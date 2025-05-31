Наступил сезон нового чая. Однако те японцы, которые любят освежающий аромат и тонкую сладость свежезаваренного чая, оказались в меньшинстве. Всего 26,8% жителей Японии пьют чай, заваривая его из чайных листьев, новым стандартом стал бутилированный чай.

Маркетинговая исследовательская компания Cross Marketing (район Синдзюку, Токио) в апреле провела опрос о чае, охвативший 1100 человек в возрасте от 20 до 69 лет, и самым популярным японским чаем, потребляемым ежедневно, оказался сэнтя – его пьют 70,4% опрошенных. Даже среди людей 20-29 лет этот показатель превышал 60%, а среди людей в возрасте 60-69 лет он превышал 80%. Далее следуют ячменный чай мугитя (47,0%), обжаренный без ферментации ходзитя (36,9%) и чай с обжаренным нешлифованным рисом гэммайтя (21,5%). Порошковый зелёный чай маття употребляет всего 9,4% респондентов.

Чаще всего люди употребляют чай в пластиковых бутылках (42,7%), далее следует чай в пакетиках (33,8%). Только 26,8% респондентов ответили, что сами заваривают чай из чайных листьев, это составляет всего четверть от общего числа. Даже среди людей в возрасте 60-69 лет, выросших в эпоху, когда заваривание чая в чайнике было нормой, только 43,2% сами заваривают чай. В настоящее время чай в пластиковых бутылках стал новым стандартом.

Три самых популярных мнения о японском чае: «Он полезен для организма, так как содержит катехины» (37,8%), «Он является неотъемлемой частью приёма пищи» (33,3%) и «Он несладкий, поэтому его можно пить в любое время» (28,3%). Японский чай, по-видимому, ценится за его пользу для здоровья и широкий спектр ситуаций, когда его можно употреблять.

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Фотография к заголовку: PIXTA

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