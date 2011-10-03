九州地区，除了九州新干线外，还有很多富于个性的精装列车行驶在城镇乡村。这些独具创意的列车，总是令旅客感到心花怒放。下面就让我们乘上这优雅的精装列车一起出发吧！

水户冈 锐治

Mitooka Eiji

作为家具设计师开始职业生涯，在大阪和意大利学习设计基础之后，成立了自己的公司。1988年担任了福冈市度假饭店的室内装潢设计后，开始参与JR九州的车厢装潢设计。先后四次荣获铁路业界的国际大奖布鲁内尔奖的最优秀奖。生于1947年。 作为家具设计师开始职业生涯，在大阪和意大利学习设计基础之后，成立了自己的公司。1988年担任了福冈市度假饭店的室内装潢设计后，开始参与JR九州的车厢装潢设计。先后四次荣获铁路业界的国际大奖布鲁内尔奖的最优秀奖。生于1947年。

以乘坐行驶于九州的列车为目的而特意前往九州的人在不断增加。列车本是前往目的地的手段，然而在这里，乘坐列车本身成为人们的目的，由此可见行驶于九州的列车之魅力。

为什么九州的列车如此令人陶醉入迷呢？

这是因为它们出自水户冈锐治的设计。

日本的交通被认为有“3个小时的障碍”。即如果坐车时间超过3个小时，很多人便会选择飞机而非列车。

所以，水户冈锐治的目标就是设计出无论多长时间，旅客都愿意乘坐的列车。

日本的铁路，自北陆隧道火灾事故（1972年）之后，车厢中禁止了木材的使用。有效利用木材的列车就此消失的现实，令身兼家具设计师的水户冈无法接受。于是，他对木材进行了各种阻燃加工处理，创造出了充满温馨的车厢空间。同时，在装潢上也大胆地采用了金箔、西阵锦缎、久留米花纹布等传统素材，堪称划时代之举。

水户冈接连不断地推出按照铁道的常识难以想象的新方案，编导出乘车的喜悦。

水户冈说：“说到铁路，我是外行。”

“正因为是外行，才能构思出既成概念中没有的列车来。对设计来说，形式和色彩并不那么重要。最重要的是提供一个让乘客以及在这里工作的人们心情舒畅地度过时光的空间。高质量的服务诞生于高质量的设计。仅有个外壳，是绝对不会产生舒适感觉的。”

请您也一定来体验一下只有九州的精致列车才能体会到的滋味！

（原文日文）

横渡熊本县球磨川的九州新干线

从九州新干线眺望天草滩

停在鹿儿岛中央车站的九州新干线

“SONIC” 号的木制地板上自然随意地烫着刻印