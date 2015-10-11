Бэнто – национальный японский ланчбокс, который позволяет пообедать где и когда вам удобно. В этот маленький гастрономический шедевр вложено столько дизайнерских усилий, что бэнто не теряет своей привлекательности даже если содержимое коробочки остынет. Аппетитные сцены с поеданием бэнто часто встречаются в аниме и манге, а среди важных достоинств упакованных обедов – доступность и полезность. Купить ланчбокс можно в комбини, в супермаркете, в станционных киосках экибэн и других местах – разновидностей бэнто становится все больше.

Бэнто всегда радует вас

Достать бэнто из сумки, развязать матерчатую салфетку, в которую он упакован, открыть крышку, вооружиться палочками или вилкой – и можно приступать к еде, где и когда угодно. Раньше бэнто брали с собой на охоту, в бой, на полевые работы и в море на лов, чтобы иметь возможность сытно поесть вдали от дома.

В том виде, в котором мы знаем их сегодня, упакованные обеды бэнто и специально предназначенные для них коробочки появились в Японии во второй половине шестнадцатого века (период Адзути-Момояма). В эпоху Эдо (1603-1867) бэнто стали брать с собой не только на работу, но и на увеселительные мероприятия, такие как ханами (традиция любования цветущей сакурой), катание на лодках, празднование хинамацури (праздник девочек). В середине девятнадцатого века, собираясь в театр на представление, которое обычно длилось несколько часов подряд, любители театрального искусства стали брать с собой обед в коробке, чтобы поесть в перерывах между отделениями (яп. маку-но-ути). Так появилась новая разновидность упакованных обедов, получившая название маку-но ути бэнто.

Маку-но-ути бэнто

В наши дни, используя специальные контейнеры для еды, можно брать с собой и горячий суп, и охлажденные фрукты. Выбор большой – от овальных ваппа-бэнто, изготовленных из обладающей антибактериальными свойствами древесины криптомерии, до ланчбоксов со специальным охлаждающим элементом. Магазинов, где продаются контейнеры и разная кухонная утварь, так называемых «коробочных» (яп. хакоя), тоже в избытке. В Киото один из таких магазинов (Bento & Co) держит француз по имени Бертран Тома, страстный любитель японских ланчбоксов.

Бэнто – это полезно, но готовить его каждый день нелегко

Дети тоже без бэнто никуда – его носят с собой в школу и детский сад, берут в поход, на экскурсию, на спортивные соревнования ундокай. Женатые мужчины и замужние женщины, работающие в компаниях и корпорациях, во время обеденного перерыва едят айсай (айфу) бэнто (обед любящей жены/любящего мужа). Существует даже специальный термин бэнто данси – его используют по отношению к мужчинам и мальчикам, которые готовят свой рабочий или школьный ланчбокс самостоятельно.

Ланчбокс, матерчатая салфетка для упаковки и палочки

Бэнто готовят с утра пораньше. Сначала в коробочку аккуратно укладывается рис, затем порционные сопутствующие блюда о-кадзу. Собранную коробочку увязывают в матерчатую салфетку, обязательно вместе с палочками или вилкой. Иногда из риса и других продуктов создаются изображения персонажей популярных аниме, манги и видеоигр. Этот стиль оформления получил название кярабэн. Есть родители, которые публикуют фотографии обедов в стиле кярабэн в своих блогах, вызывая восхищение других родителей. Хотя другие, наоборот, возмущаются, поскольку чувствуют, что таким образом на них оказывается общественное давление, а ведь далеко не каждому под силу соответствовать настолько высоким стандартам.

Тот, кому трудно готовить бэнто самостоятельно, может купить уже готовый ланчбокс в комбини, в супермаркете, в передвижной лавке ятай, на продуктовых этажах крупных торговых центров или в ресторанах – вариантов множество, и в последнее время их становится все больше. Бэнто, купленный в комбини, можно прямо там же разогреть в микроволновой печке. Существуют специальные службы доставки, которые доставляют бэнто на совещания и встречи. Также в последнее время очень популярны сети по приготовлению свежих бэнто прямо при вас – надо просто сделать заказ и подождать несколько минут, пока вам выдадут заветную коробочку с рисом, о-кадзу и отдельный контейнер с супом мисо.

