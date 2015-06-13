日本的婚礼多数以基督教方式或神道方式举行，而葬礼的大部分则采用佛教方式。另外也有少数的神道、基督教或无宗教的葬礼仪式。

葬礼：佛教方式占九成

日本人大多没有特定的宗教信仰，出于这种文化背景，在日本你可以看到人们欢度西方的圣诞节，在基督教会举行婚礼，新年去参拜神社，并以佛教方式举行葬礼。对那些惯于从信仰和宗教中发现重大意义的人们来说，要理解日本普遍性的宗教观也许有点儿困难。

日本的丧葬仪式有佛教、神道、基督教和无宗教等种类，但大部分采用佛教形式举行，采取的是请和尚诵读佛经祈祷冥福的方式。在今天的日本，佛教的主要工作由于多与丧葬有关，以至有人揶揄其为“葬礼佛教”。日本丧葬仪式，绝大多数采用佛教方式，占全体的90.1%；其次为神道方式，占3.4%；再次为无宗教方式，占2.4％(*1)。

日本的葬礼：大致程序、平均费用

葬礼的程序按宗教派别和地区的不同而多少有些差异。大致程序如下：死后立刻在枕边放上佛经，擦净遗体之后，放入棺材（入殓），然后守夜。所谓守夜，就是在死者今生今世的最后一个夜晚，亲朋好友相聚一起，悼念死者，表达缅怀之情。

次日举行追悼会和辞灵，接着火化。火化后，两人一组，用筷子把遗骨一块一块地拣到骨灰罐里。据2013年的厚生劳动省报告，日本死者的99%采用的是火葬。一次的丧葬费用，全国平均约200万日元(*2)。

如果参加葬礼，根据与死者及其家属的关系亲密程度，或参加守夜，或参加葬礼和辞灵，通常做法是两项任选其一。在日本，参加葬礼一般习惯穿着黑色服装。

参加葬礼时，要送上奠仪。所谓奠仪，就是作为线香、抹香（用日本莽草干燥后磨粉制成的香——译注）、鲜花等的替代品，用于供奉死者之灵的，一般都在奠仪袋里放入现金。金额则根据每个人与死者及死者家属生前的交往程度，以及葬礼参加者的年龄、身份等而有所不同，多数在五千到一万日元之间。

奠仪袋和念珠

参加佛教方式葬礼时，必不可缺的是“烧香”。所谓烧香，就是点燃线香或沉香，祭奠死者。

一般的烧香礼法

首先，用右手的大拇指、食指、中指稍微捏取一些右手边的沉香，将手翻转过来抬到额头的高度。（虔诚敬肃）

接着，移动到左边香炉（有炭火的那个）的稍稍上方，搓擦手指让沉香散落在香炉里。根据佛教宗派不同，这一步骤有的只做一次，有的重复三次。

烧香

最近的日本葬礼

日本佛教形式的坟墓

由于葬礼费用比较昂贵，加上老龄化、少子化、核心家庭化(*3)等原因，葬礼也从“高消费大规模”向“小规模化”转变。无论是在自己的家里给亲人“送终”还是在家举行葬礼，均已极为罕见了。“死”，正渐渐从人们的日常生活中分离出去。

另一方面，尊重死者生前的意愿，不依照任何宗教仪轨，由死者家属自己安排，把骨灰洒向大海山川的自然葬以及音乐葬、树木葬等丧葬仪式也很受欢迎，还有人生前自己举行葬礼。

生死观，既因时代而不同，又因每一代人而相异，丧葬仪式和埋葬方式也随之发生着巨变。