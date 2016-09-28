日本最有名的醫生之一是一輛被塗成醒目黃色的新幹線列車，它在全國範圍內的高速鐵路網上颼颼地來往穿梭。這種用於新幹線檢修的列車就是眾所周知的「Doctor Yellow（黃醫生）」，專門監測鐵軌和高架線，讓高速鐵路服務保持著不可超越的安全記錄。這輛列車的暱稱源於其診斷功能和與眾不同的黃色外觀。

人們常說看到Doctor Yellow能夠帶來好運。實際上它的行駛時間表不對外公開，人們在每日乘坐新幹線時有可能和它不期而遇，這就增加了Doctor Yellow作為幸運列車的美譽。然而，狂熱的鐵道迷們並不僅僅滿足於這輛列車奇蹟般的現身。他們會在網上分享列車資訊，以確定列車的行蹤，確保所有鐵道迷們都能順利地看到列車並拍下它的靚影。

從東京到博多

日本的首條高速鐵路線路就是連接東京和大阪的東海道新幹線，它於1964年10月投入運行，黃色T1測試列車則是在翌年的1月開始行駛。它們分別在1974年和2001年進行了大規模升級。在第一次升級中，新的列車將原先分別進行的線路與鐵軌檢修工作合二為一。現在投入使用的列車具有圓潤的流線型設計，這主要是因為面向乘客的新幹線持續提速，於是同時要求檢修列車也擁有相同的速度。

Doctor Yellow與N700新幹線（圖片提供：Aichou/Pixta）

Doctor Yellow目前負責檢修從東京到九州福岡縣的博多站這條線路。實際上，共有兩款稍有不同的Doctor Yellow列車型號，一個型號負責東京到新大阪之間的JR東海道鐵路線路檢修，而另一型號則負責從新大阪到博多站的JR西日本鐵路線路檢修。還有一款名為East-i的與上述相似的測試車輛也在其它新幹線上運行，但是它的外觀是白色底色帶有紅色條紋，並未遵循Doctor Yellow一貫的塗色。

容易辨識

為何Doctor Yellow被塗成黃色？因為列車用於執行診斷功能，因此在最初就選擇了黃色外觀，這樣就能夠讓列車在夜晚更加醒目。這樣做的好處之一是它們很容易被乘客辨識，從而避免乘客上錯車。如果除去顏色不談，Doctor Yellow列車與乘客們每日乘坐的新幹線列車非常相似。Doctor Yellow以固定的270km/h執行檢修任務。

Doctor Yellow列車的內部構造與眾不同，每7節車箱都配有專業監測設備。基本的工作人員共有9位，包括2位司機、3位負責檢修鐵軌的技術人員，以及4位監督發動機相關事宜的工作人員。設備會收集架空線路及鐵軌是否對齊等相關資料。工作人員隨後將分析這些資料，以進行必要的維修。

與「Doctor Yellow」近距離接觸

Doctor Yellow的窗戶都被遮住，通常無法看到車箱內的任何設備。因此，能夠一睹車內情況的機會十分難得。今年的3月13日，JR西日本公司在博多開放了1輛測試列車供400位民眾參觀。JR東海道公司也舉辦了相同的活動，人們爭相報名，希望能夠贏取此次參觀機會。如果說能夠看到Doctor Yellow從自己面前駛過就能稱之為幸運的話，那麼能夠在裏面近距離參觀就是一件更加幸運的事了。

對於無法近距離觀看Doctor Yellow的人而言，購買一些Doctor Yellow的周邊商品也是個很好的選擇。這些商品包括便當盒、背包、USB隨身碟、手錶、列車外形的運動鞋，以及襪子、T恤和其它更多包含Doctor Yellow設計的商品。與有名的卡通角色，如Hello Kitty和懶懶熊合作推出的商品也很受歡迎，商品的形式通常還包括鐵路模型玩具。

標題圖片：「Doctor Yellow」在靜岡縣濱名湖前駛過（圖片提供：Zenshi/Pixta）