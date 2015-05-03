В последние годы Япония переживает новый бум. Кярабэн – коробочка с ланчем, в которую аккуратно уложены приготовленные из риса и самых разнообразных продуктов робокот Дораэмон, кошечка Хеллоу Китти, покемоны Пикачу, Панда и другие полюбившиеся детям забавные персонажи. Этот жанр бэнто-арта – новая страсть японцев.

Новый жанр бэнто-арта

Кярабэн, сокращенное кяракута бэнто – особый стиль оформления упакованных в коробку обедов. Из риса и других продуктов создаются изображения персонажей популярных аниме-сериалов, видеоигр и комиксов. Культура о-бэнто (так называется порция риса, упакованная в коробку вместе с несколькими разнообразными блюдами «на один укус») существует в Японии очень давно. Ланч в коробке можно приготовить дома своими руками или купить уже готовый.

В последние годы кярабэн активно развивался, и теперь в нем используются не только персонажи популярной культуры – продукты в ланчбоксе могут быть оформлены в виде животных, или обыгрывать какую-нибудь сезонную тему. Вглядитесь, – кажется, будто в коробочку о-бэнто попала картинка из книги – изящество, с которым создана эта художественная композиция, сродни таким традиционным японским искусствам, как бонсай и миниатюрные сады.

Предок кярабэн – сосиска-осьминог

В Японии считается, что нужно уметь приготовить такой ланчбокс, чтобы ребенку, во-первых, было весело, а во-вторых, чтобы он охотно съел то, что дети обычно не любят. Именно поэтому в дизайн и оформление принято вкладывать столько сил. Первой ласточкой нового жанра стал осьминожка, которого готовят из половинки красной сосиски, разрезая ее снизу на восемь частей.

Вслед за осьминожкой начали появляться все новые и новые дизайнерские находки, а к 2007 году кярабэн был признан важным гастрономическим явлением и сделался популярным. О новом направлении бэнто-арта начали писать в журналах и заговорили на телевидении, и сейчас кярабэн переживает настоящий бум. В последнее время повсеместно в продаже появились специальные наборы для приготовления кярабэн (http://www.ar-nest.com/en/product/obento/index.html, на англ. яз.). А в 2014 году, в рамках продвижения японской кухни во всем мире, правительство Японии учредило специальный конкурс, посвященный коробочным обедам в этом стиле (http://food.allabout-japan.com/tomodachibento_result.html, на яп. яз.). Можно сказать, что кярабэн уже вышел за рамки обычного бума и что прямо на наших глазах сформировался новый жанр искусства бэнто.

Видео на английском языке с японскими субтитрами:

Как с легкостью приготовить кярабэн с симпатичными персонажами

«Простые мамаши» как двигатели гастрономического прогресса

Кярабэн во многом обязан своей популярностью смартфонам, планшетным компьютерам и прочим мобильным устройствам, позволяющим быстро распространять информацию. «Подвижниками» нового кярабэн-бума в Японии стали не профессиональные кулинарные критики и кулинары, а самые обычные домохозяйки, которые просто любят готовить. Они каждый день выкладывали фотографии своих композиций в личных блогах и постепенно сделались популярными блогершами. А самые известные из них в конце концов даже выпустили книги своих рецептов. На данный момент в Японии издано более сотни книг, посвященных кярабэн.