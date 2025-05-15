新茶の季節。爽やかな香り、キリッとした味わいの奥にあるほのかな甘みがたまらない…などと思う日本人はもう少数派なのかも。お茶を茶葉からいれて飲む人は26.8%と4人に1人。タイパの時代、お湯を沸かす手間はかけず、洗い物は少ないのが正解。ペットボトルのお茶がスタンダードとなっている。

マーケットリサーチのクロス・マーケティング（東京都新宿区）が20～60歳代1100人を対象に4月に実施した調査で、日常的に飲む日本茶は「煎茶」70.4%が断トツトップだった。20代でも60％超、60代では80％を超えた。「麦茶」47.0％、「ほうじ茶」36.9％、「玄米茶」21.5％が続いた。抹茶は9.4％と1割に満たなかった。

飲み方は、「ペットボトル」が42.7％が最多で、「ティーバッグ」33.8％が続いた。「茶葉から入れる」は26.8％と全体の4分の1にとどまった。急須でお茶を入れるが当たり前だった時代を生きてきた60代ですら、茶葉から入れるのは43.2％と半数以下。今や、お茶はペットボトルがスタンダードだ。

日本茶の印象は、「カテキンが取れて体にいい」37.8％、「食事に欠かせない」33.3％、「甘くないのでいろいろな時に飲める」28.3％がトップ3。日本茶は、健康面や飲める場面の多彩さが評価されているようだ。

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