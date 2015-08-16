Япония – настоящая империя комбини. Она занимает одно из первых мест в мире по количеству круглосуточных магазинов, в которых можно купить упакованный в коробку обед на любой вкус, выпить ароматный кофе и другие напитки, в том числе алкогольные, снять наличные в банкомате, приобрести билеты на концерт, отправить письмо и так далее. Комбини давно уже считается символом комфортности японской повседневной жизни.

От продуктов питания до хозяйственных товаров – можно купить что угодно в любое время суток

Японские круглосуточные магазины шаговой доступности называются комбини, от английского convenience store.

Первые такие магазины появились в Японии в 1970-е годы и были созданы по американскому образцу. Но с тех пор, стремясь соответствовать нуждам своих клиентов в быстро меняющихся условиях, комбини заметно изменили свой облик. По данным Японской ассоциации франчайзинга (ссылка на английском языке) в декабре 2014 года в Японии действовало 51 814 круглосуточных магазинов шаговой доступности, общая валовая выручка которых в год превысила 9,7 триллионов йен.

Комбини так популярны потому, что в них можно купить что угодно, когда угодно в двух шагах от дома. И в столичном городе, и в провинциальном – везде комбини, за редчайшим исключением, работают круглосуточно. Среди наиболее распространённых товаров – колобки о-нигири, салаты, сэндвичи, большой выбор упакованных обедов бэнто, напитки, хозяйственные товары, некоторые виды медикаментов, косметическая продукция, одежда, товары для домашних животных, почтовые марки, открытки, зарядные устройства для мобильных телефонов, журналы, книги и еще много чего. Внутри комбини всегда чисто, к услугам покупателей бесплатный туалет, что особенно ценно, если вы не местный житель, а иностранный турист. Впрочем, в особо популярных туристических местах попадаются комбини, где туалетами могут пользоваться только работники.

Рисовые колобки о-нигири и суши-рулеты макидзуси

На фоне постоянного увеличения доли пожилого населения, а также растущего количества семей, где работают оба супруга, сеть комбини LAWSON и транспортная компания Sagawa Express начали в июне 2015 года новый экспериментальный сервис: доставку покупок и посылок в радиусе пятисот метров от магазина. Кстати, для многих студентов и молодых специалистов близость жилья к комбини является одним из решающих факторов во время поиска квартиры.

Услуги доставки из комбини – новый сервис для удобства пожилых людей

Нужды иностранцев тоже принимаются во внимание

Услуги по доставке – это далеко не единственный вид услуг, доступный покупателям комбини. Здесь можно круглосуточно заказывать и покупать билеты на концерты, эстрадные выступления и даже на автобусы-экспрессы, оплачивать коммунальные услуги, заказывать книги и музыкальные диски, делать ксерокопии и посылать факсы, распечатывать документы и фотографии, снимать наличные деньги в банкомате.

Например, в банкоматах сети комбини 7-Eleven (их обслуживает Seven Bank, ссылка на английском языке) йены без проблем снимаются по иностранным банковским или кредитным картам, при этом можно выбрать не только язык вывода сообщений на экран, но и язык голосовых сообщений, а также квитанции о снятии денег. Меню банкомата доступно на английском, корейском, китайском и португальском языках.

Внутри комбини – чистота и порядок

В последнее время, в связи с увеличением потока туристов из-за рубежа и числа иностранцев, проживающих в Японии, многие сети комбини активно берут на работу иностранных граждан. Например по состоянию на март 2015 года в южной префектуре Кагава в некоторых магазинах шаговой доступности семеро из десяти работников были иностранцами. В префектуре Фукуока в январе 2015 года сеть 7-Eleven вместо банкоматов открыла во всех своих отделениях многоязычные банковские пункты с представителями, говорящими на английском, китайском, корейском и вьетнамском языках для обслуживания иностранных рабочих из регионов Тюгоку и Кюсю.

Свежий кофе, караокэ и капелька спиртного

Старбакс маття-ратэ (взбитый порошковый зелёный чай с молоком) продается только в комбини г. Киото

«Гурмэ шаговой доступности» – так называются готовые продукты питания, которые продаются в комбини и прекрасно подходят для того, чтобы быстро и вкусно перекусить. Многие известные бренды, особенно производители напитков и сладостей, производят эксклюзивную продукцию только для продажи в комбини – так что и выбор здесь интереснее, и покупка может оказаться вполне неплохим сувениром.

К «гурмэ шаговой доступности» относится также и свежесваренный кофе – самый обсуждаемый сейчас напиток, который, как утверждают многие, по своим вкусовым качествам может соперничать с кофе из кафе и ресторанов. Первой продавать свежесваренный кофе в комбини начала сеть 7-Eleven. За первый же год было продано около пятисот миллионов стаканчиков. Результат превзошел все ожидания, и вскоре другие сети тоже начали продавать свежий кофе в комбини. Почти везде цена за стаканчик, независимо от того, предпочитаете ли вы пить свой кофе горячим или со льдом, начинается со ста йен, включая налог.

Стойки для приготовления кофе в комбини (©Jiji Press)

В последнее время появилиось еще одно новшество: комбини при караокэ-боксах и комбини-бары. Совместная инициатива крупной сети комбини FamilyMart и сети караокэ DAM стартовала в трех караокэ-боксах в Токио и Тибе – всё то время, пока клиент ждёт в очереди на караокэ-бокс или пользуется караокэ, он может есть и пить любые продукты, купленные в партнёрском комбини. Сеть Ministop открыла в Нихонбаси, Токио комбини-бар CISCA, где можно выпить купленное в комбини спиртное и закусить купленными там же закусками.

Казалось бы, обычный круглосуточный магазин по соседству, но комбини – это больше, чем просто круглосуточный магазин. Он идеально впишется в вашу повседневную реальность и удивит чистотой, удобством и уровнем обслуживания.

Фотографии предоставлены:

Фотография к заголовку: Комбини в префектуре Аити: David A. LaSpina

Рисовые колобки онигири и суши-рулеты макидзуси: Connie

Услуги доставки в комбини – новый сервис для удобства пожилых людей: jpellgen

Внутри комбини чистота и порядок: Japanexperterna.se

Старбакс «маття-ратэ» (взбитый порошковый зелёный чай с молоком) продается только в киотоских комбини: Non Non