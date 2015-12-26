在以东亚为中心的地区，筷子是人们普遍使用的餐具。它在2013年被列入非物质文化遗产名录的“和食（日式饮食）”中必不可缺。要熟练使用筷子，虽然需要花上一些时间，但习惯以后，就能应付各种进餐动作，甚是方便。

喜马拉雅FM声音版

搛、切、夹、卷……，魔法般的餐具筷子

据说全世界有约三成的人用筷子吃饭。搛、切、夹、拌、卷、压、捞、剔（鱼刺）……，无所不能，用法多样。

日式饮食“和食”的传统进餐方式，是从头到尾，乃至喝汤，都只用筷子。2013年被列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录的“和食”与筷子之间，有着不可割舍的关系。

日本的筷子几乎都是木制和竹制，不过在东亚筷子文化圈中，有的国家也使用金属、象牙、塑料材质的筷子。

一般来说，日本筷子是手握的一头较粗，夹菜的一头较细。日本筷子种类繁多，比如男女尺寸不同的对筷“夫妇箸”、新年吃传统年饭用的“祝箸”(略粗的白木筷——译注)、吃“怀石料理”用的“利久箸”（两端尖细的杉木筷——译注）、供小手小脚的儿童使用的筷子、烹饪中用的“菜箸”（长筷子——译注），以及一次性的卫生筷等等。

菜箸 夫妇箸 祝箸

筷子的拿法

在日本人当中，现在能够正确拿筷子、用筷子的人也年年减少。内阁府对18岁以上人群展开的调查结果显示，以正确方法拿筷子的人占54.2%人。（2010年，内阁府食育推进室《关于饮食习惯与规范意识的调查报告》）

筷子的拿法

①上面一根筷子，先将上方三分之一处架在中指上，并用拇指和食指把它捏住。

②下面一根筷子用拇指、虎口和无名指指甲处固定住。

③保持这种状态，然后试着活动上面那根筷子，下面一根保持不动。手握的一头，两根筷子之间要有一定的空隙。重要的是下面的那根筷子要固定，只动上面一根来夹取食物。

④根据以上要领来练习，力争能够夹起花生之类的小东西。

筷子的拿法

自己掰开卫生筷

饮食店常备的卫生筷

日本餐厅大多备有免费的卫生筷。这种筷子或木制或竹制，需要一分为两使用，所以中间有凹槽，易于掰开。便利店的外卖盒饭，都附赠卫生筷。买杯面、副食、寿司时，店员也会询问：“您需要几双筷子呢？”

卫生筷从江户时代开始就一直使用至今，但由于是一次性的，所以有人会觉得这是在浪费资源，也有人担心在国外加工后进口的材料是否会使用防腐剂等安全方面的问题。最近，越来越多卫生筷使用的是取自日本森林的建筑木材的边角料，或是从为保持适当的树间距而砍除的树木而得的间伐材。此外，处于保护环境的目的，也有人不再使用卫生筷，而是随身携带专筷“My箸”，还出现了放在外观精美的便携小盒子里的组装筷，小巧方便，作为手信也颇受欢迎。

日本使用筷子时的禁忌

顺便介绍一下使用筷子时不可触犯的禁忌。

“执箸巡城”，不知道该吃哪个好，拿着筷子来回在菜盘上寻找；“品箸留声”，用舌头咝咝不停地去舔筷子上的美味酱汁；“定海神针”，菜不好夹，于是就用筷子去叉——这些都是要受黄牌警告的。

练习用筷子夹红豆

还有一些是绝不能做的，比如用自己的筷子去直接夹取对方筷子上的东西，这跟火葬时拾取死者遗骨的动作一样，称为“箸渡”，绝对是要吃红牌的行为；也不能把筷子插在米饭上，一般在死者枕边供上米饭时，才会插筷子，这种成为“立箸”的做法，很不吉利。

这些禁忌都自源于日本独特的饮食规矩。

不过，美食还是应该尽情享受的。刚开始可能会觉得很难记住，但品尝着美味的日本佳肴，你就会慢慢习惯了。重要的不是去刻意学习，而是去习惯！

标题图片： 用筷子吃天妇罗乌冬面