يجري في منطقة كيوشو، العديد من القطارات ذات السمات المميزه التي لها طابع خاص كقطار كيوشو السريع. ويشعر المسافرون على متن تلك القطارات بالبهجه و الراحه بالأصالة دائما. إذن هيا بنا لنذهب في رحلة بهذه القطارات.

إيجي ميتو أوكا Mitooka Eiji

ولد في عام ١٩٤٧ بدأ حياته كمصمم للأثاث، وبعد ذلك ذهب ليدرس في أوساكا وإيطاليا اسس التصميم، في عام ١٩٨٨، كان مسؤولا عن التصميم الداخلي في فندق ومنتجع في فوكوكا، أدى ذلك إلى عرض من شركة JR كيوشو للسكك الحديدية لتصميم القاطرات. بدأ بتصميم قطارات كيوشو فائقة السرعة ولكن سرعان ما شرع بتصميم كل قطارات كيوشو. وقد حصل أربعة مرات على جائزة برونيل لتصميم السكك الحديدية الدولية. ولد في عام ١٩٤٧ بدأ حياته كمصمم للأثاث، وبعد ذلك ذهب ليدرس في أوساكا وإيطاليا اسس التصميم، في عام ١٩٨٨، كان مسؤولا عن التصميم الداخلي في فندق ومنتجع في فوكوكا، أدى ذلك إلى عرض من شركة JR كيوشو للسكك الحديدية لتصميم القاطرات. بدأ بتصميم قطارات كيوشو فائقة السرعة ولكن سرعان ما شرع بتصميم كل قطارات كيوشو. وقد حصل أربعة مرات على جائزة برونيل لتصميم السكك الحديدية الدولية.

عدد متزايد من الناس يسافرون إلى كيوشو، في أقصى الجنوب من الجزر الأربع الرئيسية في اليابان لركوب القطارات هناك. في كيوشو، القطارات التي هي أكثر من وسيلة مريحة للوصول إلى المكان المراد بل إنها أصبحت نقطة جذب رئيسية في حد ذاتها. جزء كبير من الفضل يعود إلى إيجي ميتو أوكا، الذي أشرف على تصميم كل قطارات كيوشو JR منذ أواخر ١٩٨٠.

على الرغم من المتعة والراحة لشبكة السكك الحديدية عالية السرعة في اليابان، فإن القطارات تكافح من أجل البقاء في دائرة المنافسة مع الطائرات في الرحلات الطويلة خاصة تلك التي تستغرق أكثر من ثلاث ساعات فإن معظم الناس يقع اختيارها على الطائرة، وكان هدف إيجي ميتو أوكا هو استخدام تصاميم جذابة ومريحة للركاب لجعل السفر بالقطار خيارا جذابا حتى للرحلات التي تدوم من ثلاث ساعات أو أكثر.

امتنع المصممون عن استخدام الخشب في عربات السكك الحديدية في اليابان منذ عام ١٩٧٢، وذلك بسبب اشتعال النيران في قطار في نفق هوكوريكو، وخلف وراءه ٣٠ قتيلآ ومئات من الجرحى. وإن خلفية إيجي ميتو أوكا في تصميم الأثاث جعلت من الصعب عليه تصديق الإستغناء التام عن الخشب في القطارات وذلك إيمانا منه بأن التجهيزات الخشبية تضفي شعورا بالدفء والراحة لايوجد له مثيل في المواد الأخرى، لذلك قام إيجي ميتو أوكا والفريق الخاص به بتغطية الخشب بمواد مضادة للحريق لضمان سلامة الركاب وتقديم مستويات لم يسبق لها مثيل من حساسية الفخامة والتصميم للركاب. إن الإبتكارات التي أدخلت تشمل تزيين قلب القطارات باستخدام المواد التقليدية الحرفية اليابانية مثل ورق الذهب والنسيج من محافظة فوكوكا. هذه ليست سوى بعض الطرق التي ساعدت على جعل السفر بالسكك الحديدية تجربة ممتعه.

وقال إيجي ميتو أوكاو: ”عندما يتعلق الأمر القطارات، أنا من الهواة“، و يقول: ”ولعل هذا هو السبب في قدرتي على كسر القالب التقليدى بأفكار جديدة. الأشكال والألوان ليست حقا الجزء المهم في التصميم ولكن الأكثر أهمية هو توفير مساحة مريحة للركاب والموظفين وجوا نفسياً هادئا. الخدمة الجيدة تأتي من نوعية التصميم الجيدة. والراحة لا تأتي ابداً من التجهيزات وحدها.“

ما رأيك في الاستمتاع بتجربة السفرعلى متن قطارات كيوشو التي لن تجد لها مثيل في أي مكان آخر!

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية)