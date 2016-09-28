日本最有名的医生之一是一辆被涂成醒目黄色的新干线列车，它在全国范围内的高速铁路网上飕飕地来往穿梭。这种用于新干线检修的列车就是众所周知的“黄医生”，专门监测铁轨和高架线，让高速铁路服务保持着不可超越的安全记录。这辆列车的昵称源于其诊断功能和与众不同的黄色外观。

人们常说看到黄医生能够带来好运。实际上它的行驶时间表不对外公开，人们在每日乘坐新干线时有可能和它不期而遇，这就增加了黄医生作为幸运列车的美誉。然而，狂热的铁道迷们并不仅仅满足于这辆列车奇迹般的现身。他们会在网上分享列车信息，以确定列车的行踪，确保所有铁道迷们都能顺利地看到列车并拍下它的靓影。

从东京到博多

日本的首条高速铁路线路就是连接东京和大阪的东海道新干线，它于1964年10月投入运行，黄色T1测试列车则是在翌年的1月开始行驶。它们分别在1974年和2001年进行了大规模升级。在第一次升级中，新的列车将原先分别进行的线路与铁轨检修工作合二为一。现在投入使用的列车具有圆润的流线型设计，这主要是因为面向乘客的新干线持续提速，于是同时要求检修列车也拥有相同的速度。

黄医生目前负责检修从东京到九州福冈县的博多站这条线路。实际上，共有两款稍有不同的黄医生列车型号，一个型号负责东京到新大阪之间的JR东海道铁路线路检修，而另一型号则负责从新大阪到博多站的JR西日本铁路线路检修。还有一款名为East-i的与上述相似的测试车辆也在其它新干线上运行，但是它的外观是白色底色带有红色条纹，并未遵循黄医生一贯的涂色。

容易辨识

为何黄医生被涂成黄色？因为列车用于执行诊断功能，因此在最初就选择了黄色外观，这样就能够让列车在夜晚更加醒目。这样做的好处之一是它们很容易被乘客辨识，从而避免乘客上错车。如果除去颜色不谈，黄医生列车与乘客们每日乘坐的新干线列车非常相似。黄医生以固定的270公里时速执行检修任务。

黄医生列车的内部构造与众不同，每7节车箱都配有专业监测设备。基本的工作人员共有九位，包括两位司机、三位负责检修铁轨的技术人员，以及四位监督发动机相关事宜的工作人员。设备会收集架空线路及铁轨是否对齐等相关数据。工作人员随后将分析这些数据，以进行必要的维修。

与“黄医生”近距离接触

黄医生的窗户都被遮住，通常无法看到车箱内的任何设备。因此，能够一睹车内情况的机会十分难得。今年的3月13日，JR西日本公司在博多开放了一辆测试列车供400位民众参观。JR东海道公司也举办了相同的活动，人们争相报名，希望能够赢取此次参观机会。如果说能够看到黄医生从自己面前驶过就能称之为幸运的话，那么能够在里面近距离参观就是一件更加幸运的事了。

对于无法近距离观看黄医生的人而言，购买一些黄医生的周边商品也是个很好的选择。这些商品包括便当盒、背包、USB记忆棒、手表、列车外形的运动鞋，以及袜子、T恤衫和其它更多包含黄医生设计元素的商品。与有名的卡通形像，如Hello Kitty和轻松熊合作推出的商品也很比较热销，商品的形式通常还包括铁路模型玩具。

标题图片：“黄医生”在静冈县滨名湖前驶过（图片提供：Zenshi/Pixta）