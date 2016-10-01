Вскипятить воду, положить в чашку (тяван) растёртый зелёный чай (маття), заварить и взбить его… Законы гостеприимства предписывают аранжировать каждую подачу чая в соответствии с сезоном и наслаждаться питьем чая вместе с гостем. Путь чая – это не только церемониальный этикет. Садо – система неких правил жизни, настоящая жизненная философия. Другое название чайной церемонии – тя-но ю. В совокупности с такими важными культурными компонентами, как кухня кайсэки, икэбана и другими традиционными искусствами, тя-но ю вносит важный вклад в развитие японской культуры в целом.

Сэн-но Рикю: у истоков чайной церемонии

В основе чайной церемонии (яп. садо или тядо) лежит буддийская дзэнская практика и философия. Другое название чайной церемонии – тя-но ю, что в буквальном переводе означает «чайный кипяток». Эта церемония совместного чаепития включает в себя такие ритуальные действия, как кипячение воды, взбивание порошкового чая и отпитие каждым гостем глотка из общей чаши с чаем.

Чай впервые попал в Японию из Китая в VIII веке нашей эры. Позднее, в эпоху Камакура (1192-1333) монах Эйсай, основатель дзэнской школы Риндзай, привез из Китая чай маття (порошковый зеленый чай для взбивания), и постепенно употребление чая, в основном в буддийских храмах, вошло в обычай по всей Японии. В эпоху Муромати (1336-1573) практика употребления чая проникла в среду аристократов и самураев в виде так называемых «чайных турниров» тякай. Тякай начинались как пышные банкеты, во время которых многочисленные гости, собравшись в помещениях, украшенных ценными картинами, дегустировали чай из дорогостоящих китайских чаш. Но в середине пятнадцатого века Мурата Дзюко, духовный наставник и учитель чайной церемонии Асикаги Ёсимасы, восьмого сёгуна из династии Асикага в эпоху Муромати, запретил гостям «чайных турниров» играть в азартные игры и распивать алкогольные напитки. Таким образом было положено начало традиции, получившей в последствии название ваби-тя (простая и уединенная чайная церемония). Во время этого ритуала первостепенным по значению является духовное общение между хозяином и гостем.

Век спустя мастер чайной церемонии Сэн-но Рикю (1521-1591) сформулировал эстетический принцип ва-кэй-сэй-дзяку (гармония, уважение, чистота и умиротворение) и завершил начатое его предшественниками преобразование тякай в скромную, полную покоя и духовности церемонию. Именно ваби-тя считается на сегодняшний день классической формой чайной церемонии.

Слева направо: чайная чаша тяван, бамбуковый венчик тясэн, лакированная коробочка с чаем нацумэ, бамбуковый совочек тясяку

Рикю и его Путь чая

Эстетическое мировоззрение ваби и саби, на котором основывается философия садо, называют «эстетикой красоты без излишеств в ее естестве и неподдельности».

Чрезвычайно скромная по внутреннему убранству, без единой ненужной вещи, чайная комната Рикю, создающая необходимый духовный настрой, была небольшим помещением площадью в шесть татами (около 16м2): три татами в длину и два в ширину. Гости попадали в комнату через специальный вход нидзири-гути, который был настолько узким и низким, что им приходилось нагибаться и буквально вползать в помещение. Во время церемонии вместо роскошных чаш Рикю использовал самые простые чашки. Вокруг чайного домика, в котором находилась комната для церемонии, был разбит чайный сад с каменной дорожкой родзи. Сад был спланирован таким образом, чтобы напоминать небольшой участок горного склона, поросшего лесом, и создавать настроение спокойной отрешённости. Освещение в чайной комнате Рикю было естественным, пространство – свободным. Рациональность ее устройства оказала сильное влияние на современную японскую архитектуру.

Сформировавшись в XV веке, традиция садо во времена внуков и правнуков Сэн-но Рикю разделилась на три дома: Омотэсэнкэ, Урасэнкэ, Мусякодзисэнкэ (ссылки на английском языке). Все три дома и в наши дни придерживаются принципов и норм, установленных основателем японской чайной традиции, но есть небольшие различия в способе взбивания чая, в видах используемой утвари и т. д.

Чайный сад и родзи (букв. «земля, увлажненная росой»)

Белые носки – неотъемлемый компонент чайной церемонии

Обучение искусству чайной церемонии, как правило, проходит в чайных комнатах у мастеров, официально принадлежащих к тому или иному чайному дому. В таких комнатах для обучения хранится весь необходимый реквизит, в том числе чаши тяван и котелок кама, в котором кипятят воду для чая. Если вас пригласили на учебную церемонию в качестве гостя, возьмите с собой бумажную салфетку кайси (на нее кладут сладости омогаси) и чехол с широкой заострённой палочкой ёдзи (с помощью этой палочки едят сладости – она одновременно служит и ножом и вилкой). Если вы уже начали обучение, то будет нелишним приобрести набор базисных инструментов фукуса-басами (свёрток в платке), в который кроме вышеперечисленных аксессуаров входит платок фукуса для протирания утвари и веер для приветствий. Вы можете также приобрести «чайную утварь для начинающих» в интернет-магазине.

Веер

Ритуальный платок фукуса

С помощью палочки ёдзи сладости кладутся на бумажную салфетку кайси

«Лёгкий» чай в индивидуальной чашке

Если вас пригласили в качестве гостя на настоящую церемонию, то вовсе не обязательно надевать праздничное кимоно или строгий костюм, достаточно просто подобрать скромную одежду мягких, спокойных тонов. Учитывайте, пожалуйста, что украшения из металла и наручные часы могут повредить чайные чаши тяван, а запах духов может «заглушить» аромат чая и благовоний. Если вы надеваете кимоно, то необходимо надеть белые таби (традиционный японский носок с раздельным большим пальцем и уплотненной подошвой). Если вы идете на чайную церемонию в обычной европейской одежде – наденьте простые белые носки. Одежда и все аксессуары должны быть чистыми, чтобы не нарушить ритуальную чистоту помещения. В соответствии с традиционными обычаями, гости оставляют обувь у порога чайного домика.

Иностранцы на Пути чая

Те, кто изучают дзэн-буддизм, зачастую начинают заниматься также и изучением чайной церемонии – возможно, с этим связана растущая популярность садо среди иностранцев. Еще одно сопутствующее этому явление – большой интерес к напиткам и сладостям со вкусом зеленого чая маття. В 2014 году количество участников «интернационального чайного турнира», который ежегодно проводится в Киото, в разы превысило показатели предыдущих лет. На ознакомительных курсах садо, которые очень популярны среди иностранцев, все чаще можно встретить лекторов, владеющих английским и китайским языками. Некоторые туристические компании, такие как MOTENAS JAPAN или «Асакуса Дзидай-я», предлагают туристам специальную культурную программу, в рамках которой у гостей церемонии есть возможность надеть кимоно и сфотографироваться на память. Чайный дом Урасэнкэ проводит специальные обучающие курсы для иностранцев (мидори-кай) и принимает на учебу иностранных студентов японских вузов. Кроме того, во многих храмах Киото и Камакуры, а также в гостиницах, в городских парках и даже в кафе оборудованы специальные места, где можно насладиться взбитым специально для вас зеленым чаем маття.