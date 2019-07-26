日本的夏天，又潮又热！但是也有很多只有在这个季节才能体验的东西，比如，刨冰、西瓜、烟花秀、户外音乐节、露天啤酒吧和海滨浴场等等，本文会告诉你如何去享受日本夏日的惬意和美好。

始于梅雨的夏季

日本的大部分地区，每年一到6月，便陆续进入梅雨季节，新闻里随时播报某某地区入梅的消息。日本气象厅把6月到8月定为日本的夏季。在气象厅正式宣布“出梅”之前，阴雨连绵的状态大约会持续一个半月，平均湿度高达70%到80%。日本洋伞振兴协会的数据显示，日本每年大约消费1.2亿把伞，居世界第一。

7月7日是日本五大传统节日之一。日本全国都会举办七夕祭，人们将写着心愿的小纸条挂到竹枝上。七夕祭上到处都能看到穿着浴衣的日本男女老少和游客的身影。

祈盼酷暑中的一抹清凉

各地纷纷宣告“出梅”后，日本就正式入夏了。每天都是气温超过30度的“盛夏日”。等气温超过35度的时候，就是“酷暑日”了。日本的夏季湿度较高，所以体感温度也高。不过北海道湿度较低，也没有梅雨。

最近几年，不幸中暑的人越来越多。烈日炎炎之下，阳伞、帽子是必须装备，补充水分和盐分也不可忽视。有些地方自古就有早晚在院子里、柏油路或店头洒水的习惯。此举不仅带有日本神道“净化场地”的宗教色彩，同时也能起到降温的效果。

洒水

出梅后，日本各地都会举办摇滚、雷鬼或爵士等户外音乐节。其中，富士摇滚音乐节（新潟县汤泽町）、SUMMER SONIC 音乐节（千叶市、大阪市）、ROCK IN JAPAN FESTIVAL（茨城县日立那珂市）等，都吸引着世界各国的著名音乐人前来献艺，也引得歌迷蜂拥而至。（视频请看Youtube：富士摇滚音乐节）

在海水浴场有限期开设的“海之家”，为泳客提供餐饮、休憩，以及泳具的销售和租赁服务等。你可以玩海水浴、潜水、皮艇、快艇、桨板冲浪等水上运动。盲眼砍西瓜、燃放手提小烟花也深受游客喜爱。

日本有七成国土在森林的覆盖之下。夏天是全国性的登山旺季。7月上旬富士山开山后，直至9月初封山的这段时间，供登山客借宿、休息、避难的山间小屋和厕所都对外开放。

每年8月上旬还举办全国高中棒球锦标赛，别名“甲子园”。全国47个都道府县初赛出线的球队，作为各地代表，在兵库县的甲子园球场展开巅峰对决。获胜球队齐唱校歌。输掉的球队队员们往往是流着泪掬一捧甲子园球场的土，带回去留作纪念。这些都是日本人耳熟能详的操作。

大自然的馈赠

当夏蝉开始欢唱，学校就迎来了暑假。“鸣鸣鸣~”叫的是斑透翅蝉，也叫鸣鸣蝉。“唧唧唧~”叫的是油蝉，声音听起来像是在炎热的夏天炸东西的感觉。傍晚时分，会有螗蝉“咔呐咔呐咔呐”地一展歌喉。而当听见松寒蝉“呲呲啾~”的婉转歌声时，就说明秋天的脚步越来越近了。（视频请看Youtube：鸣鸣蝉）

高湿的日本夏季，蚊虫横生。一家大阪的百年老字号企业，从美国引进了除虫菊后，以其种子为基础，于1890年在世界上首次发明了蚊香。点燃旋涡状的蚊香，蚊虫就不敢靠近，有效地起到防止蚊虫叮咬的作用。

夏天的代表性花卉有喇叭花、向日葵、荷花和夜来香等。东京的老城区入谷，每年7月都举办“喇叭花节”活动。虽然曾经一度停摆，但重启之后至今也有60年历史了。

入谷朝颜祭上的朝颜

防暑降温，各显神通

夏天防治热病的最佳食物首推鳗鱼。如今鳗鱼已是濒危的高级鱼类。结束了一天的工作，到露天啤酒吧来一杯冰爽扎啤，再来一盘毛豆，人生就完美了。日本最早的屋顶啤酒吧是1953年开业的大阪市“新东京大阪第一生命啤酒吧”，现在依旧生意兴隆。

说起夏天的代表美食，则非刨冰莫属。当卖刨冰的小旗子飘扬在店头，就知道夏天真的来了。浇在刨冰上面的调料，从传统的豆沙、蜂蜜，到冰激凌和水果，种类丰富，应有尽有。西瓜也是夏季的水果，吃上一口，汗意全消。最近，小型的西瓜因为可以整个放进冰箱里，因而也开始走俏。

西瓜刨冰

夏日里必不可少的，还有龙须凉面。水煮3分钟，用冰水泡凉，蘸着用小葱、生姜、紫苏、蘘荷等做成的佐料吃，在天热得人没有食欲时，也能让你胃口大开。爽滑的口感能为你带走暑气和疲惫。因为是干面，便于储存，而且价格也便宜。

龙须凉面

与祖先和家人共度夏日

8月15日，是第二次世界大战终战日，还正当传统的“盂兰盆节”。在盂兰盆节期间，日本人要迎接祖先和亡故亲人魂归故里，祭拜供养，各地还举行盂兰盆舞蹈等夏季的例行的传统节庆活动。盂兰盆节的长假期间，很多人或是回老家扫墓，或是出去追寻诗和远方。

为了让祖先魂归故里时不至于迷失归路，人们还要点燃篝火，后来逐渐演变成燃放烟花。夜幕降临，暑气也随之消散，花火大会、盂兰盆舞蹈、夏日的节庆活动轮番上演，男女老少，身着浴衣，走上街头，好不热闹。有些旅馆还提供浴衣租借服务。

夏日节庆活动中，角色面具、捞金鱼、捞水气球、御好烧和章鱼丸子等小摊都很有意思。国家重要非物质民俗文化遗产东北最大的青森睡魔节、大红灯笼高高挂的秋田竿灯节，再加上竹饰华美的仙台七夕节，三者并称东北三大节。日本全国各地都会举行富有当地特色的传统活动。

夏日的暑气，在入秋后的9月也常常是不肯退去，被称为“残暑”。一直到蝉鸣被蟋蟀声取代，日本的夏天才正式宣告结束。

标题图片：西瓜和团扇是日本夏季不可缺少的要素（PIXTA）