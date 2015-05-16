日本的高科技馬桶（溫水清洗馬桶座），使用後可用「溫水洗淨臀部」，連馬桶座也是暖暖的，一旦坐上這個智慧性馬桶，你都不想離開它！

盡善盡美的高科技馬桶

馬桶座一體式的洗淨功能

要說好萊塢明星狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）和瑪丹娜（Madonna）對日本印象最深的記憶，恐怕就是高科技馬桶（溫水清洗馬桶）了，一旦你坐上暖暖的馬桶座，大概就再也不想離開了。

高科技馬桶與1964年在日本誕生。當初，美國、瑞士等國已有面向醫院和福利設施的同類產品，日本的衛浴陶器廠商TOTO（東陶）和INAX（伊奈，即現在的LIXIL驪住）進口銷售這種產品。之後，通過獨自研究開發，1967年由INAX（LIXIL）最早成功地實現了國產化，帶有溫水噴淋清潔功能的簡便家用馬桶「Shower Toilet」開始上市銷售。而現在人們所說的「Washlet」，則是TOTO公司於1969年推出的國產溫水清洗馬桶的商品名稱。

高科技馬桶的使用方法很簡單，坐上溫水馬桶座方便完後按一下按鈕，從馬桶內噴頭伸出，溫水淋浴沖洗臀部，噴頭的位置和水勢強弱以及水溫等都可任意設定，讓每個人都能用起來舒適。有的便座還帶有暖風乾燥功能，用於烘乾沖洗部位，沒必要再用衛生紙來擦拭。

安裝在洗手間牆壁上的無線遙控器（LIXIL）

家庭普及率高達76%

高科技馬桶的誕生已有50多年，對於喜愛清潔的日本人來說，它已是生活中必不可少的存在。日本內閣府公布的主要耐用消費品普及率數據（2014年3月）顯示，日本國內高科技馬桶的家庭普及率已高達76%，委實令人驚嘆。

由於洗手間總給人不乾淨的印象，當初報紙和電視都不願意投放關於便座的廣告，1982年，啟用當紅女星代言，在晚餐時段因播出了「屁股也希望洗一洗！」這個廣告而大獲成功，這是衛浴產品登堂入室的歷史性一刻。

高科技馬桶在日本如此普及，除了因為它符合了日本人喜愛清潔的民情外，還有一個很大的因素，那就是該產品的發售，恰逢日本走向泡沫經濟時期；例外還得益於日本得天獨厚的水資源，自來水也可以大量用於洗手間的沖洗。

通常一個溫水馬桶座的價格在2萬日圓左右，它可以安裝在已有的馬桶上。但也有10萬日圓以上的高價位產品。

俘獲外國人心的溫熱馬桶座

保溫馬桶座成為訪日遊客們的「寵兒」。為此，TOTO於2015年4月24日在成田機場開設了體驗型洗手間展示空間「Gallery TOTO」。它位於第二航廈和配樓間的通道上，內設10間最新型洗手間，可供旅客在機場辦理入國前或出國後，途經這裏時實際體驗使用。

最近的新款產品，噴頭具有抗菌防污功能，廠家還研究改良了噴頭的角度以盡可能避免沖洗時溫水四處飛濺。有些產品的噴頭，收起時和沖洗前還有自淨功能；有的馬桶蓋通過感應器自動開閉，無需動手。另外，有的產品具備省電功能，通過感應器，只在你使用時馬桶座才會通電加暖；有的馬桶內側是無溝槽設計，清掃起來特別方便；有的還具備除臭滅菌潔淨功能，如此種種，日本的衛浴設備依然處在日新月異的發展當中。

高科技馬桶的另一個魅力是，在電加熱洗淨用水的同時可以溫熱馬桶座，讓人在寒冷的冬天，坐上去倍感舒適。經常聽說外國人回國後特別懷念日本的洗手間，暖暖的馬桶也讓外國人上癮入迷，難以忘懷呢。

圖片提供：TOTO公司