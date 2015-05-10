Собственный стиль и строгое следование правилу «клиент прежде всего» – современная стратегия японских супермаркетов

Дешевизна и самообслуживание

Созданные по западному образцу супермаркеты, предлагающие покупателям богатый выбор товаров по невысоким ценам, появились в Японии в 1953 году. С тех пор они успели завоевать популярность среди домохозяек и распространиться по всей территории Японии. В японском языке даже появился специальный термин для обозначения супермаркета – су:па:, представляющий собой сокращённый вариант слова «supermarket» на английском языке. Однако японцы остались верны своему принципу, не просто копируя зарубежные реалии, а доводя их до совершенства, – в отличие от западных аналогов, японские супермаркеты предлагают своим покупателям широкий комплекс услуг.

На первый взгляд, супермаркеты западного образца с упаковывающими купленный покупателями товар продавцами более дружелюбны к своим клиентам по сравнению с японскими су:па:, предоставляющими своим покупателям самостоятельно упаковывать товар после оплаты на кассе. Более того, во многих магазинах крупных торговых сетей вам придётся приобретать пластиковые пакеты за отдельную плату (2-5 йен/штука). Данное нововведение, разработанное в целях охраны окружающей среды, стимулирует многих покупателей приносить с собой сумки для покупок, известные под названиями «эко-сумка» (эко-бакку) и «моя сумка» (май-бакку).

Покупательница супермаркета с «эко-сумкой», вошедшей в моду после отмены бесплатных пластиковых пакетов (фото © Jiji Press)

В японском супермаркете вряд ли можно найти привычные для европейцев прилавки, торгующие овощами и фруктами на развес. Дело в том, что японские покупатели обычно закупают продукты питания в количестве, которое семья из нескольких человек израсходует за несколько дней. Поэтому многие магазины предлагают приобретать товар поштучно, снабжая его соответствующими ценниками: «Яблоки 50 йен/шт.».

На сентябрь 2014 года в Японии насчитывалось 24 404 супермаркетов, большая половина (18 550) из которых – продуктовые (70% площади отводится на продукты питания). На долю так называемых «универсальных супермаркетов», имеющих в своём ассортименте как минимум 3 категории товаров (пример: продукты, одежда и бытовая техника), приходится лишь 9% (1854 магазина) от общего объёма.

Полки супермаркета: богатый ассортимент соевого соуса

Продуктовые супермаркеты, зачастую сконцентрированные в спальных районах, конкурируют между собой с помощью стратегии снижения цен. Многие домохозяйки перед походом в магазин тщательно изучают вкладываемые в их почтовые ящики рекламные листовки с указанием товаров, распродаваемых по сниженным ценам в определённые дни, некоторые специально обходят 2-3 магазина, чтобы приобрести необходимое по максимально низкой цене.

Реалии японского общества, а именно стремительное старение, способствуют появлению разнообразных (платных) услуг по доставке товаров на дом. Сетевые магазины предлагают в том числе возможность заказа товаров по Интернету, привозя в условленное время свежие и замороженные продукты и бытовые товары из ближайшего к дому супермаркета.

Неожиданные формы заботы о покупателе

Одна из отличительных особенностей японских супермаркетов – высокое качество реализуемого товара. Например, на прилавках магазина можно встретить овощи в специальных пакетах, помогающих сохранить свежесть продукции. С учётом высоких требований японских покупателей к безопасности продуктов питания многие торговые точки стали предоставлять информацию не только о месте производства овощей, мяса, рыбы и других сырых продуктов, но и о наименовании фермерских хозяйств. Наличие точных сведений о производителе и месте производства помогает повысить уровень доверия к соответствующему товару.

Прилавок с сырой рыбой сасими

С весны 2014 года крупная сеть супермаркетов ITO YOKADO снабдила реализуемые продукты питания QR-кодом, который можно считывать с помощью смартфона. Поднеся свой смартфон к упаковке, можно не только получить сведения о производителе, но и ознакомиться с рекомендуемыми рецептами.

Готовая еда из супермаркета

Свежеприготовленная еда (панированная свинина, говяжьи котлеты в панировке, тэмпура и пр.)

Не следует забывать об ещё одной удобной услуге – продаже готовой еды. В отличие от круглосуточных магазинов «комбини», супермаркеты оборудованы собственными кухнями и предлагают своим клиентам широкий выбор свежеприготовленной пищи, начиная от жаренного в масле куриного филе караагэ, котлет в панировке, варёных овощей и вплоть до закусок к пиву – куриных шашлычков, маринадов и пр. Незадолго до закрытия готовая еда распродаётся со значительной скидкой. Кроме того, открытые до позднего вечера супермаркеты – настоящая подмога для работающих женщин.

Фотографии предоставлены:

Полки супермаркета: богатый ассортимент соевого соуса

Yuya Tamai

Прилавок с сырой рыбой сасими

David Pursehouse

Свежеприготовленная еда (панированная свинина, говяжьи котлеты в панировке, тэмпура и пр.)

Hapothekener