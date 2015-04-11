日本的超級市場，有著獨具特色的經營模式，它們以「顧客至上」的服務，爭相吸引更多的顧客。

超市，具備價格優勢，裝袋要自己動手

以低廉的價格展開大量銷售的歐美式超級市場，自1953年進入日本以來，因受到主婦們的歡迎而普及到全國各地。但日本的超市又有著和歐美不同的一大特點，那就是它們都以細緻入微的服務見長。

歐美的超市，購買的商品大多是由店員來為你裝袋的；但日本的超市都是顧客自己動手。在收款臺付賬後，由顧客自己把購買的東西裝到袋子裏，這就是日本式。有的大型超市，出於環保的目的，採取了塑膠袋收費制度（2～5日圓），所以，很多顧客還自帶可重覆使用的購物袋——環保袋來超市購物。

但是，日本的超市與歐美不同，蔬菜水果等基本都不是稱斤論兩出售的。一般日本的做法，是將商品分成一個家庭在幾天內可消費的量後來銷售。比如，像「一個蘋果100日圓」這樣，多是標出一個或一份的價格陳列在貨架上的。

截止到2014年9月，日本全國共有超市20,404家，其中大部分都是食品占整個銷售額70%以上的「食品超市」(18,550家)。經營範圍包括食品、服裝、家電等三類以上的「綜合超市」有1,854家，僅占9%。

種類豐富的醬油

主營生鮮食品的「食品超市」，其一大特點，是它們都集中開設在住宅區附近，為贏得生意，同行間的價格戰自然是異常激烈。因此，許多主婦都會比較了各個商家早上投放在信箱裏的優惠商品廣告後再出門採購，有時她們一天當中可能會跑2〜3家超市，以買到最低價格的商品。

隨著人口的急速老齡化，送貨上門服務也得到發展，雖然是收費的，但服務內容豐富多樣。大型超市連鎖店還擴大了網上服務，在網上訂貨後，無論是生鮮食品、冷凍食品還是生活日用品，只要是商家經銷的商品，全部都可以在指定的時間內享受居家附近店舖的送貨上門服務。

從原產地、農戶的標示到烹飪方法

日本超市的另一個特點在於品質上乘。比如，為了保鮮，很多蔬菜都是裝在適宜各自特性的塑膠袋裏陳列的。日本的食品安全意識很高，有很多超市，為了讓顧客吃得放心，對蔬菜、水果、肉、魚等生鮮食品，除原產地外，還特別標註出生產農戶的名字。

新鮮的生魚片

大型連鎖店伊藤洋華堂自2014年春季起還開始提供「能看見面容的食品」服務。用智能手機掃描商品包裝上的QR碼，不僅可以獲取有關生產者的信息，還可以讀取到為顧客推薦的該食材的美味烹飪法。

各種熟食

還有一點不可忽視，那就是超市出售的熟食。和便利商店不同，這些熟食都是在店內附設的廚房現做現賣的，這也是日本特色。從炸雞塊、可樂餅、牛蒡絲等家常菜，到烤雞肉串、泡菜等下酒菜等，品種多樣齊全；而且，很多熟食都會在關門前折價出售。另外營業到很晚的店家也不少，這也為職業女性帶來了很大的方便。

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Yuya Tamai

David Pursehouse

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