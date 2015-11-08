Japón es uno de los países que cuentan con más “konbini”, tiendas que abren las 24 horas, en todo su territorio. El abanico de productos y servicios es inmenso: delicioso café, cajero automático (ATM), bentōs, bebidas alcohólicas y refrescos, y hasta entradas para conciertos. Estos establecimientos hacen que la vida de los japoneses sea más fácil.

Desde alimentación a productos de droguería, a la venta las 24 horas

En japonés las tiendas de 24 horas son conocidas como konbini (del inglés convenience store).

Estos establecimientos han ido poco a poco evolucionando de forma peculiar para atender las necesidades de los japoneses desde que fueron introducidos procedentes de los Estados Unidos en la década de 1970. La Asociación Japonesa de Franquicias asegura que en el mes de diciembre de 2014 había en todo Japón 51.814 konbini, con unas ventas estimadas anuales de más de 9,7 billones de yenes(*1).

La razón por la que las konbini tienen tanto éxito es que siempre hay una cerca en la que se puede comprar casi de todo en cualquier momento. Suelen abrir durante las 24 horas independientemente de que estén en el centro de las ciudades o en pueblos, y entre los productos que venden encontramos onigiri, ensaladas, sándwiches, una variedad de bentōs y otros alimentos, bebidas, artículos de droguería, medicinas, maquillaje, ropa, productos para las mascotas, sellos y postales, cargadores para el teléfono móvil, revistas y libros, etc. Además de esta amplia gama de productos, estas tiendas están siempre limpias y disponen de un baño que los clientes pueden utilizar de manera gratuita, a excepción de las tiendas situadas en lugares turísticos muy transitados, donde por razones obvias no se suele permitir utilizarlo.

Onigiri y makisushi en una konbini.

Con el aumento del número de hogares con personas de la tercera edad o en los que tanto el padre como la madre trabajan, a partir de junio de 2015 la cadena de konbini Lawson ha inaugurado junto a la empresa de mensajería Sagawa un nuevo servicio de entrega de paquetes y bentōs a domicilio en un radio de 500 metros de cada una de sus tiendas.

Por otra parte, la existencia de una konbini cercana se está convirtiendo en una de las condiciones indispensables para los estudiantes o jóvenes que empiezan a trabajar y buscan una vivienda de alquiler.

Las konbini han comenzado a ofrecer un servicio de entrega a domicilio y mensajería para las personas de la tercera edad.

Adaptadas también para los clientes de otros países

Las konbini cada vez ofrecen más servicios, y además de la mensajería, en ellas es posible obtener entradas para conciertos y otros espectáculos, reservar billetes de autobús, pagar facturas, reservar libros, CDs, hacer fotocopias, enviar un fax, imprimir fotografías digitales o utilizar el cajero automático para sacar e ingresar dinero.

Uno de los servicios de cajero automático (ATM) es el que ofrece Seven Bank en las tiendas Seven Eleven. En estos cajeros es posible utilizar tarjetas bancarias y de crédito expedidas en el extranjero para retirar efectivo en yenes, y el sistema cuenta con un menú e instrucciones habladas en inglés, coreano, chino y portugués.

El interior de una konbini, siempre limpio.

Con el aumento del número de turistas y residentes extranjeros en Japón, muchas konbini del país están mostrando una actitud positiva a la contratación de personas de otros países. En marzo de 2015, por ejemplo, 7 de los 10 empleados de una konbini de Shikoku en la prefectura de Kagawa eran extranjeros, y en enero del mismo año Seven Eleven en la prefectura de Fukuoka empezó a contratar a personas que dominaban el inglés, chino, coreano o vietnamita para su servicio de Seven Bank pensando en la comunidad de extranjeros que viven y trabajan en empresas de las regiones de Chūgoku y Kyūshū.

También es posible tomar café recién hecho, cantar en el karaoke o tomar una copa

Matcha Latte exclusivo de una cadena de konbini en Kioto.

Los alimentos que se venden en las konbini son conocidos popularmente como konbini gourmet, y suelen ser un buen aliado de los turistas que quieren comer algo para reponer fuerzas en cualquier momento. Muchas grandes marcas también crean productos exclusivos para las konbini como dulces o bebidas que tienen éxito por su varierad como regalos o souvenirs.

Tiene mucha popularidad también el café de konbini, que ha sabido igualar su sabor al de las cafeterías especializadas. Desde que Seven Eleven comenzó a servir café recién hecho en 2013 ha vendido alrededor de 500 millones de vasos al año, haciendo que otras cadenas de konbini también se sumen a este enorme éxito. Además, el precio de este café suele rondar los 100 yenes tanto si es frío como caliente.

Café recién hecho en una konbini. ©Jiji Photo

Las konbini también están buscando ampliar su presencia en el mercado, y para ello se están asociando con karaokes e izakayas. Una de las grandes cadenas, Family Mart, se ha unido a la franquicia de karaokes DAM y cuenta ya con 3 establecimientos en Tokio y Chiba donde los clientes del karaoke box pueden pedir productos recién hechos, dulces y bebidas de la konbini. La cadena Mini Stop, por otra parte, ha abierto en Nihonbashi, Tokio, un local llamado Cisca en el que el cliente puede comprar alcohol y algo para picar y disfrutarlo en el mismo establecimiento.

Parece que una konbini es solo una tienda, pero es en realidad muchas cosas más. Es un establecimiento que nos hace la vida más fácil.