飯糰（Onigiri），是日本料理中傳統最悠久者之一。不過，它有一個被稱為「Onigirazu（免捏飯糰）」的創新版，重塑了這個傳承數世紀的便餐主食形象，在午餐時間贏得了越來越多人的青睞。

Onigirazu美味可口，比起飯糰，看上去更接近米飯三明治。它最先是在2014年秋，通過大眾菜譜網站和美食部落格，引起網友關注的。很快，它就成為了人們較量手藝的熱選，無論職業廚師還是家庭烹飪高手皆樂此不疲。

Onigirazu形式上類似飯糰，都是米飯加餡料再用海帶包起來。但是，它具有其原型——飯糰所不具備的三個重要特性：多適性，演示性，和易制性。

不髒亂，不麻煩

Onigirazu做起來十分簡單：先在鋪開的保鮮膜上放一大張海帶，在它中央盛一勺米飯攤開，隨意添加一些餡料和調味料，然後再盛一勺米飯蓋在上面，將海帶從四角向中央折疊，最後用保鮮膜把它緊裹起來，使其成型不致鬆散後，用刀在當中一切為二，頓時夾在中間的餡料便顯現出來，引誘起你的食慾。

（圖片提供：Flickr user Laura Tomàs Avellana.）

與麻煩透頂的手捏飯糰的製作不同，Onigirazu是包出來的——它俏皮的名字來自於日語動詞nigiru（捏）的否定形式，通常的飯糰「Onigiri」，是用手nigiru（捏）出來的，Onigirazu顧名思義就是「免捏」的意思，它減輕了廚師的負擔，再不必直接用手去捏又燙又粘的大米飯。海帶外衣還使你在吃Onigirazu時不會掉飯粒，這正是普通飯糰的尷尬；另外，它還能保持你雙手清潔，不黏上飯粒，這一點對小孩子的父母們尤其具有吸引力。