九州地区，除了九州新干线外，还有很多富于个性的精装列车行驶在城镇乡村。这些独具创意的列车，总是令旅客感到心花怒放。下面就让我们乘上这优雅的精装列车一起出发吧！
水户冈 锐治
Mitooka Eiji
作为家具设计师开始职业生涯，在大阪和意大利学习设计基础之后，成立了自己的公司。1988年担任了福冈市度假饭店的室内装潢设计后，开始参与JR九州的车厢装潢设计。先后四次荣获铁路业界的国际大奖布鲁内尔奖的最优秀奖。生于1947年。
以乘坐行驶于九州的列车为目的而特意前往九州的人在不断增加。列车本是前往目的地的手段，然而在这里，乘坐列车本身成为人们的目的，由此可见行驶于九州的列车之魅力。
为什么九州的列车如此令人陶醉入迷呢？
这是因为它们出自水户冈锐治的设计。
日本的交通被认为有“3个小时的障碍”。即如果坐车时间超过3个小时，很多人便会选择飞机而非列车。
所以，水户冈锐治的目标就是设计出无论多长时间，旅客都愿意乘坐的列车。
日本的铁路，自北陆隧道火灾事故（1972年）之后，车厢中禁止了木材的使用。有效利用木材的列车就此消失的现实，令身兼家具设计师的水户冈无法接受。于是，他对木材进行了各种阻燃加工处理，创造出了充满温馨的车厢空间。同时，在装潢上也大胆地采用了金箔、西阵锦缎、久留米花纹布等传统素材，堪称划时代之举。
水户冈接连不断地推出按照铁道的常识难以想象的新方案，编导出乘车的喜悦。
水户冈说：“说到铁路，我是外行。”
“正因为是外行，才能构思出既成概念中没有的列车来。对设计来说，形式和色彩并不那么重要。最重要的是提供一个让乘客以及在这里工作的人们心情舒畅地度过时光的空间。高质量的服务诞生于高质量的设计。仅有个外壳，是绝对不会产生舒适感觉的。”
请您也一定来体验一下只有九州的精致列车才能体会到的滋味！
（原文日文）
2011年3月全线通车（博多―鹿儿岛中央）的九州新干线新800系头灯。侧部以爱称「Tsubame」为点缀。2011年3月全线通车（博多―鹿儿岛中央）的九州新干线新800系头灯。侧部以爱称「Tsubame」为点缀。
横渡熊本县球磨川的九州新干线
从九州新干线眺望天草滩
停在鹿儿岛中央车站的九州新干线
九州新干线的乘客座席，使用了山樱和樟木等九州产的木材。
奔驰在久大本线上的柴油机车。以沿线盛开的油菜花为主题，车体施成鲜艳的黄色。
奔驰在肥萨线上的“隼人之风” 号列车，坐席上安装了木制折叠小桌。
奔驰在指宿枕崎线上的“指宿Tamate箱” 号， 车窗边饰有水户冈绘制的各种鱼的图案。
奔驰在日丰本线上的“SONIC” 号。车体上绘有车辆的象征标徽。
“SONIC”号车厢内。由于列车行驶在弯路较多的地区，为了保持头部舒适，采用了这种头垫。
“SONIC” 号的木制地板上自然随意地烫着刻印
久大本线“汤布院之森林” 号的外观
“汤布院之森林” 号的餐车。在这里可以一边欣赏窗外风景，一边享用便餐。
奔驰在日南线上的“海幸山幸好” 号的外观。车辆的外表贴面使用了当地宫崎县产的杉树材料。
“海幸山幸” 号车厢内。左侧采用了日式风格的洗手间墙壁。
九州的观光列车上的乘务员。她们不仅为乘客做向导，还帮助拍摄纪念照片，上演连环画剧等，举办各种车内活动。
行驶在长崎本线上的“白色海鸥” 号驾驶室的侧面景观。
“白色海鸥” 号的车厢连廊。这里是尽享长途旅行乐趣的公共空间。
停在站内的九州新干线和水户冈锐治。车身本与东海道山阳新干线相同，却在水户冈的设计下面目一新，大放异彩。