عيدان الطعام، المعروفة باسم ”هاشي“ في اليابان، تُستخدم على نطاق واسع في الثقافة اليابانية. هذه الأداة الرائعة تُستخدم لتناول الطعام بشكل فعّال وفعّال، وهي جزء لا يتجزأ من تجربة تناول الطعام اليابانية. في البداية، قد يكون من الصعب التحكم في الهاشي بشكل صحيح، ولكن مع الممارسة، يمكن للأشخاص تطوير مهاراتهم في استخدامها. الهاشي تأتي في مختلف الأحجام والأشكال، وتُستخدم لتناول الأرز والمأكولات الأخرى بشكل يعكس الدقة والأداء. يُشجع عادة على استخدام الهاشي لتناول الطعام الياباني التقليدي، مثل السوشي والنودلز والأرز. تتيح الهاشي للأشخاص تذوق المأكولات بشكل أفضل والاستمتاع بتجربة تناول الطعام بشكل مختلف عن استخدام الأدوات الأخرى.

في العديد من البلدان حول العالم، يعتمد الناس على استخدام ملاعق وشوك لتناول الطعام. ومع ذلك، يختلف الأمر في اليابان حيث يتم تناول الوجبات التقليدية بشكل رئيسي باستخدام عيدان الطعام. وتعزى هذه العادة إلى أن العنصر الأساسي في النظام الغذائي الياباني هو الأرز ”أوروشيماي“ الذي يلتصق ببعضه البعض، مما يجعل استخدام عيدان الطعام أمراً ملائمًا. وإلى جانب ذلك، يعود تقليد تناول الطعام بيد واحدة إلى العصور القديمة في اليابان، مما يضفي طابعاً تقليدياً وثقافياً على عملية تناول الطعام.

في الأزمنة السابقة، كانت عادة اليابانيين أثناء تناول الطعام تختلف تمامًا عما هو معتاد في بعض الثقافات الأخرى. فقد كانوا يجلسون على الأرض ويتناولون الطعام على طاولات ”زن“ الصغيرة، والتي كانت تتميز بأرجلها. ونظرًا للمسافة البعيدة بين طاولة ”زن“ ووجوه الأشخاص الجالسين، أصبح استخدام يد واحدة لإمساك الوعاء وتناول الطعام أمرًا طبيعيًا.

تطورت هذه العادات لتشمل أسلوبًا فريدًا في تناول الطعام، حيث أصبح منتشرًا تناول الطعام باستخدام عيدان الطعام فقط. ومن هنا جاءت رغبة الأفراد في الابتعاد عن استخدام ملعقة وشوكة، وكان من الشائع أيضًا تناول الحساء مباشرة من الوعاء دون استخدام ملعقة.

هذه الطريقة التقليدية في تناول الطعام باستخدام عيدان الطعام أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الثقافة اليابانية، وتعكس تقاليد قديمة تميزت بالتواصل الوثيق بين النمط الغذائي والعادات الاجتماعية في المجتمع الياباني.

أداة سحرية تفعل كل شيء

عيدان الطعام أو ”هاشي“ هي أداة متعددة الاستخدامات وتعد جزءًا لا يتجزأ من التقاليد اليابانية. تمثل الهاشي جزءًا هامًا في تجربة تناول الطعام في اليابان وتعكس فن التقدير للطعام والتحكم الدقيق في الأكل. من خلال استخدام الهاشي، يمكن للأشخاص تناول الطعام بشكل أدق وتجنب بعض التحديات التي قد تواجهها عند استخدام الأدوات الأخرى. القدرة على التقاط الأطعمة بشكل دقيق تسمح للأشخاص بتذوق نكهات الطعام بشكل أفضل.

لدى الهاشي أيضا فوائد صحية، حيث يُقال أن استخدام الهاشي يشجع على تقليل معدل تناول الطعام، وهو جانب يمكن أن يساعد في السيطرة على الوزن.

لطريقة التقليدية لتناول الطعام في اليابان، والتي تعبر عن تراثها الثقافي، تتضمن استخدام العيدان بشكل أساسي. عند تناول واشوكو (وجبة يابانية تقليدية)، يستخدم الأشخاص العيدان لتناول الطعام من وعاء الرز أو وعاء الحساء، وحتى لتناول الأطعمة الصغيرة والمقطوعة بشكل دقيق.

