日本是世界屈指可數的便利商店大國。從美味的咖啡，到ATM、便當、包括酒類在內的各種飲料、演唱會門票，便利商店裏應有盡有。它是日本便捷生活的象徵。

從食品到雜貨，想買什麼，都能隨時買到

在日本，便利商店簡稱為「Konbini」。

便利商店自70年代從美國引入日本後，便在不斷滿足日本人生活需求的過程中，走上了一條獨特的進化道路。據日本特許加盟協會（Japan Franchise Association，JFA）統計，截至2014年12月，日本共有51,814家便利商店，1年的總營業額超過9.7兆日圓。

便利商店之所以備受青睞，是因為「隨時能就近買到各種各樣的東西」。無論在首都中心地段，還是在地方，便利商店幾乎都是24小時營業，所售商品種類繁多，有各類食品，如飯糰、沙拉和三明治等多種熟食快餐，還有飲料、生活用品、醫藥品、化妝品、服裝、寵物用品、郵票及明信片、行動電源、雜誌書籍等等。便利商店內一直保持整潔衛生，洗手間也可以免費使用，所以在遊客當中也有很高的人氣。不過風景區裏也有一些不對外開放洗手間的店舖。

飯糰和捲壽司

隨著老齡人口與雙薪家庭的增加，LAWSON和佐川急便從2015年6月起開始了一項新的嘗試——為便利商店半徑約500m範圍內的住戶，提供快遞和便利商店快餐等的配送服務。不僅如此，周圍是否有便利商店，也成為了學生和社會新鮮人租房選房的一大條件。

便利商店開始面向老年人提供配送到家業務

為方便外國人使用

便利商店也提供各種服務，除了代辦快遞業務，演唱會等娛樂活動的門票和高速巴士車票的預訂和出票、公共費用的繳納、預訂書籍和CD、複印和傳真資料、數位列印、ATM匯款取款都可以在這裏完成。

7-Eleven便利商店的ATM（Seven銀行）還支持海外發行的現金卡和信用卡的使用，遊客可以直接提取日圓現金，而且螢幕的文字、聲音和使用明細，有英文、韓文、中文、葡萄牙文可供選擇。

整潔的便利商店一角

現在，隨著遊客與在日外國人的增多，日本全國的便利商店都在積極錄用外籍員工。例如截止到2015年3月，四國地區的香川縣有些便利商店10名員工裏，就有7人是外籍員工，福岡縣7-Eleven便利商店於2015年1月在店內開設了專人服務的Seven銀行，配備會說英文、中文、韓文、越南文的員工，為在日本中國地區和九州地區的企業工作的外籍員工提供服務。

咖啡現煮，可唱卡拉OK，也可小酌怡情

僅限京都便利商店銷售的抹茶拿鐵

便利商店裏也銷售有著「便利商店美食」之稱的各種食品，觀光遊覽途中可以吃上一點填空肚子，非常方便，因此備受遊客好評。一些大廠商還特別生產便利商店限定版的點心和飲料，這類商品種類豐富，很適合當作伴手禮帶回家與親友分享。

其中，味道可與專業咖啡館媲美的「便利商店咖啡」也是人們津津樂道的話題。2013年7-Eleven便利商店開始提供現煮咖啡服務，此後短短1年的時間，便達成了約5億杯的銷量，成為了熱門話題，於是其他便利商店也紛紛效仿，開始提供此類服務。價格基本上熱咖啡和冰咖啡都是100日圓起（含稅）。

更有別出心裁的便利商店在店內開設卡拉OK和居酒屋。大型連鎖便利商店全家便利商店（Family Mart）推出了「全家+卡拉OK DAM」（東京、千葉共3家），它的特點是在等位或唱歌時，都可以在便利商店內購買油炸小吃和點心等食品帶入包房食用。在連鎖便利商店Ministop開的Cisca裏（東京都日本橋），人們可以像在咖啡館或餐飲店那樣，在店裏買些酒菜，然後坐下小酌一番。

小小的便利商店，看似平凡，實則內有乾坤。希望大家能夠在日常生活中更好地使用便利商店，為生活增添更多的方便。