随时随地想吃就吃、携带方便的日本便餐盒饭——便当“BENTO”。美观精致，食材考究，冷饭冷菜也依然美味。动漫里美餐便当的场景，加上健康又实惠的特点，使它广受关注。便利店、超市、火车站等，都推出了各具特色的便当，可选范围也越来越广。

用心独妙的便当，让你随时随地能美餐一顿

从包里取出便当，解开包裹布，打开盒盖。拿上筷子或叉子，就能随时随地，想吃就吃。过去，为了在狩猎、打仗、农耕或捕鱼时也能吃上一口饭，人们外出时都随身带上“便当”。

据传，日本最早出现便当盒和便当专用的容器，是在16世纪后半期（安土桃山时代）。到了江户时代（1603～1867年），人们在赏樱、游船、雏祭（3月3日，日本女孩子的节日——译注）的时候也开始享用便当。从早到晚泡在戏院里看戏，幕间休息时吃的“幕内便当”，即是在19世纪的江户时代末期出现的。

幕内便当

如今，只要使用保温饭盒，就能让你外出也能吃上暖暖的浓汤或凉凉的水果。饭盒的可选范围也很广，例如具有杀菌效果的杉木材料木质饭盒、可以和保冷剂一起使用的“Get-Cool”等。像“HAKOYA”这类的便当盒、烹饪道具专卖店也有很多。京都还有法国人伯特兰德・托马斯（Bertrand Thomas）开的便当盒专销店BERTRAND（Bento & Co）。

新鲜的饭菜确实健康，可每天起早做便当也很痛苦

给孩子们带去托儿所和学校或带去参加远足和运动会的便当；丈夫或妻子带去公司的午饭“爱妻（夫）便当”；“便当男子”亲手作了带到公司或学校去吃的便当……。

清晨早起，做好饭菜装进饭盒，用布包好，再带上筷子或叉子。还有用配菜等来表现动漫角色和小动物的“角色便当”。据说有些家长将角色便当的照片上传到博客，赚足了眼球；而另一方面，给孩子们做的便当，动辄让人评头论足，，也让部分家长感到压力山大，苦不堪言。

为了解救那些对制作便当略感棘手的人，便利店、超市、路边小摊和百货店的地下美食城、餐馆等出售的便当也越来越多。在便利店，你还可以用店内的微波炉来加热便当。会议专用的便当外卖服务，以及当场挑配菜，然后给你盛上一客热乎乎的米饭，再配一碗免费味噌汤这种现做现卖便当专营连锁店，也很受欢迎。

便当种类丰富，菜式多样，既有传统的米饭加日式小菜的“松花堂便当”、“鲑鱼便当”、“日式炸鸡块便当”，也有以牛排等西式菜肴为主菜的便当，还有三明治、中餐、面条、寿司、咖喱饭等等。

耐饥又易携的超级方便快餐——“饭团”

捏饭团

要说既方便又具代表性的日式便当，那自然首推“饭团”了。将米饭捏成三角形或圆团状，里面加入各种各样的馅料。正统的饭团里面包着一个腌梅，因为它的抗菌作用，尤其是炎炎夏日，米饭不易变质。其他馅料还有蛋黄酱金枪鱼、炸虾、鲑鱼、海带佃煮（将小鱼、贝类、海带等加入酱油、糖等调料炖制而成的小菜——译注）、明太子等，不一而足。用富含矿物质的海苔将饭团卷起来，再拿保鲜膜一个个包好后，带起来很方便。随时随地，想吃就可以拿出来吃，吃进肚里子一个，包袱也减轻一分。

免捏饭团

如果嫌手工制作太难，也可以买些“饭团模具”之类的小道具来帮忙。东京的合羽桥道具街（英文、中文）和京都的锦市场，烹饪道具形形色色，应有尽有。

最近，出于卫生方面的考虑，出现了“免捏饭团”。这种饭团无需用手去捏，只需用保鲜膜将海苔、米饭和馅料囫囵包裹起来，然后用菜刀切开即可，这样一来，馅料也一目了然，可谓是饭团的新品种。

“铁路便当”：发挥地方食材优势，彰显十足个性

日本列岛，是从东北到西南跨度约3000km的细长群岛。在铁路四通八达的日本，最能反映各地特色的，便是火车站出售的“铁路便当”。

比如山形县的米泽牛、福井县的螃蟹，许多人都是为了品尝各地特产而购买铁路便当的。有的铁路便当很讲究容器，比如群马县的“峠之釜饭（砂锅什锦焖饭——译注）”，就以使用 “益子烧（产于栃木县益子町周围一带的陶器——译注）”砂锅而闻名。

釜饭便当

便当，在打开盖子之前，总会让你的小心肝怦怦跳，充满期待。动漫中常会描写三俩好友在学校大吃美味便当的场景，还有将亲手制作的便当递给恋人的场景。 “BENTO”一词就是这样传遍世界，据说在法国的词典中也收录了“BENTO”一词。

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幕内便当 tirol28

tirol28 便当盒、便当盒包裹布、筷子 Mokiko

【扩展阅读】

“BENTO”如今已经远渡重洋，结合各国新鲜的特色食材和独具匠心的创意，加上带有一种“亲手配料”感觉的调味，日复一日不断进化，永不停止。东京站汇聚170多种铁路便当的铁路便当专门店“祭”