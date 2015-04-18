يمكنك التعرف على الاقتصاد وثقافة الأكل في بلد ما من خلال مرورك ولو لدقائق قليلة على السوبر ماركت في هذا البلد. اليابان يوجد بها العديد من أشكال الأماكن التي تبيع المواد الغذائية من الكومبيني الصغير حتى متاجر السوبر ماركت الضخمة. في هذا الموضوع نلقي نظرة عن قرب عن أهم ما يميز السوبر ماركت الياباني وما يقدمه من خدمات جعلته مختلفا عن مثيله في البلدان الأخرى.

سوبر ماركت تفتخر بأسعارها الرخيصة

منذ وصول السوبر ماركت على النمط الغربي الذي يبيع منتجات بأسعار رخيصة إلى اليابان في عام ١٩٥٣، لاقت هذه المتاجر ترحيبا من قبل ربات البيوت اليابانيات وانتشرت في جميع أنحاء البلاد بشكل سريع. بينما يشار إلى السوبر ماركت في اليابان بـ ”سوبا“ باختصار، يختلف السوبر ماركت هنا عن مثيله الغربي حيث أصبحت الخدمة فائقة الدقة هي سمته الرئيسية.

يتم تعبئة السلع التي يتم شراؤها من قبل البائعين في الولايات المتحدة وأوروبا غالباً، أما في اليابان فالتعبئة هي أمر يقوم به الزبون بنفسه. حالما ينتهي الزبون من المحاسبة على الكاشير، يقوم بتعبئة مشترياته بنفسه وهذا هو النمط الياباني المتعارف عليه. ومن قبيل التدابير البيئية، تبيع سلاسل المتاجر الكبرى أكياس البلاستيك من ٢ إلى ٥ ين للزبائن لتشجيعهم على جلب كيس شخصي خاص بهم.

يستخدم الزبائن الكيس الخاص بهم، بعد وضع رسوم للأكياس البلاستيكية. جيجي برس.

ولكن لا يبيع السوبر ماركت الياباني في أغلب الأحوال المنتجات مثل الخضار والفواكه ”بكميات كبيرة“ على الطريقة الغربية. حيث تباع هذه المنتجات بالقطعة أو بشكل يمكن استخدامه في المنزل في غضون أيام قليلة. على سبيل المثال، من الطبيعي جدا أن يباع التفاح بالواحدة ”تفاحة واحدة: ٥٠ ين“.

يصل عدد المتاجر على الصعيد الوطني إلى ٢٠٤٠٤ متجر (وفقاً لإحصائية سبتمبر/أيلول ٢٠١٤)، والغالبية العظمى تبيع المواد الغذائية بنسبة ٧٠ ٪، حيث أن هناك ١٨٥٥٠ ”سوبر ماركت للمواد الغذائية“. لا يتجاوز عدد المتاجر التي تبيع الأجهزة المنزلية والمواد الغذائية والملابس بالتساوي نسبة ٩٪ حيث يصل عددها إلى ١٨٥٤ مخزن.

صلصة الصويا من جميع الأنواع

تعد المواد الغذائية الطازجة هي الدعامة الأساسية في ”سوبر ماركت المواد الغذائية“ التي يصطف العديد منها بالقرب من المناطق السكنية وبالتالي تصبح المنافسة الشديدة في الأسعار هي السمة المميزة لها. لهذا السبب تتوجه كثير من ربات البيوت إلى التسوق بعد المقارنة بين الأسعار التي يتم وضعها في صندوق البريد كل صباح، ووفقا لسعر لكل سلعة قد تتبضع في نفس اليوم من متجرين أو ثلاثة للحصول عليها بأدنى سعر.

كما تزداد خدمة التوصيل إلى المنزل بتكلفة إضافية مع تقدم الشيخوخة في المجتمع الياباني. وتوسع سلاسل السوبر ماركت من خدماتها على الإنترنت، وعند الطلب عبر الإنترنت تقوم تلك المتاجر بتوصيل المواد الغذائية الطازجة والسلع مثل المنتجات المجمدة والضروريات اليومية في وقت محدد من أقرب متجر للمستهلك.

السوبر ماركت في اليابان مختلف

ميزة أخرى للسوبر ماركت الياباني تتمثل في النوعية الجيدة للبضائع. على سبيل المثال، غالباً ما تعرض الخضروات في أكياس أو حقائب مخصصة لتناسب كل الخضار وذلك للحفاظ على نضارتها وتظل طازجة أطول وقت ممكن. حيث يرتفع الوعي تجاه السلامة الغذائية، تعرض الخضار والفواكه واللحوم والأسماك الطازجة في السوبر ماركت في كثير من الأحيان بعرض اسم المنشأ وحتى اسماء المزارعين. وهو ما يمكن الزبائن من التأكد من المنشأ والمنتج نفسه حتى يمكنهم تناول تلك المنتجات وهم مطمئنون تماماً.

ركن الساشيمي الطازج

وقد بدأت في سلاسل إيتو يوكادو الرئيسية خدمة ”منتجات يمكن معرفة أصلها“ منذ ربيع عام ٢٠١٤ بالإضافة إلى معلومات ليس عن المنتجين فقط بل يوجد أيضا وصفات طعام التي يوصى بتحضيرها باستخدام المكونات التي تم شراؤها، حيث تظهر هذه الوصفات على الهواتف الذكية عند قراءة رمز الاستجابة السريع الموجود على غلاف المنتج بالهاتف.

الأطعمة الجاهزة التي تباع في محلات السوبر ماركت

الأطعمة الجاهزة (كستلاتة اللحم المفروم، تنبورا، هامبرغر)

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن لا ننسى الأطعمة الجاهزة التي تباع في السوبر ماركت الياباني. وخلافا للكومبيني، يتم بيع الأطعمة الجاهزة الطازجة حيث تعد في مطبخ داخل المتجر، وهذه طريقة خاصة باليابان. يباع مجموعة واسعة من الأطعمة مثل الدجاج وكروكويتيس وغيرها من الأطباق المقلية، والمقبلات التي تتناسب مع الخمور مثل الياكيتوري والمخللات. وتباع الأطعمة الجاهزة بأسعار مخفضة في المساء مع اقتراب موعد الإغلاق. كما أن بعض المحلات تبقى مفتوحة حتى وقت متأخر من الليل، مما يجعلها مفيدة للنساء العاملات.

الصور مقدمة من :

صلصة الصويا من جميع الأنواع: Yuya Tamai

زاوية الساشيمي الطازج: David Pursehouse

الأطعمة الجاهزة (كستلاتة لحم الخنزير، كستلاتة اللحم المفروم، تنبورا، هامبرغر): Hapothekener