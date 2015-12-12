日本是世界屈指可数的便利店大国。从美味的咖啡，到现金取款（ATM）、便当、软硬饮料、演唱会门票，便利店里应有尽有。它是日本便捷生活的象征。

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从食物到杂货，想买什么，都能随时买到

在日本，便利店简称为“Konbini”。

便利店自70年代从美国引入日本后，便在不断满足日本人生活需求的过程中，走上了一条独特的进化道路。据日本特许经营协会统计，截至2014年12月，日本共有51814家便利店，一年的总营业额超过9.7万亿日元。

便利店之所以备受青睐，是因为“随时能就近买到各种各样的东西”。无论在首都中心地段，还是在地方，便利店几乎都是24小时营业，所售商品种类繁多，有各类食品，如饭团、沙拉和三明治等多种熟食快餐，还有饮料、生活用品、医药品、化妆品、服装、宠物用品、邮票及明信片、便携式充电器、杂志书籍等等。便利店内一直保持整洁卫生，洗手间也可以免费使用，所以在游客当中也有很高的人气。不过景区里也有一些店铺洗手间不对外开放。

饭团和卷寿司

随着老龄人口与双职工家庭的增加，罗森和佐川急便从2015年6月起开始了一项新的尝试——为便利店半径约500米范围内的住户，提供快递和便利店快餐等的配送服务。不仅如此，周围是否开设有便利店，也成为了学生和社会新鲜人租房选房的一大条件。

便利店开始面向老年人提供配送到家业务

为方便外国人使用

便利店也提供各种服务，除了代办快递业务，演唱会等娱乐活动的门票和高速巴士车票的预订和出票、公共费用的缴纳、预订书籍和CD、复印和传真资料、数字打印、ATM机汇款取款都可以在这里完成。

7-11便利店的ATM机（Seven银行）还支持海外发行的现金卡和信用卡的使用，游客可以直接提取日元现金，而且显示屏的文字、声音和使用明细，有英语、韩语、汉语、葡萄牙语可供选择。

整洁的便利店一角

现在，随着游客与在日外国人的增多，日本全国的便利店都在积极录用外籍员工。例如截止到2015年3月，四国地区的香川县有些便利店10名员工里，就有7人是外籍员工，福冈县7-11便利店于2015年1月在店内开设了专人服务的Seven银行，配备会说英语、汉语、韩语、越南语的员工，为在中国地区（日本的中国地区包括鸟取县、岛根县、冈山县、广岛县、山口县——译注）和九州地区的企业工作的外籍员工提供服务。

咖啡现煮，可唱卡拉OK，也可小酌怡情

仅限京都便利店销售的抹茶拿铁

便利店里也销售有着“便利店美食”之称的各种食品，观光游览途中可以吃上一点填填肚子，非常方便，因此备受游客好评。一些大厂商还特别生产便利店限定版的糕点和饮料，这类商品种类丰富，很适合当作手信带回家与亲友分享。

其中，味道可与专业咖啡馆媲美的“便利店咖啡”也是人们津津乐道的话题。2013年7-11便利店开始提供现煮咖啡服务，此后短短一年的时间，便达成了约5亿杯的销量，成为了热门话题，于是其他便利店也纷纷效仿，开始提供此类服务。价格基本上热咖啡和冰咖啡都是100日元起（含税）。

更有别出心裁的便利店在店内开设卡拉OK歌房和居酒屋。大型连锁便利店全家便利店（Family Mart）推出了“全家+卡拉OK DAM”（东京、千叶共3家），它的特点是在等位或唱歌时，都可以在便利店内购买油炸小吃和点心等食品带入包房食用。在连锁便利店MINISTOP开的cisca里（东京都日本桥），人们可以像在咖啡馆或熟食店那样，在店里买些酒菜，然后坐下小酌一番。

小小的便利店，看似平凡，实则内有乾坤。希望大家能够在日常生活中更好地使用便利店，为生活增添更多的方便。