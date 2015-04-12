Высокотехнологичные японские туалеты с подогревающимися сиденьями, встроенным биде с тёплой водой и другими функциями чрезвычайно удобны и стали одной из своеобразных японских достопримечательностей, о которых упоминают даже голливудские звёзды.

Многофункциональность и удобство

Пульт управления функциями унитаза

Голливудские звёзды Ди Каприо и Мадонна, рассказывая о своих впечатлениях о Японии, особо отмечали высокую технологичность японских туалетов. Если сесть на тёплое сиденье унитаза, то вставать уже не захочется…

Технологичные туалеты впервые появились в Японии в 1964-е году. Вначале они использовались в больницах и других подобных заведениях в США и Швейцарии, и японские компании TOTO и LIXIL сначала импортировали их для продажи в Японии. Впоследствии они провели собственные исследования и в 1967 году LIXIL создала первый японский унитаз такого типа, который несложно установить и использовать в обычном доме. Слово васюрэтто (washlet, то есть туалет с биде), которое сейчас используется в повседневной японской речи, является оригинальным названием продукции фирмы TOTO, производимой с 1969 года.

Эти туалеты очень просты в использовании. Усевшись на сиденье и отправив надобности, простым нажатием кнопки приводят в действие систему обмыва. Под сиденьем выдвигается трубка с отверстиями, в которую подаётся тёплая вода. Каждый может регулировать под себя направление и напор струи, температуру воды. Благодаря функции воздушной сушки можно даже не использовать туалетную бумагу.

Настенная панель управления функциями унитаза LIXIL

76% частных домов оборудованы технологичными туалетами

Технологичные туалеты появились уже более пятидесяти лет назад и сейчас воспринимаются в Японии как привычная повседневная деталь быта. Согласно данным правительства о распространённости основных товаров длительного пользования на март 2014 года, технологичные туалеты имелись в 76% частных домовладений.

Поначалу газеты брезговали давать рекламу таких унитазов, потому что туалет считался «грязной» темой. Тогда в 1982 году компания привлекла к созданию телевизионного рекламного ролика популярную актрису, которая в вечернее время, примерно во время ужина, говорила зрителям с экрана: «Хочу, чтобы подмывал!», и этот ход увенчался потрясающим успехом. Так тема туалета прозвучала в жилых комнатах по всей Японии.

Такое широкое распространение технологичных туалетов можно объяснить стремлением японцев к чистоте, но большую роль здесь сыграла также начинавшаяся экономика «мыльного пузыря», а также обилие водных ресурсов в Японии, позволяющее использовать воду в туалетах.

Цена бывает очень разная. Устройство, прикрепляющееся к уже имеющемуся унитазу, стоит около 20 000 йен. Бывают и дорогие, от 100 000 до миллиона йен и дороже, а можно найти и совсем дешёвые, за 12 000 йен.

Развитие японской сантехники

Чтобы представить иностранным туристам удобные японские туалеты, 24 апреля 2015 года компания TOTO открыла галерею сантехники (ссылка на англ. яз.) в международном аэропорту Нарита. Иностранные гости при въезде или выезде из страны могут оценить достоинства десяти новейших туалетных комнат, расположенных в переходе NARITA SKY LOUNGE "WA" возле терминала-2.

В современных унитазах используются антибактериальные и грязеотталкивающие материалы, рассчитывается такой угол обмыва, чтобы вода не забрызгивала окружающее пространство. У разных моделей есть функция очистки душевого патрубка в то время, когда унитаз не используется или непосредственно перед использованием, некоторые оснащены сенсорами, благодаря которым крышка унитаза открывается автоматически, бывают энергосберегающие унитазы, которые благодаря сенсорам греют сиденье только во время использования, унитазы без загнутой верхней кромки, которые удобно мыть, с функцией очистки от аммиака и бактерий, – японская сантехника продолжает развиваться, порождая различные оригинальные продукты.

В технологичных туалетах сиденье подогревается за счёт нагреваемой электричеством воды для обмыва, и зимой сесть на тёплое сиденье очень приятно. Часто можно услышать от иностранцев, что они по возвращении из Японии с теплотой вспоминали японские туалеты. И действительно, сделанные с любовью к людям высокотехнологичные японские туалеты добавляют комфорта нашей повседневной жизни.

Фотографии предоставлены компанией TOTO