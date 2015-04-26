Свадьбы в Японии проводят в церквях или синтоистских святилищах, но похороны, как правило, совершают по буддийскому обряду, хотя существуют в Японии и синтоистский, христианский, нерелигиозные и другие похоронные обряды.

90% всех похорон проходят по буддийскому обряду

В Японии исторически сложилась многорелигиозная культура, и многие японцы не отдают предпочтения какой-то одной религии: отмечают Рождество, играют свадьбы в церквях, на Новый год идут поклониться божествам в святилища, а похороны проводят по буддийскому обряду. Людям из тех культур, где вере и религии придают большое значение, бывает сложно понять такое отношение японцев к этим вопросам.

В Японии существуют синтоистский, христианский, нерелигиозный и другие похоронные обряды, но подавляющее большинство похорон проводятся по буддийскому обряду, в ходе которого монахи читают сутры и молятся за благополучное посмертие покойного. Современный японский буддизм иногда с иронией называют «похоронным буддизмом», поскольку именно похороны являются едва ли не основным занятием множества буддийских религиозных организаций. По буддийскому обряду проходит 90,1% похорон, на втором месте – синтоистские похороны, 3,4%, и третий из наиболее распространённых обрядов – нерелигиозный, так хоронят в 2,4% случаев.

Ход похоронной церемонии

В ходе церемонии могут быть различия в зависимости от региона и буддийского направления, к которому относится семья покойного, но общий порядок таков – сразу после смерти у изголовья покойного читают сутру, омывают тело и кладут в гроб, после чего проводят «ночное бдение» (цуя). Суть «бдения» заключается в том, что в последний вечер пребывания тела покойного в этом мире собираются друзья и знакомые, вспоминают его и разговаривают.

На следующий день проводят похороны (соги) и церемонию прощания (кокубэцусики), кремируют тело, после чего обычно двое членов семьи палочками собирают кости с поддона и укладывают в урну (хонэцубо). Согласно докладу Министерства здравоохранения, в 2013 году 99% похорон проходили с кремацией. Средняя сумма расходов на похороны в Японии составляет 2 000 000 йен (около 16,5 тысяч долларов).

Обычно люди принимают участие в какой-то одной части похорон – в «бдении» или в похоронах с церемонией прощания, хотя это зависит от близости и характера отношений с покойным и его семьёй. В Японии на похороны принято одеваться в чёрное.

На похороны принято приносить приношение (кодэн), «подношение благовоний». Как правило, вместо благовоний или цветов подносят деньги в особом конверте, который называется «мешочек для подношения благовоний» (кодэн-букуро). Размер этого подношения зависит от близости отношений с покойным, возраста и общественного положения участника и других факторов, часто он бывает в пределах от 5 до 10 тысяч йен.

Конверт для денежного подношения и чётки

При участии в буддийском погребальном обряде одним из обязательных ритуалов является возжигание благовоний (го-сёко), это один из способов выразить почтение покойному.

Как это делается?

Вначале большим, указательным и средним пальцами правой руки берут щепотку благовонного порошка и поднимают на высоту головы.

Потом руку заносят над курильницей (ёмкость слева, в ней находятся раскалённые угли), и, двигая пальцами, высыпают порошок на угли. Так делают один раз либо трижды, в зависимости от того, монахи какого из буддийских направлений проводят обряд.

Возжигание благовоний

Современные похороны в Японии

Японское надгробие буддийского типа

Похороны обходятся дорого, и в связи со старением японского общества, снижением рождаемости и атомизацией семей наметилась тенденция к сокращению расходов на похороны. Кроме того, сейчас уже крайне редки случаи, когда в последние дни за умирающим заботятся дома. Обычно эти дни он проводит в больнице, и похороны также обычно устраивают не в собственном доме. Отношение к смерти меняется – она почти перестала быть частью повседневной жизни.

Уважая волю покойных, родственники стараются провести похороны так, как хотелось бы усопшему. В последнее время всё больше людей выражают желание, чтобы похороны проводились не по религиозному обряду, а прах высыпали в море или рассеяли в горах, распространяются похороны с музыкальным сопровождением, когда играют музыку, которую любил покойный, иногда даже выбранную им при жизни для похорон. Бывают и такие похороны, когда на могиле вместо надгробия высаживают дерево, – вариантов похорон сейчас очень много, а иногда устраивают и прижизненные похороны, когда всё происходит так же, как и при обычных похоронах, но умирающий ещё жив и может сам поучаствовать в церемонии.

Время течёт, со сменой поколений меняется отношение к жизни и смерти, и это находит своё отражение в больших переменах, которые происходят в похоронной обрядности.