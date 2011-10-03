L’île de Kyûshû est parcourue en tous sens par un réseau de voies ferrées où circulent des trains « design » pleins de caractère et d’originalité, à commencer par les Shinkansen Kyûshû, mis en service en mars 2011. Les Shinkansen uniques en leur genre de Kyûshû accueillent les passagers pour des voyages toujours plus palpitants, à vous couper le souffle. Bienvenue à bord des trains « design » de Kyûshû.

Mitooka Eiji

Né en 1947. A commencé par travailler comme designer de meubles. A ensuite fait des études à Ôsaka et en Italie, avant de se mettre à son compte. En 1988, il a supervisé l’aménagement intérieur d’un hôtel du bord de mer, à Fukuoka. Il a alors été contacté par la société de chemins de fer JR Kyûshû. Depuis, Mitooka Eiji a supervisé l’aménagement de pratiquement tous les trains de JR Kyûshû, y compris les nouveaux Shinkansen Kyûshû. A été quatre fois lauréat du Prix Brunel international pour le design des trains. Né en 1947. A commencé par travailler comme designer de meubles. A ensuite fait des études à Ôsaka et en Italie, avant de se mettre à son compte. En 1988, il a supervisé l’aménagement intérieur d’un hôtel du bord de mer, à Fukuoka. Il a alors été contacté par la société de chemins de fer JR Kyûshû. Depuis, Mitooka Eiji a supervisé l’aménagement de pratiquement tous les trains de JR Kyûshû, y compris les nouveaux Shinkansen Kyûshû. A été quatre fois lauréat du Prix Brunel international pour le design des trains.

De plus en plus de gens se rendent à Kyûshû — la plus méridionale des quatre grandes îles du Japon — pour y faire des voyages en train. A Kyûshû, les trains ne se limitent pas à un moyen de transport pour aller d’un endroit à un autre. Ils sont devenus une véritable attraction en tant que tels en grande partie grâce à Mitooka Eiji, responsable du design de tous les trains de la société JR Kyûshû, depuis la fin des années 1980.

En dépit de leur confort et de leur commodité, les Shinkansen (TGV japonais) ont du mal à faire face à la concurrence des lignes aériennes, en particulier pour les longs voyages. Beaucoup de gens préfèrent prendre l’avion plutôt que le train pour les trajets supérieurs à trois heures. Mitooka Eiji s’est efforcé d’améliorer le design et le confort des trains pour rendre les voyages plus attrayants, même quand ils durent plus de trois heures.

Les Japonais ont cessé d’utiliser des équipements en bois dans les wagons de passagers après l’accident survenu en 1972 dans un tunnel du Hokuriku où un train a pris feu, provoquant la mort de 30 passagers et faisant des centaines de blessés. Mais en tant que designer spécialiste du meuble, Mitooka Eiji a eu du mal à admettre l’absence totale de bois dans les trains japonais, d’autant plus qu’il est persuadé que la seule présence de ce matériau apporte une chaleur et un confort uniques en leur genre. Avec son équipe, il a donc commencé à utiliser toutes sortes de produits ignifugés de façon à assurer la sécurité des passagers tout en leur offrant un niveau de confort, de raffinement et de standing incomparable. Il a également pris l’initiative de décorer l’intérieur des trains avec des matériaux traditionnels de l’artisanat japonais, en particulier des feuilles d’or, des tissages du quartier de Nishijin à Kyôto et des tissus teints à l’indigo (kurume gasuri) du département de Fukuoka. C’est ainsi que Mitooka Eiji a réussi à faire des voyages en train un moment agréable.

« En matière de trains, je suis un novice », explique-t-il « et c’est sans doute pourquoi j’ai réussi à me libérer des préjugés et à trouver de nouvelles idées. Dans le design, les formes et les couleurs n’ont pas une si grande importance. Ce qui compte, c’est d’offrir aux passagers et à ceux qui travaillent dans les trains un espace agréable et confortable où ils sont heureux de passer un moment. Pour avoir un service de bonne qualité, il faut un design de même niveau. Le confort et le bien-être ne dépendent pas seulement des équipements. »

Bienvenue à bord des trains « design » de Kyûshû pour un voyage unique en son genre !

Le « nez » d’un nouveau Shinkansen 800 brille dans la lumière du soleil. Depuis mars 2011, les Shinkansen de Kyûshû relient le port de Hakata et la gare centrale de Kagoshima. Ces nouveaux trains ont été surnommés « Hirondelle » (tsubame), comme l’indique le logo qui figure sur leur flanc.

Un Shinkansen de Kyûshû en train de franchir un pont sur la Kumagawa, une rivière du département de Kumamoto.

Un Shinkansen de Kyûshû, avec à l’arrière-plan la mer de Amakusa-nada.

Un Shinkansen Tsubame de Kyûshû à l’arrêt dans la gare centrale de Kagoshima.

Les sièges des Shinkansen de Kyûshû ont été en partie réalisés avec du bois provenant d’arbres de Kyûshû, notamment le cerisier sauvage (yamazakura, prunus serrulata) et le camphrier (kusu no ki, cinnamomum camphora).

Un autorail de la Kyûdai Main Line. La couleur jaune vif des voitures rappelle celle des fleurs de colza qui poussent le long des voies ferrées.

Les trains Hayato no Kaze de la ligne Hisatsu sont équipés de tables rétractables comme celles-ci.

Sur la ligne Ibusuki Makurazaki, les fenêtres des trains Ibusuki no Tametebako sont encadrées par des illustrations du décorateur Mitooka Eiji représentant des poissons.

Un train Sonic de la Nippô Main Line. Les voitures des trains qui empruntent cette ligne portent toutes le même logo caractéristique.

A l’intérieur d’un train Sonic. Les sièges sont équipés d’un appuie-tête spécialement conçu pour assurer le confort des passagers, y compris dans les nombreux virages que comporte la voie ferrée.

Le logo caractéristique des trains Sonic, soigneusement encastré dans le sol en bois des voitures.

Un train Yufuin no Mori de la Kyûdai Main Line.

La voiture-bar d’un train Yufuin no Mori où les passagers peuvent se restaurer en admirant le paysage.

Un train Umisachi Yamasachi sur la ligne Nichinan. L’aménagement intérieur a été en partie réalisé avec du bois de cryptomères (sugi) provenant du département de Miyazaki.

Intérieur d’un train Umisachi Yamasachi. La paroi extérieure des toilettes est ornée de motifs traditionnels japonais.

A bord des trains touristiques du Kyûshû, il y a toujours un préposé à l’accueil de la clientèle qui est chargé d’aider les passagers à trouver leur siège, à prendre des photos souvenir et d’organiser des séances récréatives, entre autres de théâtre d’images (kamishibai).

La cabine du conducteur d’un train Shiroi Kamome sur la Nagasaki Main Line.

Le « deck » d’un train Shiroi Kamome. Les passagers peuvent utiliser cette zone pour se relaxer au cours d’un agréable voyage.