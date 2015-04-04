انتشرت ”كِيارابين“ أو علب الطعام المجسمة بأشكال الشخصيات مثل دورايمون، هالو كيتي، بيكاتشو من مسلسل بوكيمون، باندا وغيرها من الشخصيات المحببة للأطفال، لتحقق رواجاً كبيراً في اليابان في السنوات الأخيرة.

نوع جديد من الأبنتو يظهر على الساحة

”كِيارابين“ (كلمة مختصرة من ”كِياراكتا بنتو“ أي علب الطعام المحمولة المجسمة بالشخصيات)، وهي عبارة عن علب طعام محمولة تحتوى على الأرز وما يصاحبه من مـأكولات، وتكون مصممة على أشكال شخصيات كرتونية من الأنيمي وألعاب الفيديو المحببة لدى الأطفال. والأبنتو هي وجبات تحتوى على كميات صغيرة من أصناف الطعام المتعددة بجانب الأرز لتُوضع في علبة يسهل حملها، وهي إحدى أشكال الغداء في اليابان منذ القدم. ويوجد منها ما يتم تحضيره في المنزل وما يمكن شراءه جاهزاً من الأسواق.

ولا تقتصر أشكال محتويات ”الكِيارابين“ على الشخصيات الكرتونية فقط، وإنما تشمل أيضاً على نطاق أوسع أشكال الحيوانات والأشكال الطبيعية المميزة لكل فصل من فصول السنة وكذلك ما يعبر عن أهم الأحداث على مدار العام. كما أن الدقة في إظهار محتويات الأبنتو وكأنها صفحة من كتاب ملون، نابع أيضاً من الثقافة اليابانية التقليدية التي تظهر أيضاً في البونساي والحدائق المصغرة وغيرها.

نقانق الأخطبوط الأصلية ”تاكوسان وينّا“

عند تحضير وجبة الأبنتو المخصصة للأطفال فإن محاولة إسعاد الأطفال وجعلهم يقدمون على تناول حتى المكونات أو الأصناف التي لا يحبون أكلها هي أمور معتادة منذ القدم، كذلك الابتكار في تصميم وتجسيم أشكال الأصناف المختلفة. وهذا هو الأصل وراء ”نقانق الأخطبوط“ (نقانق على شكل الأخطبوط)، وهي نقانق حمراء تم قطع النصف الأسفل بها ليكون ثماني أرجل.

وتطور الأمر ليأتي الـ”كِيارابين“، الأكثر هوساً بأدق التفاصيل، ويقال إنه بدأ في الانتشار بقوة منذ عام ٢٠٠٧. حيث أشعل الاهتمام حوله من قبل البرامج التليفزيونية والمجلات، بل وأصبح يُباع مؤخراً في الأسواق العديد من المنتجات التي تساعد في تحضير الكِيارابين بسهولة. وفي عام ٢٠١٤ وصل الأمر إلى أن الحكومة قامت بعقد مسابقة خاصة بذلك للكِيارابين وذلك كوسيلة لتصدير جودة المطبخ الياباني للعالم. فيبدو أن الهوجة الإعلامية أتت بأحسن ما عندها ليأخذ الكِيارابين مكانه كنوع جديد من الأبنتو.

كيف تقوم بتحضير علب طعام رائعة مجسمة بالشخصيات ”كِيارابين“ بطريقة سهلة

(باللغة الإنكليزية مصاحب بترجمة نصية باليابانية)