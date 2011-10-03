九州地區，除了九州新幹線外，還有很多富於個性的精裝列車行駛在城鎮鄉村。這些獨具創意的列車，總是令旅客感到心花怒放。下面就讓我們乘上這優雅的精裝列車一起出發吧！

水戶岡 銳治

MITOOKA Eiji

作為家具設計師開始職業生涯，在大阪和義大利學習設計基礎之後，成立了自己的公司。1988年擔任了福岡市度假飯店的室內裝潢設計後，開始參與JR九州的車廂裝潢設計。先後四次榮獲鐵路業界的國際大獎布魯內爾獎（Brunel Award）的最優秀獎。生於1947年。 作為家具設計師開始職業生涯，在大阪和義大利學習設計基礎之後，成立了自己的公司。1988年擔任了福岡市度假飯店的室內裝潢設計後，開始參與JR九州的車廂裝潢設計。先後四次榮獲鐵路業界的國際大獎布魯內爾獎（Brunel Award）的最優秀獎。生於1947年。

以乘坐行駛於九州的列車為目的而特意前往九州的人在不斷增加。列車本是前往目的地的手段，然而在這裏，乘坐列車本身成了人們的目的，由此可見行駛於九州的列車之魅力。

為什麼九州的列車如此令人陶醉入迷呢？

這是因為它們出自水戶岡銳治的設計。

日本的交通被認為有「3個小時的障礙」。即如果坐車時間超過3個小時，很多人便會選擇飛機而非列車。

所以，水戶岡銳治的目標就是設計無論多長時間，旅客都願意乘坐的列車。

日本的鐵路，自北陸隧道火災事故（1972年）之後，車廂中禁止了木材的使用。有效利用木材的列車就此消失的現實，令兼為家具設計師的水戶岡無法接受。於是，他對木材進行了各種阻燃加工處理，創造出了充滿溫馨的車廂空間。同時，在裝潢上也大膽地採用了金箔、西陣錦緞、久留米花紋布等傳統素材，堪稱劃時代之舉。

水戶岡接連不斷地推出按照鐵路的常識難以想像的新方案，編導出乘車的喜悅。

水戶岡說：「說到鐵路，我是外行。」

「正因為是外行，才能構思出既成概念中沒有的列車來。對設計來說，形式和色彩並不那麼重要。最重要的是提供一個讓乘客以及在這裏工作的人們心情舒暢地度過時光的空間。高品質的服務誕生於高品質的設計。僅有個外殼，是絕對不會產生舒適感的。」

請您也一定來體驗一下只有九州的精緻列車才能體會到的感覺！

（原文日文）

橫渡熊本縣球磨川的九州新幹線

從九州新幹線眺望天草灘

停在鹿兒島中央車站的九州新幹線

“SONIC” 號的木製地板上自然隨意地燙著刻印