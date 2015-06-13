日本的婚禮多數以基督教方式或神道方式舉行，而葬禮的大部分則採用佛教方式。另外也有少數的神道、基督教或無宗教的葬禮儀式。

葬禮：佛教方式占九成

日本人大多沒有特定的宗教信仰，出於這種文化背景，在日本你可以看到人們歡度西方的聖誕節，在基督教會舉行婚禮，新年去參拜神社，並以佛教方式舉行葬禮。對那些慣於從信仰和宗教中發現重大意義的人們來說，要理解日本普遍性的宗教觀也許有點困難。

日本的喪葬儀式有佛教、神道、基督教和無宗教等種類，但大部分採用佛教形式舉行，採取的是請和尚誦讀佛經祈禱冥福的方式。在今天的日本，佛教的主要工作由於多與喪葬有關，以至有人揶揄其為「葬禮佛教」。日本喪葬儀式，絕大多數採用佛教方式，占全體的90.1%；其次為神道方式，占3.4%；再次為無宗教方式，占2.4％(*1)。

日本的葬禮：大致程序、平均費用

葬禮的程序按宗教派別和地區的不同而多少有些差異。大致程序如下：死後立刻在枕邊放上佛經，擦淨遺體之後，放入棺材（入殮），然後守夜。所謂守夜，就是在死者今生今世的最後一個夜晚，親朋好友相聚一起，悼念死者，表達緬懷之情。

次日舉行追悼會和辭靈，接著火化。火化後，兩人一組，用筷子把遺骨一塊一塊地揀到骨灰罐裏。據2013年的厚生勞動省報告，日本死者的99%採用的是火葬。一次的喪葬費用，全國平均約200萬日圓(*2)。

如果參加葬禮，根據與死者及其家屬的關係親密程度，或參加守夜，或參加葬禮和辭靈，通常做法是兩項任選其一。在日本，參加葬禮一般習慣穿著黑色服裝。

參加葬禮時，要送上奠儀。所謂奠儀，就是作為線香、抹香（用日本莽草乾燥後磨粉製成的香——譯註）、鮮花等的替代品，用於供奉死者之靈的，一般都在奠儀袋裏放入現金。金額則根據每個人與死者及死者家屬生前的交往程度，以及葬禮參加者的年齡、身分等而有所不同，多數在5,000到10,000日圓之間。

奠儀袋和念珠

參加佛教方式葬禮時，必不可缺的是「燒香」。所謂燒香，就是點燃線香或沉香，祭奠死者。

一般的燒香禮法

首先，用右手的大拇指、食指、中指稍微取一些右手邊的沉香，將手翻轉過來抬到額頭的高度。（虔誠敬肅）

接著，移動到左邊香爐（有炭火的那個）的稍稍上方，搓擦手指讓沉香散落在香爐裏。根據佛教宗派不同，這一步驟有的只做1次，有的重複3次。

燒香

最近的日本葬禮

日本佛教形式的墳墓

由於葬禮費用比較昂貴，加上老齡化、少子化、核心家庭化(*3)等原因，葬禮也從「高消費大規模」向「小規模化」轉變。無論是在自己的家裏給親人「送終」還是在家舉行葬禮，均已極為罕見了。「死」，正漸漸從人們的日常生活中分離出去。

另一方面，尊重死者生前的意願，不依照任何宗教儀軌，由死者家屬自己安排，把骨灰灑向大海山川的自然葬以及音樂葬、樹木葬等喪葬儀式也很受歡迎，還有人生前自己舉行葬禮。

生死觀，既因時代而不同，又因每一代人而相異，喪葬儀式和埋葬方式也隨之發生著巨變。