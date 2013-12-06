Линии синкансэна и других железных дорог острова Кюсю гордятся множеством удивительной красоты поездов с оригинальным дизайном. Необычный вид таких поездов радует пассажиров, придавая особое очарование поездке. Отправимся же и мы в путешествие на дизайнерских поездах Кюсю.
В последнее время всё больше туристов отправляется на южный остров Кюсю, чтобы насладиться железнодорожным путешествием. Изначально цель поезда — доставить пассажира до места назначения, однако отдельные представители этого вида транспорта настолько интересны как снаружи, так и внутри, что сама поездка на них может стать целью путешествия.
Итак, в чем же секрет небывалой привлекательности поездов на Кюсю? Дело в том, что над их дизайном работал мастер Митоока Эйдзи.
В Японии существует так называемый «трёхчасовой предел». Если время в пути на поезде превышает три часа, то многие предпочитают добираться самолётом. Именно поэтому Митоока Эйдзи решил сделать поезда настолько красивыми и комфортными, чтобы каждый захотел ехать именно железной дорогой, вне зависимости от времени, проведенного в пути.
После пожара в тоннеле Хокурику, случившегося в 1972 году, в Японии перестали использовать дерево в интерьере вагонов. Однако Митоока Эйдзи, начинавший в качестве дизайнера мебели, не мог смириться с запретом на этот материал. Ему удалось вновь ввести его в употребление, применяя различные способы противопожарной обработки, и создать тёплые интерьеры, радующие глаз. В своём дизайне Митоока смело использует традиционные японские материалы, такие как золотая фольга, парча нисидзин-ори, текстиль курумэгасури и другие. Можно сказать, что его работы открыли новую эпоху в железнодорожном дизайне.
Стремясь сделать железнодорожное путешествие как можно более приятным для пассажиров, Митоока постоянно выдает новые идеи, о которых раньше при оформлении внутреннего пространства вагонов и помыслить было нельзя.
— Я подхожу к дизайну как любитель, а не как профессионал. Наверное, именно поэтому мне приходят в голову идеи, выходящие за рамки представлений профессионалов в этой области. Ведь главное при проектировании дизайна — это не форма и цвет. Надо думать о том, как создать пространство, в котором будет уютно как пассажирам, так и работникам железной дороги. Высокое качество обслуживания начинается с высокого качества дизайна. А одна лишь красота форм не создаст ощущения тепла и уюта, — говорит Митоока.
А вам бы не хотелось совершить незабываемое путешествие на дизайнерских поездах Кюсю?
Фотографии Каваи Сатоси