Свежие бэнто кацубэн (с отбивной) в одном из ресторанчиков в административно-деловом квартале

Существует множество разновидностей бэнто, начиная от традиционных сёкадо-бэнто, сякэ-бэнто и караагэ-бэнто, для которых характерен набор типичных японских блюд в сочетании с рисом, до ланчбоксов на западный манер со стейками, сэндвичами и пастой, или бэнто-ассорти, куда могут входить разные виды лапши, рис под соусом карри и даже суси.

Сытный, полезный и транспортабельный о-нигири

Приготовление о-нигири

Самый простой и самый японский вид бэнто – это о-нигири, слепленные из отварного риса либо в виде треугольников, либо в виде колобков. Классическая начинка для о-нигири – моченая слива умэбоси, с давних пор известная своим антибактериальным действием. Благодаря ей отварной рис, из которого слеплен колобок, не портится даже в жаркое летнее время. Другие популярные начинки кроме умэбоси – хлопья тунца с майонезом, креветки в кляре, лосось, икра минтая, вареная ламинария.

Разумеется, кроме этих, есть еще множество других начинок и добавок. О-нигири богаты минералами. Их лепят один за другим и упаковывают в пищевую пленку, чтобы было удобнее брать с собой и есть где угодно и ровно столько, сколько необходимо.

Если вам сложно лепить о-нигири вручную, можно купить специальные формы и прочие нехитрые приспособления для приготовления рисовых колобков. В Токио самый большой выбор таких приспособлений можно найти на торговой улице Каппабаси (ссылка на английском языке), в Киото – на рынке Нисикидзи (ссылка на японском языке).

В последнее время растет популярность о-нигирадзу – так называется разновидность о-нигири, которую из санитарно-гигиенических соображений готовят, не прикасаясь к рису руками (тэ дэ нигирадзу). Алгоритм такой: на полиэтиленовую пищевую пленку кладут лист нори, на который выкладывается рис и другие продукты, потом все заворачивается, и получившийся «сверток» разрезается ножом. В отличие от традиционного о-нигири, в о-нигирадзу хорошо видна начинка.

Экибэн – все своеобразие местной кухни

Общая протяженность островов узкого и вытянутого с севера-востока на юго-запад Японского архипелага составляет около 3000 км. Япония – это железнодорожный рай, и наиболее явно региональные особенности кулинарии проявляются в так называемых экибэн – бэнто, которые продаются в специальных станционных киосках.

Многие люди покупают экибэн, чтобы попробовать такие локальные деликатесы, как мраморная говядина ёнэдзава-гю из префектуры Ямагата или знаменитое крабовое мясо из префектуры Фукуи. В некоторых регионах экибэн отличаются необычными контейнерами – например, в префектуре Гумма на станциях можно купить тогэ-но камэмэси – тушеный с овощами рис в керамическом горшочке масико-яки. Он является одной из самых известных региональных разновидностей станционных бэнто.

Открывая крышку бэнто, каждый раз чувствуешь необъяснимое волнение. Благодаря аниме и манге, которые изобилуют многочисленными сценами, описывающими, как друзья делятся друг с другом аппетитными бэнто в школе, или как девушка собирается духом, чтобы отдать любимому приготовленный специально для него ланчбокс, – слава бэнто разнеслась по всему миру, и даже само слово вошло в другие языки – например, в 2013 году во французском словаре появилась новая словарная статья BENTO (ссылка на французском языке).

Отправившись за море к дальним берегам, бэнто и там претворяет в жизнь такие базовые концепции японской кулинарии, как использование свежих продуктов и оригинальность оформления. Обладая особым очарованием, свойственным приготовленным вручную блюдам, бэнто не стоит на месте, день ото дня видоизменяясь и совершенствуясь.

Фотография к заголовку: «Мацури», специализированный магазин бэнто на Токийском вокзале, где представлено более 170 видов экибэн.