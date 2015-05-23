En Japón, los bentōs con personajes populares (Kyaraben) entre los niños como Doraemon, Hello Kitty, Pikachu (Pokémon), u osos panda, creados con el arroz y otros alimentos, están experimentando un boom sin precedentes.

Los kyaraben se establecen como un género de bentō en sí mismo

Los kyaraben (de kyarakutā bentō) son almuerzos preparados en fiambreras en los que el arroz y los alimentos sirven de base para diseñar las imágenes de los personajes de anime y videojuegos más queridos por los niños. El bentō es un tipo de almuerzo popular japonés que habitualmente se lleva en fiambreras portátiles en las que se introducen alimentos fáciles de comer en cualquier lugar. Se pueden preparar en casa, o bien comprar en establecimientos en bandejas desechables.

El tema principal de los kyaraben no se limita a los personajes famosos, sino que incluye también animales y motivos naturales de las cuatro estaciones, así como elementos de las distintas celebraciones del año, entre otras muchas fuentes de inspiración. El trabajo minucioso de preparar un kyaraben para que al abrirlo se vea como la página de un libro de ilustraciones es semejante al que se aplica a los jardines en miniatura o a los bonsáis, y puede decirse que es una expresión más de la cultura tradicional de Japón.

Salchipulpos

Tradicionalmente en Japón los bentōs para niños se creaban con ingenio para hacerles más vistosos aquellos alimentos que no les gustaban y así los comieran, y al mismo tiempo para hacerles más alegre la hora del almuerzo. Un ejemplo de esos comienzos son las salchichas que son cortadas en un extremo para que al asarlas parezcan pulpos de ocho tentáculos, los famosos “salchipulpos”.

Desde entonces los kyaraben han continuado evolucionando, y se dice que fue a partir de 2007 cuando empezaron a consolidar su éxito. Los especiales sobre este tema aparecidos en la televisión y las revistas catapultaron al éxito los kyaraben, propiciando que últimamente hayan salido a la venta numerosos productos para facilitar la preparación de estos bentōs. Además, en 2014 se celebró un Concurso de kyaraben bajo el auspicio del Gobierno para promover en el mundo las bondades de la gastronomía japonesa. Parece que gracias al boom que han experimentado, este tipo de bentōs ya se han consolidado como un género en sí mismos.

How to make Easy & Kawaii Animal Character Bento! (Charaben/Kyaraben)

(Inglés con subtítulos en japonés)

Las madres de Japón hicieron populares estos bentōs

En el boom de los kyaraben en Japón ha tenido un papel fundamental la proliferación de los smartphones y terminales móviles con cámara. Pero no han sido los chefs profesionales los que han traído este éxito, sino las amas de casa corrientes de todo Japón a las que les gusta cocinar, que cada día han fotografiado y compartido en sus blogs sus creaciones. Gracias a esto los kyaraben pronto acapararon el interés de muchas personas, y en poco tiempo se publicaron libros con las recetas de las bloggers más populares. Hoy existen más de 100 libros sobre kyaraben con recetas para crear un divertido bentō cada día.