في اليابان، تعكس تقاليد الجنازات التنوع الديني والثقافي للمجتمع، إذ تختلف الطقوس وفقًا للمعتقدات الشخصية والعائلية. تُقام غالبية الجنازات على الطريقة البوذية، حيث تُتلى السوترا ويُجري الكهنة طقوسًا خاصة لتأبين الفقيد، وهو تقليد يعكس التأثير العميق للبوذية على الممارسات الجنائزية في البلاد. ومع ذلك، تُقام أيضًا جنازات على الطريقة المسيحية، التي تتضمن تلاوة الكتاب المقدس والصلاة، إضافةً إلى جنازات شنتوية تتميز بطقوسها المرتبطة بالطبيعة والأرواح. وفي السنوات الأخيرة، برزت اتجاهات جديدة نحو مراسم غير تقليدية، مثل الدفن الطبيعي أو جنازة الشجرة، والتي تمنح الأفراد فرصة للتعبير عن تفضيلاتهم وقيمهم الشخصية بطرق أكثر خصوصية واستدامة.

مجتمع متعدد الأديان

تعتبر اليابان مجتمعًا متعدد الأديان، حيث يتبع الناس مبادئ الشنتو والبوذية بشكل رئيسي، وغالبًا ما يمارسون عادات دينية من كلا الدينين في آن واحد. يُعتبر الشنتو جزءًا من التراث الياباني الأصلي، ويتركز على الأرواح الروحية والأماكن المقدسة. بالإضافة إلى ذلك، ينتشر البوذية بقوة في اليابان، ويؤمن المعظم بالتعايش السلمي للأديان المختلفة.

الأعياد والمناسبات تحظى بأهمية خاصة في اليابان، حيث يحتفل الناس بأعياد الرأس السنة (شوغاتسو) والتي تعتبر إحدى أهم الأعياد في الثقافة اليابانية. كما يُقام طقس ”أوبون“ في البوذية لأرواح الأموات، ويتم تكريم الأسلاف والأرواح الروحية خلال هذا الحدث.

يظهر التأثير المتبادل للثقافات والديانات في اليابان من خلال احتفال الناس بالعديد من الأعياد والطقوس بطرق متنوعة، مما يعكس التنوع والتسامح في المجتمع الياباني.

تظهر الإحصائيات أهمية الأفكار البوذية في مراسم الجنائز في اليابان، حيث تشكل نسبة كبيرة منها. تحمل المراسم الجنائزية البوذية عادة طابعًا دينيًا قويًا وتشمل الصلوات وقراءة السوترا ونعي الفقيد. يُظهر هذا النهج الثقافي تأثير البوذية على الطقوس اليومية والحياة الدينية في المجتمع الياباني.

من اللافت أيضًا أن هناك نسبة صغيرة تختار القيام بمراسم جنائز غير دينية، مما يبرز التنوع في المجتمع الياباني وتقبله لأشكال متعددة من التعبير عن الحزن والفقد.

مع ذلك، يمكن أيضًا أن يحدث تنوع كبير في الطقوس الدينية المرتبطة بالجنازات، حيث يعتمد ذلك على الديانة التي ينتمي إليها الفقيد وأهله. تشمل هذه الديانات الشنتو والمسيحية وغيرها. يُظهَر هذا التنوع الديني في المجتمع الياباني الحديث، حيث يمكن للأفراد اختيار الطقوس التي تتناسب مع معتقداتهم الدينية الخاصة.

قبر على النمط البوذي في اليابان

تكلفة الجنازة

تتشابه طقوس الجنازة في اليابان بشكل عام، بينما قد تختلف بعض التفاصيل حسب التقاليد الدينية أو الثقافية. يظهر هذا الاجتماع وتبادل الذكريات في طقوس السهر على الميّت تكريمًا للشخص المتوفى وتشجيعًا على مشاركة الأقارب والأحباء في هذه اللحظة الحزينة. يتيح هذا الوقت للأسرة والأصدقاء التأثر والتأمل في حياة الفقيد وتأثيرها عليهم.

