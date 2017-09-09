哆啦A梦、凯蒂猫、宠物小精灵皮卡丘、熊猫等等，都是深受儿童喜爱的动漫角色。用米饭和配菜把它们设计表现出来，装在便当里，就成了“角色便当”，这是近年来在日本掀起的一小股热潮。

如今已自成一派的角色便当

角色便当是一种将米饭和配菜做成小孩子们喜闻乐见的动画游戏角色的便当。“便当”是日本传统的饮食方式，将做成大小可一口吃下的配菜和米饭，装进饭盒里以便随身携带，有家庭自制的，也有外卖的。

角色便当的题材非常广泛，不仅限于动漫游戏角色，还有动物，以及能够表现一年四季自然风情和岁时节令民俗的东西。把饭盒里的菜饭做成“宛如一页绘本”的感觉，这种精致的手艺，与微型庭园和盆栽等日本传统文化都是一脉相通的。

章鱼红肠

在日本，给孩子们做便当的时候，大人历来都会大花心思设计配菜，为的是让孩子们高兴，或是促使他们自觉地吃下不太爱吃的食物。把红肠下半部切成有八条腿的“章鱼红肠”，可以说是角色便当的鼻祖。

据称“角色便当”是章鱼红肠经过不断进化，几经锤炼，在2007年前后开始流行起来的。电视和杂志推出的特辑引发了这股热潮。最近，商家还开始销售各种方便的烹饪小道具，令制作“角色便当”的门槛也越来越低。2014年，为了向全世界宣传美味的日式餐饮，日本政府更是举办了角色便当大赛。由此可见，角色便当早已超越了热潮的范畴，似已自成一派。

【YouTube视频】如何制作简单又可爱的动物角色便当！ （英语视频，日文字幕）

“平凡的母亲”燃起热潮

日本角色便当热潮的背后，是智能手机等移动终端的迅速普及在起着巨大的推动作用。而掀起这股热潮的人，并不是专业的美食评论家，而是那些喜欢做饭的平凡的主妇们。她们用照片记录下平时的“作品”，并发布到博客上，博得热烈反响，从而助推了人气博主出版自己的食谱。与角色便当相关的书籍出版物，已超过了100本。

万圣节便当

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