11月

盛装参拜神社的女孩

七五三 11月15日为3岁和5岁男孩及3岁和7岁女孩举行的仪式。孩子们盛装参拜神社，在祝贺他们成长的同时，祈愿他们今后平安健康。

12月

年会 以公司、友人为单位，在每年12月举行的晚宴。日本人称之为“忘年会”，意即“为忘却一年辛劳的聚会”。这样的活动没有宗教背景和规定的形式，是日本年末的风俗习惯。

过年准备 12月13日，从这天起正式开始做过年的准备，包括清扫神龛佛龛等的大扫除、采购年货、准备舂年糕等。

圣诞节 对于不是基督徒的日本人来说，圣诞节如今普遍地作为一种商业活动，几乎也成为了一年一度的重要节日。小孩子们相信圣诞老人的存在，一心等着收到喜欢的礼物；装饰圣诞树的家庭也不在少数。另外，日本人还习惯在圣诞节吃奶油草莓蛋糕，12月24日这天，蛋糕店生意兴隆，异常繁忙。

标题图片：参拜明治神宮（东京）的人们。每年正月头三天约有300多万人拜访该神社