حساء الميسو، الذي يعتبر من الأطعمة اليابانية الرائعة، يمكن تناوله باستخدام العيدان. يتمتع هذا النهج بالكثير من المحبة والاحترام للطعام، ويعكس قيم التقاليد والتواصل الاجتماعي في المجتمع الياباني.

تناول الطعام الياباني بعيدان الطعام.

العيدان التقليدية اليابانية تُصنع غالبًا من الخشب أو الخيزران. ويفضل البعض أنواعًا معينة من الأخشاب لصناعة العيدان للحصول على مرونة وقوة معينة. عادةً ما يتم استخدام العيدان الخشبية في المنازل والمطاعم التقليدية.

ومع ذلك، في بعض البلدان الآسيوية الأخرى، يمكن العثور على عيدان مصنوعة من مواد مختلفة مثل المعادن أو العاج أو حتى البلاستيك. هذا يعكس التغيرات في التكنولوجيا وتفضيلات الناس المختلفة. يمكن أيضاً أن يكون لديها تصاميم مختلفة أو ألوان تعبيرًا عن الثقافة المحلية.

أنواع مختلفة لعيدان الطعام، من العيدان معدنية حتى العاج.

تحظى عيدان الطعام في اليابان بأنواع متنوعة تلبي احتياجات ومناسبات مختلفة. إليك بعض الأنواع المميزة:

1. ميؤتو باشي (عيدان الأزواج): يتم استخدام هذا النوع من العيدان في المناسبات الرسمية أو العائلية، ويتكون من زوجين مختلفين في الحجم. يُستخدم العيدان الكبير بواسطة الرجل، في حين يستخدم العيدان الصغير بواسطة النساء.

2. إيواي باشي (عيدان الاحتفالات): تُستخدم في المناسبات الاحتفالية والاحتفالات بمثل رأس السنة الجديدة.

3. ريكيو باشي (عيدان الطقوس): تستخدم خلال طقوس شاي الياباني، وتكون أنيقة ومزخرفة.

4. كايسيكي: وهي وجبة خفيفة تقدم في طقوس الشاي الياباني، وقد يكون لديها عيدان مخصصة تُعرف باسم ”كاي باشي“.

5. ساي باشي (عيدان مطبخ): تُستخدم كأداة في عمليات الطهي والتحضير.

6. واري باشي (عيدان للرمي): تُصنع للاستخدام لمرة واحدة فقط، وعادةً ما تُستخدم في الأماكن العامة أو الفعاليات الكبيرة.

كل نوع من هذه العيدان يعكس جانبًا معينًا من التقاليد اليابانية ويناسب السياق الثقافي المحدد.

عيدان الأزواج ”ميؤتو باشي“

عيدان الاحتفالات ”إيواي باشي“

عيدان الطبخ ”ساي باشي“.

طريقة الامساك بعيدان الطعام

سنة بعد سنة، يشهد انخراط اليابانيين في استخدام عيدان الطعام ”هاشي“ بشكل صحيح تراجعًا. وفقًا لدراسة أجراها مكتب مجلس الوزراء الياباني للأشخاص الذين تجاوزوا سن الثامنة عشر، كانت نسبة الأشخاص الذين يمسكون بعيدان الطعام بشكل صحيح تبلغ 54% في عام 2010. يظهر هذا التناقص في الاحتفاظ بمهارة استخدام عيدان الطعام، وهو جزء من الثقافة اليابانية التقليدية.

طريقة إمساك العيدان اليابانية، المعروفة باسم ”هاشي“:

1. أولاً، امسك بالعيدان من الثلث الأعلى بين الإبهام والسبابة، ثم قم بدعم العيدان من الأسفل باستخدام أصبع الوسطى.

2. بعد ذلك، أدخل العيدان الثاني عند راحة الإبهام، حيث يكون مسنودًا على مفصل الإبهام، وفي الأعلى بواسطة أعلى أصبع البنصر حيث ينتهي الظفر.

3. حاول تحريك الطرف السفلي لتفتح وتغلق العيدان عن بعضها. حافظ دائمًا على ترك مسافة في الجزء الأعلى من العيدان على مستوى مكان مسك الأصابع.

