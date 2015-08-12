饭团（Onigiri），是日本料理中传统最悠久者之一。不过，它有一个被称为“Onigirazu（免捏饭团）”的创新版，重塑了这个传承数世纪的便餐主食形象，在午餐时间赢得了越来越多人的青睐。

Onigirazu美味可口，比起饭团，看上去更接近米饭三明治。它最先是在2014年秋，通过大众菜谱网站和美食博客，引起网民关注的。很快，它就成为了人们较量手艺的热选，无论职业厨师还是家庭烹饪高手皆乐此不疲。

Onigirazu形式上类似饭团，都是米饭加馅料再用紫菜包起来。但是，它具有其原型——饭团所不具备的三个重要特性：多适性，演示性，和易制性。

不脏乱，不麻烦

Onigirazu做起来十分简单：先在铺开的保鲜膜上放一大张紫菜，在它中央盛一勺米饭摊开，随意添加一些馅料和调料，然后再盛一勺米饭盖在上面，将紫菜从四角向中央折叠，最后用保鲜膜把它紧裹起来，使其成型不致松散后，用刀在当中一切为二，顿时夹在中间的馅料便显现出来，撩拨起你的食欲。

（图片提供：Flickr user Laura Tomàs Avellana.）

与麻烦透顶的手捏饭团的制作不同，Onigirazu是包裹出来的——它俏皮的名字来自于日语动词nigiru（捏）的否定形式，通常的饭团“Onigiri”，是用手nigiru（捏）出来的，Onigirazu顾名思义就是“免捏”的意思，它减轻了厨师的负担，再不必直接用手去捏又烫又粘的大米饭。紫菜外衣还使你在吃Onigirazu时不会掉饭粒，这正是普通饭团的尴尬；另外，它还能保持你双手清洁，不粘上饭粒，这一点对小孩子的父母们尤其具有吸引力。