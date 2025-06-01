Es la temporada del té nuevo. Su aroma refrescante y dulzor tras un sabor nítido son irresistibles… pero quizá pocos japoneses piensan aún así. Solo el 26,8 % prepara té a partir de las hojas. El té en botella de plástico se ha convertido en el estándar.

En una encuesta realizada en abril por la empresa de investigación de mercados Cross Marketing (distrito de Shinjuku, Tokio) a 1.100 personas de entre 20 y 69 años, el té verde sencha fue, con un 70,4 %, el tipo de té japonés más consumido habitualmente. Más del 60 % de los encuestados en la veintena y más del 80 % de los encuestados de 60 años o más lo bebían. Lo seguían el té de cebada (mugicha) con un 47,0 %, el té hōjicha con un 36,9 % y el té genmaicha con un 21,5 %. El té matcha apenas alcanzó el 9,4 %.

En cuanto a la forma de beberlo, las “botellas de plástico” era lo más común, con un 42,7 %, seguido de las “bolsitas de té”, con un 33,8 %. La preparación a partir de “hojas de té” se mantuvo en un 26,8 %, solo una cuarta parte del total. Incluso entre las personas de 60-69 años, que vivieron en una época en la que preparar té con tetera (kyūsu) era lo habitual, solo el 43,2 % lo hace, menos de la mitad. Hoy en día, el té en botella de plástico es el estándar.

Las principales impresiones sobre el té japonés fueron: “es bueno para la salud por su contenido de catequinas” (37,8 %), “es indispensable en las comidas” (33,3 %) y “se puede beber en diversas ocasiones porque no es dulce” (28,3 %). Parece que el té japonés es valorado por sus beneficios para la salud y la variedad de situaciones en las que se puede disfrutar.

(Imagen del encabezado: Pixta.)