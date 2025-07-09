近日一份调查显示，只有四分之一（26.8%）的受访者会泡茶喝。在如今这个注重时间效率的时代，不用费工夫烧水，也无需清洗茶具才是明智的做法。瓶装茶已经成为了日本人的标准选择。

市场调查企业Cross Marketing（东京都新宿区）4月针对1100名20到69岁民众实施的调查显示，70.4%的受访者日常饮用的日本茶是蒸青绿茶“煎茶”，远远超过其他种类。该比例在20到29岁受访者中也超过了60%，而在60到69岁受访者中更是超过了80%。其次是“大麦茶”（47.0%）、“焙茶”（36.9%）和“玄米茶”（21.5%）。日常饮用抹茶的受访者比例不到一成（9.4%）。

关于饮用方法，选择“瓶装”的受访者最多，占比为42.7%，其次是“茶包”（33.8%）。只有约四分之一（26.8%）的人“泡茶”喝。就连昔日习惯用茶壶泡茶的60来岁的人，如今泡茶者也不到一半（43.2%）。喝茶就喝瓶装茶，这已成为现今日本人的标准选择。

关于对日本茶的印象，最突出的前三项是“可以获取茶多酚，对身体好”（37.8%）、“吃饭必备”（33.3%）和“因为不甜，所以很多场合都可以喝”（28.3%）。似乎日本茶的健康性和饮用场合多样性受到了人们的肯定。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。