4. قم بالتدرب على استخدام العيدان وحاول التقاط حبات صغيرة مثل حبات السوداني.

باستمرار التدريب، ستتعلم كيفية استخدام عيدان الطعام بشكل طبيعي وسهل.

طريقة الإمساك بعيدان الطعام.

عيدان للاستعمال مرة واحدة فقط

عيدان الطعام ”واري باشي“ غالبًا ما تكون متاحة في المطاعم في اليابان كعيدان للاستخدام لمرة واحدة. يتم صنعها من الخشب أو الخيزران وتُشق إلى قسمين عند الاستخدام، حيث يكون العودان مجهزين معًا وملتصقين بفاصل سهل الكسر. يمكن أن تُقدَّم عيدان الـ”واري باشي“ إما مرفقة بعلب الطعام الجاهزة أو عند شراء وجبات مثل المعكرونة الجاهزة أو السوشي. يتم غالبًا طرح السؤال حول عدد عيدان ”واري باشي“ التي ترغب فيها عند شراء الوجبات الجاهزة.

”واري باشي“ عيدان تكون موضوعة في محلات الأطعمة المختلفة.

على مر العصور، استُخدمت عيدان الـ”واري باشي“ في اليابان، ولكن كانت هناك بعض الانتقادات حولها بسبب اعتبارها إهدارًا للموارد الطبيعية، حيث تُستخدم مرة واحدة ومن ثم يتم التخلص منها. كما ترددت أقاويل حول قضايا السلامة عند استخدام مواد حافظة ضد العفونة عند تصنيعها باستخدام مواد مستوردة. ولكن في الوقت الحالي، زادت الجهود لاستخدام فائض قطع الأشجار من الغابات اليابانية أو التي تم الحصول عليها من عمليات التقليم الدورية للأشجار.

هناك أيضًا أشخاص يحملون عيدانهم الخاصة باستمرار للمساهمة في الحفاظ على البيئة وتجنب استخدام عيدان الاستعمال لمرة واحدة. وقد ظهرت أيضًا عيدان قابلة للطي يمكن وضعها في صندوق صغير وحملها إلى أي مكان، وأصبحت هذه العيدان محبوبة وتُستخدم كهدايا تذكارية.

عيدان محمولة قابلة للطي: الجزء الأعلى مكان المسك مصنوع من المعدن والأطراف التي يأكل بها خشبية مطلية بورنيش خاص (متجر متخصص في بيع عيدان الطعام ”نيهون بو“ في هيروأو).

قواعد استخدام عيدان الطعام اليابانية

هناك بعض التصرفات التي يُفضل تجنبها عند استخدام عيدان الطعام في الثقافة اليابانية. من بين هذه التصرفات المكروهة:

1. مايوي باشي (العيدان الحائرة): تحريك العيدان هنا وهناك فوق الطعام بحيرة أثناء اختيار ماذا ستأكل.

2. نيبوري باشي (لعق العيدان): لعق العيدان يعد تصرفًا غير لائقٍ، خاصةً إذا كانت ملتصقة بها بعضًا من صلصة الصويا أو غيرها.

3. ساشي باشي (ثقب/غرز العيدان): غرز العيدان مباشرة في الطعام يعد تصرفًا غير لائقًا.

وهناك تصرفات تُعتبر محرمة تمامًا، مثل تبادل الطعام بواسطة عيدان الطعام الخاصة بالشخص المقابل، لأن هذا الفعل يشبه الطقوس الجنائزية ”هاشي واتاشي“. كما يجب تجنب غرز العيدان بشكل عمودي في وعاء الرز، حيث تسمى هذه الطريقة ”تاتيه باشي“ أو ”العيدان الواقفة“، وتستخدم في وجبات الطعام الموضوعة بالقرب من رأس المتوفى، ولذلك يُعتبر هذا الفعل علامة شؤم.

تمرين التقاط الحبوب الصغيرة بعيدان الطعام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان: تناول ”تينبورا أودون“ بعيدان الطعام

أنواع مختلفة لعيدان الطعام، من عيدان معدنية حتى العاج.: Sara Tae Yamazaki)