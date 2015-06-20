Палочки для еды используются во многих странах Восточной Азии. Невозможно представить себе употребление блюд японской кухни, которая вошла в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, без этого столового прибора. Для того, чтобы научиться ими пользоваться, требуется некоторое время, но они очень удобны, если к ним привыкнуть.

Многофункциональность палочек

Около 30% населения Земли пользуется палочками для еды. Это очень многофункциональный столовый прибор – ими можно брать рис или лапшу, резать рыбу, перемешивать супы, заворачивать суси, придерживать твёрдую пищу, пока пьют жидкую фракцию, подгребать кусочки пищи, выбирать кости и т. д.

Палочки для еды, хаси, являются традиционным для Японии столовым прибором. С их помощью едят любые блюда, включая жидкие, и без палочек невозможно себе представить японскую кухню, которая в декабре 2013 года вошла в список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Использование палочек для еды

Японские палочки делаются преимущественно из дерева или бамбука, а вообще в Восточной Азии для их изготовления используют также металлы, слоновую кость, пластик и т. п.

Палочки из разных материалов, включая металл и слоновую кость

Обычно японские палочки толще в верхней части, за которую их держат, и сужаются к концам, которыми берут еду. Сложно перечислить все их разновидности. Бывают парные наборы для супругов мэотобаси, различающиеся по размеру, новогодние палочки иваибаси, палочки рикюбаси для блюд высокой кухни кайсэки, маленькие детские палочки, кулинарные палочки саибаси, используемые при приготовлении блюд, одноразовые расщепляющиеся палочки варибаси.

Кухонные палочки саибаси Парный набор для супругов мэотобаси Новогодние палочки иваибаси

Как правильно держать палочки?

Даже в Японии с каждым годом всё меньше людей, умеющих правильно использовать палочки. Согласно правительственному исследованию культуры питания, проведенному в 2010 году, среди людей 18 лет и старше правильно держат палочки только 54,2%(*1).

Держат палочки так:

1) одну палочку берут примерно на уровне одной трети длины сверху между большим и указательным пальцами, придерживая снизу средним пальцем;

2) вторая палочка верхней частью лежит на основании большого пальца, а ниже – на последней фаланге безымянного пальца, примерно у начала ногтя;

3) взяв палочки таким образом, попробуйте сводить и разводить их концы. Вверху они всегда находятся на некотором расстоянии друг от друга;

4) потренируйтесь захватывать палочками мелкие предметы – например, арахис.

Правильный способ держать палочки

Одноразовые разламывающиеся палочки

Одноразовые палочки в ресторане

Во многих японских ресторанах на столах можно увидеть одноразовые палочки для еды – варибаси. Сделанные из одного куска дерева или бамбука палочки имеют продольный разрез, чтобы их можно было легко разломить. К бэнто из мини-супермаркетов комбини всегда прилагаются одноразовые палочки, а когда покупаете лапшу быстрого приготовления или готовые упакованные блюда, вас обычно спросят: «Сколько комплектов палочек вам нужно?»

Складные палочки с футляром. Верхняя часть выполнена из металла, а нижняя – из лакированного дерева. (Магазин «Нихонбо» в Хироо, столичный район Сибуя)

Одноразовые палочки известны ещё с периода Эдо (1603-1868), но их использование порождает ряд проблем – это и нерациональное расходование леса, и опасность, исходящая от консервантов, которыми могли обрабатывать импортируемое сырьё. В последнее время в Японии для изготовления таких палочек всё чаще используют отходы строительного леса, дерево, получаемое при прореживании лесных насаждений и т. п. Кроме того, некоторые люди, стремясь внести свой вклад в охрану окружающей среды, носят собственные палочки, а для удобства ношения некоторые производители выпускают складные палочки. Они очень компактны и хороши, в том числе и как сувениры.

Что нельзя делать палочками?

В Японии существует несколько культурных запретов, связанных с палочками для еды.

Не стоит водить палочками над едой, раздумывая, за что бы приняться. Не нужно облизывать палочки. Если вам кажется, что какой-то кусок будет сложно ухватить, – даже в этом случае не стоит втыкать в него палочки, чтобы его взять.

Можно учиться есть палочками, захватывая ими маленькие скользкие соевые бобы

Совершенно недопустимо передавать еду из одних палочек в другие – так передают кости покойного после кремации во время похорон. Также нельзя втыкать палочки в рис – так делают только тогда, когда оставляют рис у изголовья покойного в качестве подношения ему.

Такие особенности характерны для японской традиционной культуры использования палочек для еды. Чтобы в полной мере насладиться вкусом блюд японской кухни, стоит немного потренироваться и привыкнуть есть палочками!

Фотография к заголовку: Палочки и лапша удон с тэмпурой

Фотография палочек из разных материалов предоставлена Sara Tae Yamazaki