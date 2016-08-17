Ярко-жёлтые поезда, известные как «жёлтые доктора», помогают поддерживать безопасность скоростных железных дорог.

Один из известнейших докторов в Японии – это окрашенный в яркий жёлтый цвет поезд, который ездит по системе скоростных железных дорог синкансэн. Поезд, контролирующий состояние путей и электрической сети, в народе называют «Жёлтый доктор» (Докута- йеро-); такие поезда помогают поддерживать безопасность скоростных железных дорог на высочайшем уровне. Своим названием поезда обязаны диагностическим функциям и яркой жёлтой раскраске.

Часто говорят, что увидеть «Жёлтого доктора» – хорошая примета. Вероятно, это связано с тем, что расписание их движения не публикуется, их можно встретить лишь случайно, и они неожиданно привносят яркие краски в будни повседневности. Увлечённые поклонники железных дорог, впрочем, не довольствуются надеждой на чудо случайной встречи, а обмениваются в сети информацией об их местонахождении с тем, чтобы наверняка увидеть и сфотографировать «Жёлтого доктора».

Между Токио и Хаката

Первая скоростная железнодорожная линия, Токайдо синкансэн, заработала в октябре 1964 года, а жёлтые поезда серии T1 появились в январе следующего года. Важнейшие изменения в их работе произошли в 1974 и 2001 годах. Поезда, выпущенные в 1974 году, производили контроль состояния путей и электрокабелей одновременно – ранее эти функции были разделены. Нынешние обтекаемые поезда стали использовать из-за того, что расписание движения синкансэнов стало требовать большей скорости диагностических поездов.

«Жёлтый доктор» и поезд синкансэн серии N700 (Фотография Aichou/Pixta)

Эти поезда обеспечивают безопасность линий синкансэн между станциями Токио и Хаката в г. Фукуока на Кюсю. Есть две разных модели таких поездов, которые немного отличаются друг от друга, одна работает между Токио и Син-Осака, и другая – между Син-Осака и Хаката. Похожий поезд East-i обслуживает другие линии синкансэна, но имеет другую окраску – он белый с красной полосой, и не является настолько культовым, как «Жёлтый доктор».

Узнаваемость

Почему эти поезда жёлтые? Как и другие диагностические поезда, которые использовались ранее, эти очень заметны в тёмное время суток. Другой, побочный положительный эффект – пассажиры их легко узнают и не стараются на них сесть, – ведь если бы не цвет, его легко можно было бы спутать с обычным пассажирским составом. Эти поезда контролируют состояние железной дороги, двигаясь примерно с той же скоростью, что и обычные поезда синкансэн, 270 километров в час.

Внутри, конечно же, они выглядят совершенно иначе. Во всех семи вагонах поезда установлено специальное контрольное оборудование. Экипаж состоит из девяти человек – два машиниста, три инженера, ответственных за состояние путей, и ещё четыре, которые контролируют состояние электрической сети. Оборудование поезда измеряет такие характеристики, как износ контактной сети, деформацию путей и т. п. Экипаж анализирует данные и принимает решение о необходимости ремонта.

Посетители осматривают интерьер контрольного поезда на станции Хамамацу, преф. Сидзуока, 26 июля 2014 г. 2014. (© Jiji)

Что у него внутри?

Окна «Жёлтого доктора» закрыты, и поэтому обычно невозможно увидеть, что у него внутри, но иногда в них проводят экскурсии. 13 марта 2016 г. компания JR West открыла такой поезд для 400 посетителей на станции Хаката на Кюсю, и компания JR Central тоже иногда устраивает такие туры. Чтобы поучаствовать в туре, нужно выиграть в лотерею, и если увидеть поезд снаружи требует определённой удачливости, то побывать внутри вообще выпадает далеко не каждому желающему.

Те, кому в этот раз не улыбнулась удача, могут, по крайней мере, приобрести сувенирные товары, связанные с «Жёлтым доктором». Это и упакованные обеды бэнто, рюкзаки, USB-карты памяти, кроссовки в форме знаменитых поездов, носки, футболки и другие вещи с оригинальным дизайном. Там продаются и завязки для волос с популярными персонажами, такими как Hello Kitty и Рилаккума, и, само собой, игрушечные поезда.

Различные сувенирные товары на тему «Жёлтого доктора» (фотография Кодэра Кэй)

Фотография к заголовку: «Жёлтый доктор» проезжает у озера Хамана в преф. Сидзуока (фото Zenshi/Pixta)

(Статья на английском языке опубликована 28 апреля 2016 г.)