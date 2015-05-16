日本的高科技马桶（温水清洗马桶），使用后可用“温水洗净臀部”，连座圈也是暖暖的，一旦坐上这个高智能马桶，你都不想离开它！

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尽善尽美的高科技马桶

座圈一体式的洗净功能

要说好莱坞明星迪卡普里奥和麦当娜对日本印象最深的记忆，恐怕就是高科技马桶（温水清洗马桶）了，一旦你坐上暖暖的座圈，大概就再也不想离开了。

高科技马桶与1964年在日本诞生。当初，美国、瑞士等国已有面向医院和福利设施的同类产品，日本的卫浴陶器厂商TOTO（东陶）和INAX（伊奈，即现在的LIXIL骊住）进口销售这种产品。之后，通过独自研究开发，1967年由INAX（LIXIL）最早成功地实现了国产化，带有温水喷淋清洁功能的简便家用马桶“Shower Toilet”开始上市销售。而现在人们所说的“Washlet（卫洗丽）”，则是TOTO公司于1969年推出的国产温水清洗马桶的商品名称。

高科技马桶的使用方法很简单，坐上温水座圈方便完后按一下按钮，从马桶内喷头伸出，温水淋浴冲洗臀部，喷头的位置和水势强弱以及水温等都可任意设定，让每个人都能用起来舒适。有的座圈还带有暖风干燥功能，用于烘干冲洗部位，没必要再用手纸来擦拭。

安装在卫生间墙壁上的操控键盘（LIXIL）

家庭普及率高达76%

高科技马桶的诞生已有50多年，对于喜爱清洁的日本人来说，它已是生活中必不可少的存在。日本内阁府公布的主要耐用消费品普及率数据（2014年3月）显示，日本国内高科技马桶的家庭普及率已高达76%，委实令人惊叹。

由于厕所总给人不干净的印象，当初报纸和电视都不愿意投放关于便座的广告，1982年，启用当红女星代言，在晚餐时段因播出了“屁股也希望洗一洗！”这个广告而大获成功，这是卫浴产品登堂入室的历史性一刻。

高科技马桶在日本如此普及，除了因为它符合了日本人喜爱清洁的民情外，还有一个很大的因素，那就是该产品的发售，恰逢日本走向泡沫经济时期；另外还得益于日本得天独厚的水资源，自来水也可以大量用于厕所的冲洗。

通常一个温水座圈的价格在2万日元左右，它可以安装在已有的马桶上，但也有10万日元以上的高档产品。

俘获外国人心的保温马桶

保温马桶成为访日游客们的“宠儿”。为此，TOTO于2015年4月24日在成田机场开设了体验型厕所展示空间“Gallery TOTO”。它位于第二航站楼和配楼间的通道上，内设10间最新型卫生间，可供旅客在机场办理入境前或出境后，途经这里时实际体验使用。

最近的新款产品，喷头具有抗菌防污功能，厂家还研究改良了喷头的角度以尽可能避免冲洗时温水四处飞溅。有些产品的喷头，收起时和冲洗前还有自净功能；有的马桶盖通过感应器自动开闭，无需动手。另外，有的产品具备节电功能，通过感应器，只在你使用时便座才会通电加暖；有的马桶内侧是无沟槽设计，清扫起来特别方便；有的还具备除臭灭菌洁净功能，如此种种，日本的卫浴设备依然处在日新月异的发展当中。

高科技马桶的另一个魅力是，在电加热洗净用水的同时可以温暖座圈，让人在寒冷的冬天，坐上去倍感舒适。经常听说外国人回国后特别怀念日本的厕所，暖暖的座圈也让外国人上瘾入迷，难以忘怀呢。

图片提供：TOTO公司