بالنسبة للمراسم الجنائزية في اليابان، فتخضع لقواعد دينية متنوعة تعتمد على الشنتو والبوذية وأحياناً المسيحية. يتم قراءة السوترا بعد وفاة الشخص مباشرة، ويتم تغسيل الجثمان ووضعه في التابوت. تقام مراسم السهر على الميت حيث يجتمع أقارب وأحباء المتوفى في ليلة الوداع. في اليوم التالي، يتم تنظيم مراسم الجنازة وحرق الجثة، ويتم جمع العظام بعناية ووضعها في جرة باستخدام عيدان الطعام. يشير تقرير من وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية في اليابان إلى أن نسبة الحرق تصل إلى 99%.

حضور مراسم الجنازة يعتمد على العلاقة مع المتوفى وعائلته، والمشاركة في مراسم العزاء شائعة ومتعارف عليها في المجتمع الياباني. يُفضل ارتداء اللون الأسود خلال مراسم الجنازة.

ظرف هبة الجنازة والمسبحة.

وبالنسبة لعملية حضور الجنازة فهي تتوقف على العلاقة بالمتوفى وعائلة الفقيد، لكن حضور مراسم العزاء كالشعائر الليلية أو الجنازة هو أمر عادي ومتعارف عليه في المجتمع الياباني. وفيما يخص الملابس عند حضور الجنازة، يفضل اللون الأسود بشكل أساسي.

في مراسم الجنازة في اليابان، يقوم الحضور بتسجيل أسمائهم في سجل الاستقبال وتقديم مبلغ مالي كمواساة لعائلة المتوفى. يختلف المبلغ حسب العلاقة بين المعزي والفقيد، وكذلك حسب العمر والدرجة الاجتماعية. وعادةً ما يتراوح المبلغ بين 5000 و 10000 ين، ويتم وضع المال في مغلف خاص. يجب كتابة اسم المعزي على وجه المغلف والمبلغ المقدم على الظهر.

كمكمل لهذه المبادرة، تُقدم العائلة هدايا رمزية للمعزين كعربون شكر قبل مغادرتهم. وبعد ذلك، يقضي أفراد العائلة باقي الليلة في السهر عند الميت، في إطار من الحزن والتأمل.

رش البخور.

إذا حضرت الجنازة، تأكد من ”رش البخور الخاص بك (شوكو)“. شوكو هو عبارة عن رش البخور أو إشعال عيدان البخور وما إلى ذلك والصلاة على روح المتوفى.

آداب رش البخور تتبع عادات دينية محددة. إليك الطريقة الأساسية:

1. قم بأخذ كمية صغيرة من البخور بواسطة الأصابع الثلاثة الأولى (الإبهام، السبابة، والوسطى) من يدك اليمنى.

2. ارفع يدك نحو جبينك ببطء، واخفض رأسك قليلاً.

3. قم بفرك الأصابع المبللة بالبخور على المبخرة أو المكان الذي ترغب في تعطيره.

4. بينما تفعل ذلك، اتجه بيدك اليمنى قليلاً إلى اليسار أثناء الرش لتغطية المكان المحدد.

5. يُفضل تكرار هذه العملية 1-3 مرات، ويعتمد عدد المرات على التقاليد الدينية المعتمدة.

تلك الخطوات تعكس الطقس الديني الياباني، وقد تختلف طرق رش البخور باختلاف الثقافات والتقاليد الدينية الأخرى.

الجنازة اليابانية في الآونة الأخيرة

إن التغيرات في تقاليد الجنازات في اليابان تعكس التحولات الاجتماعية والدينية في المجتمع. فعلى الرغم من الارتباط التقليدي بين الجنازات والتقاليد الدينية مثل البوذية، إلا أن هناك توجهًا متزايدًا نحو تغيير هذه العادات.

يظهر تشييع الجنازات على نطاق ضيق تحولًا نحو تقليل التكاليف وتبسيط العمليات. وتعكس هذه الاتجاهات أيضًا تغيرات في التفكير حول الموت وعمليات الجنازات، حيث أصبح الناس يبحثون عن خيارات تتناسب مع وضعهم المالي واحتياجاتهم الفردية.

من جهة أخرى، فإن التوجه نحو الجنازات البديلة التي لا تعتمد بشكل كبير على الدين، مثل الدفن الطبيعي أو جنازة الشجرة، يعكس اهتمامًا بالاستدامة والتواصل مع الطبيعة. هذه الخيارات تسمح للأفراد بتعبير أكبر عن هويتهم وقيمهم الشخصية في مرحلة الجنازة.

(صورة العنوان: مذبح بوذي)