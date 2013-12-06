Линии синкансэна и других железных дорог острова Кюсю гордятся множеством удивительной красоты поездов с оригинальным дизайном. Необычный вид таких поездов радует пассажиров, придавая особое очарование поездке. Отправимся же и мы в путешествие на дизайнерских поездах Кюсю.

Митоока Эйдзи

Родился в 1947 г. Начинал свою карьеру в качестве дизайнера мебели, после чего изучал основы дизайна в Осаке, а затем и в Италии и стал работать самостоятельно. Его дизайн курортной гостиницы в г. Фукуока в 1988 году привлек внимание железнодорожной компании JR Кюсю, и он приступил к проектированию дизайна поездов синкансэн. Сегодня создание практически всех поездов JR Кюсю происходит с его участием. Митоока — четырёхкратный лауреат международной премии Брюнеля, присуждающейся за железнодорожный визуальный дизайн. Родился в 1947 г. Начинал свою карьеру в качестве дизайнера мебели, после чего изучал основы дизайна в Осаке, а затем и в Италии и стал работать самостоятельно. Его дизайн курортной гостиницы в г. Фукуока в 1988 году привлек внимание железнодорожной компании JR Кюсю, и он приступил к проектированию дизайна поездов синкансэн. Сегодня создание практически всех поездов JR Кюсю происходит с его участием. Митоока — четырёхкратный лауреат международной премии Брюнеля, присуждающейся за железнодорожный визуальный дизайн.

В последнее время всё больше туристов отправляется на южный остров Кюсю, чтобы насладиться железнодорожным путешествием. Изначально цель поезда — доставить пассажира до места назначения, однако отдельные представители этого вида транспорта настолько интересны как снаружи, так и внутри, что сама поездка на них может стать целью путешествия.

Итак, в чем же секрет небывалой привлекательности поездов на Кюсю? Дело в том, что над их дизайном работал мастер Митоока Эйдзи.

В Японии существует так называемый «трёхчасовой предел». Если время в пути на поезде превышает три часа, то многие предпочитают добираться самолётом. Именно поэтому Митоока Эйдзи решил сделать поезда настолько красивыми и комфортными, чтобы каждый захотел ехать именно железной дорогой, вне зависимости от времени, проведенного в пути.

После пожара в тоннеле Хокурику, случившегося в 1972 году, в Японии перестали использовать дерево в интерьере вагонов. Однако Митоока Эйдзи, начинавший в качестве дизайнера мебели, не мог смириться с запретом на этот материал. Ему удалось вновь ввести его в употребление, применяя различные способы противопожарной обработки, и создать тёплые интерьеры, радующие глаз. В своём дизайне Митоока смело использует традиционные японские материалы, такие как золотая фольга, парча нисидзин-ори, текстиль курумэгасури и другие. Можно сказать, что его работы открыли новую эпоху в железнодорожном дизайне.

Стремясь сделать железнодорожное путешествие как можно более приятным для пассажиров, Митоока постоянно выдает новые идеи, о которых раньше при оформлении внутреннего пространства вагонов и помыслить было нельзя.

— Я подхожу к дизайну как любитель, а не как профессионал. Наверное, именно поэтому мне приходят в голову идеи, выходящие за рамки представлений профессионалов в этой области. Ведь главное при проектировании дизайна — это не форма и цвет. Надо думать о том, как создать пространство, в котором будет уютно как пассажирам, так и работникам железной дороги. Высокое качество обслуживания начинается с высокого качества дизайна. А одна лишь красота форм не создаст ощущения тепла и уюта, — говорит Митоока.

А вам бы не хотелось совершить незабываемое путешествие на дизайнерских поездах Кюсю?

Фотографии Каваи Сатоси

Поезд 800-й серии «Цубамэ» переводится как «ласточка» и начиная с марта 2011 года курсирует между городом Хаката и центральным вокзалом Кагосимы

Синкансэн на мосту над рекой Кумагава

Синкансэн на побережье Амакуса-нада

На станции Кагосима-тюо

Пассажирские места в вагонах синкансэна отделаны местными породами дерева — горной сакурой и камфорным деревом

Дизельный поезд на линии Кюдай-хонсэн. Яркий жёлтый цвет вагонов перекликается с жёлтыми цветами рапса, растущего вдоль железнодорожной линии

Откидные столы в вагонах поезда «Хаято но кадзэ» линии Хисацу

Ставни окон поезда «Ибусуки-но таматэбако» линии Ибусуки-Макурадзаки украшены рисунками рыб, выполненными Митоокой Эйдзи

Поезда «Соник» на линии Ниппо-хонсэн украшены фирменным логотипом этой серии

Пассажирские сиденья поездов «Соник» для удобства пассажиров снабжены подголовниками, поскольку на линии Ниппо-хонсэн много поворотов

Логотип «Соник» на полу поезда, сделанный методом выжигания

Внешний вид поезда «Юфуин-но мори» линии Кюдай-хонсэн

Вагон-салон поезда «Юфуин-но мори», где пассажиры могут перекусить, наслаждаясь пейзажем за окном

Поезда «Умисати Ямасати» линии Нитинан снаружи отделаны криптомерией, которая растёт на Кюсю, в префектуре Миядзаки

Внешний вид поезда «Умисати Ямасати». Слева — стенка туалета, украшенная традиционными японскими мотивами

Работники туристических поездов обслуживают пассажиров — проводят к своим местам, делают фотографии, рассказывают истории с иллюстрациями и т. п.

Внешний вид кабины машиниста поезда «Сирой камомэ» линии Нагасаки-хонсэн

Тамбур поезда «Сирой камомэ», где пассажиры могут расслабиться и отдохнуть во время долгого путешествия