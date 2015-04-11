日本的超级市场，有着独具特色的经营模式，它们以“顾客至上”的服务，争相吸引更多的顾客。

喜马拉雅FM声音版

超市，具备价格优势，装袋要自己动手

以低廉的价格展开大量销售的欧美式超级市场，自1953年进入日本以来，因受到主妇们的欢迎而普及到全国各地。但日本的超市又有着和欧美不同的一大特点，那就是它们都以细致入微的服务见长。

欧美的超市，购买的商品大多是由店员来为你装袋的；但日本的超市都是顾客自己动手。在收款台付账后，由顾客自己把购买的东西装到袋子里，这就是日本式。有的大型超市，出于环保的目的，采取了塑料购物袋收费制度（２～５日元），所以，很多顾客还自带可重复使用的购物袋——环保袋来超市购物。

但是，日本的超市与欧美不同，蔬菜水果等基本都不是称斤论两出售的。一般日本的做法，是将商品分成一个家庭在几天内可消费的量后来销售。比如，象“一个苹果100日元”这样，多是标出一个或一份的价格陈列在货架上的。

截至到2014年9月，日本全国共有超市20404家，其中大部分都是食品占整个销售额70％以上的“食品超市”（18550家）。经营范围包括食品、服装、家电等三类以上的“综合超市”有1854家，仅占9％。

种类丰富的酱油

主营生鲜食品的“食品超市”，其一大特点，是它们都集中开设在住宅区附近，为赢得生意，同行间的价格战自然是异常激烈。因此，许多主妇都会比较了各个商家早上投放在信箱里的优惠商品广告单后再出门采购，有时她们一天当中可能会跑2〜3家超市，以买到最低价格的商品。

随着人口的急速老龄化，送货上门服务也得到发展，虽然是收费的，但服务内容丰富多样。大型超市连锁店还扩大了网上服务，在互联网上订货后，无论是生鲜食品、冷冻品还是生活日用品，只要是商家经销的商品，全部都可以在指定的时间内享受居家附近店铺的送货上门服务。

从原产地、农户的标示到烹饪方法

日本超市的另一个特点在于质量上乘。比如，为了保鲜，很多蔬菜都是装在适宜各自特性的塑料袋里陈列的。日本的食品安全意识很高，有很多超市，为了让顾客吃得放心，对蔬菜、水果、肉、鱼等生鲜食品，除原产地外，还特别标注出生产农户的名字。

新鲜的生鱼片

大型连锁店伊藤洋华堂自2014年春季起还开始提供“能看见面容的食品”服务。用智能手机扫描商品包装上的QR码，不仅可以获取有关生产者的信息，还可以读取到为顾客推荐的该食材的美味烹饪法。

各种熟食

还有一点不可忽视，那就是超市出售的熟菜。和便利店不同，这些熟食都是在店内附设的厨房现做现卖的，这也是日本特色。从炸鸡块、可乐饼、牛蒡丝等家常菜，到烤鸡肉串、咸菜等下酒菜等，品种多样齐全；而且，很多熟食都会在关门前折价出售。另外，营业到很晚的店家也不少，这也为职业女性带来了很大的方便。

图片提供：

Yuya Tamai

David Pursehouse

Hapothekener