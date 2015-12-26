以東亞為中心的地區，筷子是人們普遍使用的餐具。它在2013年被列入非物質文化遺產名錄的「和食」中必不可缺。要熟練使用筷子，雖然需要花上一段時間，但習慣以後，就能應付各種進餐動作，甚是方便。

搛、切、夾、卷……，魔法般的餐具筷子

據說全世界有約三成的人用筷子吃飯。搛、切、夾、拌、卷、壓、撈、剔（魚刺）……，無所不能，用法多樣。

日式飲食「和食」的傳統進餐方式，是從頭到尾，乃至喝湯，都只用筷子。2013年被列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄的「和食」與筷子之間，有著不可割捨的關係。

日本的筷子幾乎都是木製和竹製，不過在東亞筷子文化圈中，有的國家也使用金屬、象牙、塑膠材質的筷子。

一般來說，日本筷子是手握的一端較粗，夾菜的一端較細。日本筷子種類繁多，比如男女尺寸不同的對筷「夫婦箸」、新年吃傳統年飯用的「祝箸」、吃「懷石料理」用的「利久箸」（兩端尖細的杉木筷——譯註）、供小手小腳的兒童使用的筷子、烹飪中用的「菜箸」（長筷子——譯註），以及一次性的免洗筷等等。

菜箸 夫婦箸 祝箸

筷子的拿法

在日本人當中，現在能夠正確拿筷子、用筷子的人也年年減少。內閣府對18歲以上人群展開的調查結果顯示，以正確方法拿筷子的人占54.2%人（2010年，內閣府食育推進室《關於飲食習慣與規範意識的調查報告》）。

筷子的拿法

①上面一根筷子，先將上方3分之1處架在中指上，並用拇指和食指把它捏住。

②下面一根筷子用拇指、虎口和無名指指甲處固定住。

③保持這種狀態，然後試著活動上面那根筷子，下面一根保持不動。手握的一頭，兩根筷子之間要有一定的空隙。重要的是下面的那根筷子要固定，只動上面一根來夾取食物。

④根據以上要領來練習，力爭能夠夾起花生之類的小東西。

筷子的拿法

自己掰開免洗筷

餐飲店常備的免洗筷

日本餐廳大多備有免費的免洗筷。這種筷子或木製或竹製，需要一分為兩使用，所以中間有凹槽，易於掰開。便利商店的便當，都附贈免洗筷。買泡麵、副食、壽司時，店員也會詢問：「您需要幾雙筷子呢？」

免洗筷從江戶時代開始就一直使用至今，但由於是一次性的，所以有人會覺得這是在浪費資源，也有人擔心在國外加工後進口的材料是否會使用防腐劑等安全方面的問題。最近，越來越多免洗筷使用的是取自日本森林的建築木材的邊角料，或是從為保持適當的樹間距而砍除的樹木而得的間伐材。此外，處於保護環境的目的，也有人不再使用免洗筷，而是隨身攜帶「My箸」，還出現了放在外觀精美的便攜小盒子裏的組裝筷，小巧方便，作為伴手禮也非常受歡迎。

日本使用筷子時的禁忌

順便介紹一下使用筷子時不可觸犯的禁忌。

「執箸巡城」，不知道該吃哪個好，拿著筷子來回在菜盤上尋找；「品箸留聲」，用舌頭噝噝不停地去舔筷子上的美味醬汁；「定海神針」，菜不好夾，於是就用筷子去叉——這些都是要受黃牌警告的。

練習用筷子夾紅豆

還有一些是絕不能做的，比如用自己的筷子去直接夾取對方筷子上的東西，這跟火葬時拾取死者遺骨的動作一樣，稱為「箸渡」，絕對是要吃紅牌的行為；也不能把筷子插在米飯上，一般在死者枕邊供上米飯時，才會插筷子，這種成為「立箸」的做法，很不吉利。

這些禁忌都自源於日本獨特的飲食規矩。

不過，美食還是應該盡情享受的。剛開始可能會覺得很難記住，但品嚐著美味的日本佳餚，你就會慢慢習慣了。重要的不是去刻意學習，而是去習慣！

標題圖片： 用筷子吃天婦羅烏龍麵