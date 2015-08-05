Рисовые шарики о-нигири – одно из старейших традиционных японских блюд. Их новая интерпретация, получившая название о-нигирадзу, изменила представления об одном из основных блюд японской кухни и привлекает всё больше внимания людей, обедающих вне дома.

О-нигирадзу – сытное блюдо, которое больше напоминает рисовый сэндвич, чем обычный шарик. Впервые о нём заговорили блогеры-кулинары и популярные сайты, посвящённые кулинарии, осенью 2014 года, и вскоре о-нигирадзу оказались в центре внимания конкурсов рецептов как поваров-профессионалов, так поклонников домашней кухни.

Это блюдо весьма похоже на о-нигири – в обоих случаях используется отварной рис, который заворачивается в лист сушёных водорослей нори. Отличают его от исходного блюда три важных фактора: простота приготовления, универсальность и внешний вид.

Проще не бывает

Приготовить о-нигирадзу несложно – большой квадратный лист нори кладут на полиэтиленовую пищевую плёнку, по центру лопаточкой выкладывают слой риса, на него помещают любые начинки и приправы, покрывают вторым слоем риса, заворачивают края нори углами к центру и плотно оборачивают плёнкой. Теперь нужно немного подождать, чтобы о-нигирадзу пропитался. Затем пакет разрезается пополам, обнажая аппетитную и разнообразную начинку.

Подготовка ингредиентов

Слой риса выкладывают на лист нори, уложенный на плёнку

Добавляют начинку и приправы

Выкладывают верхний слой риса

Заворачивают углы нори к центру

Оборачивают о-нигирадзу плёнкой, после чего разрезают пополам

В отличие от известной своей неопрятностью процедуры ручной лепки о-нигири, о-нигирадзу заворачивают с помощью плёнки. Само название блюда представляет собой игру слов: отрицательная форма глагола нигиру (способ изготовления о-нигири), означает «не слепленное (руками)». Таким образом подчеркивается, что повару не приходится касаться руками горячего липкого риса. Обёртка из нори также не даёт о-нигирадзу распадаться во время еды, что часто случается с обычными шариками о-нигири, и позволяет не испачкать руки. Это качество о-нигирадзу делает их особенно привлекательными для тех, у кого есть дети.

Многоликие о-нигирадзу

Другой аспект, из-за которого поклонники так превозносят о-нигирадзу, – универсальность. Их можно делать как из свежеприготовленного риса, так и из холодного, оставшегося с прошлого раза. Плотная обертка позволяет использовать большее количество разнообразных начинок, чем обычный рисовый шарик о-нигири. Недолго поискав в сети, можно обнаружить широкий спектр рецептов, включающих всё, что угодно, от мяса и рыбы до исключительно вегетарианских составляющих. Есть рецепты как для людей, предпочитающих сытную еду, так и для тех, кто следит за фигурой.

О-нигирадзу можно сделать из имеющихся под рукой продуктов. (Фотография Laura Tomàs Avellana)

Простота приготовления также увеличивает ряды поклонников этого блюда. Чтобы сделать о-нигирадзу, не обязательно идти в супермаркет, и не нужно прилагать тех усилий, которые нужны для приготовления красивого японского бэнто. Всего за пару минут из остатков другой еды или обычных продуктов из холодильника можно свернуть о-нигирадзу, съесть сразу или оставить на потом.

Ещё одно преимущество о-нигирадзу – привлекательный внешний вид. Виды начинки можно смешивать и подбирать различные сочетания цветов и текстур. Разрезанный о-нигирадзу напоминает сэндвич с начинкой, аппетитно расположенной по всей его ширине.

Множество блоггеров воспевают о-нигирадзу как универсальное сытное, простое и достаточно эстетичное блюдо, позволяющее создателям бэнто произвести необходимое впечатление, не затрачивая при этом значительных усилий.

Давняя история, большие надежды

Листы сушёных водорослей нори, сделанные специально для о-нигирадзу

Несмотря на недавний бум о-нигарадзу, это блюдо не является таким уж новым кулинарным изобретением. Впервые оно появляется в популярной серии манга Уэямы Тоти «Папа-повар» (Cooking papa) в 1991 году. Уэяма выражал удивление, что настолько простое и вкусное блюдо так долго шло к популярности, но ему было приятен весь тот ажиотаж, который поднялся в Интернете.

Из сетевой сенсации о-нигирадзу быстро становятся мейнстримом кулинарной культуры, и несколько сетей мини-супермаркетов уже планируют производить для этого свои собственные серии товаров. В процесс включились и некоторые производители нори, предлагая покупателям квадратные листы сушёных водорослей специально для о-нигирадзу.

Невозможно предсказать, насколько масштабным будет успех . Кто-то лелеет надежду на то, что они помогут повысить падающее потребление риса в Японии, другие же видят в о-нигирадзу ещё одно многообещающее японское блюдо, которое может завоевать популярность за рубежом. В любом случае, пока люди продолжают создавать рецепты и делиться ими, о-нигирадзу обеспечено место в повседневном рационе по всей Японии.

Фотография к заголовку: О-нигирадзу эстетично дополняют обеденное меню

Фотографии приготовления о-нигирадзу предоставлены пользователем Flickr Laura Tomàs Avellana

(Статья на английском языке опубликована 6 июля 2015 г.)