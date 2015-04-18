Один телефонный звонок – и к вам придут, чтобы принять отправление, которое на следующий день в назначенное время доставят адресату. Можно отправлять даже продукты, которые требуют перевозки в охлаждённом или замороженном виде. Услуги курьерской почты делают жизнь проще и приятнее.

Приятно путешествовать налегке

Где бы вы ни находились, – достаточно сделать звонок по телефону, и в любой уголок Японии и в какое-либо из двухсот мест в разных странах по всему миру японские курьерские службы доставят вашу посылку, – будь это продукты питания или хрупкая керамика, компьютер или другая электротехника, чемодан с вещами для путешествий или цветы.

Если вы едете, например, на лыжный курорт, то в поезде нужно стараться не помешать другим пассажирам вашими лыжами, ботинками и другим объёмным багажом, а если едете на машине, то бывают нужны специальные кронштейны для перевозки сноубордов, что может создавать неудобства. Зато стоит лишь позвонить в службу курьерской доставки, и к вам приедут, чтобы принять отправление, которое доставят в гостиницу, и можно ехать налегке, ни о чём не беспокоясь.

Курьерская почта доставит вашу посылку по любому адресу в Японии, а также во многие страны по всему миру ©YAMATO TRANSPORT CO., LTD.

Когда нужно возвращаться, достаточно лишь заполнить квитанцию, и вещи доставят вам домой. А без багажа гораздо проще на обратном пути заехать куда вам хочется – например, на горячие источники. Так курьерская почта меняет сам подход к путешествиям. Точно так же можно налегке ехать играть в гольф или в путешествие за границу – ваши клюшки доставят в гольф-клуб, а багаж – в аэропорт.

Вместе с ростом популярности продуктов из Японии за рубежом появляются всё новые службы доставки. Так, в аэропорту Ханэда работает система отправки грузов «Haneda Chronogate», вобравшая в себя новейшие достижения логистических технологий, – к слову, можно поучаствовать в 90-минутной экскурсии по этой сверхсовременной системе, которая работает 24 часа в сутки круглый год.

Почтовая квитанция

Доставка охлаждённых или замороженных продуктов

Одна из особенностей японских курьерских служб доставки заключается в том, что можно отправлять охлаждённые или замороженные продукты. Во время путешествия, например, если вам захочется отправить себе домой или кому-нибудь в подарок местные морепродукты, можно не беспокоиться об их сохранности. Или же нужно отправить торт внукам, которые живут далеко от вас – достаточно лишь позвонить, – к вам придут, примут посылку и охлаждённой доставят по адресу.

Работник курьерской службы доставляет охлаждённые продукты зимой ©YAMATO TRANSPORT CO., LTD.

Охлаждённый камчатский краб, доставленный курьерской почтой

Бывает, что посылка приходит тогда, когда никого нет дома, но в случае курьерской почты можно указывать удобное время, и вовсе не нужно проводить день в ожидании доставки. Даже если никого не оказалось дома в указанное при заказе время, по телефону или на вебсайте можно указать, когда нужно доставить посылку снова. В том случае, если планы внезапно поменялись, возможно даже попросить доставить посылку в ближайший мини-супермаркет или по месту работы. Настолько удобные курьерские почтовые службы есть далеко не в каждой стране мира.

Другое приятное качество курьерской почты Японии заключается в том, что цена доставки зависит от размеров, а система оплаты простая и понятная. Кроме того, если получатель не хочет, чтобы отправитель оплачивал пересылку, можно отправить посылку с оплатой услуги доставки получателем, – это похоже на отправление наложенным платежом, но в данном случае получатель оплачивает только сами почтовые услуги.

Что же касается системы отправки наложенным платежом, то она значительно упрощает торговлю по почте. Если ранее продавец получал денежный перевод или платёж по кредитной карте, и после этого отправлял товар, то теперь не нужно тратить время дважды, – платёж получает почтовая служба и передаёт отправителю.

Как всё начиналось

Большие транспортные компании начали предоставлять услуги доставки на дом в 1976 году, хотя и раньше услуги курьерской почты, которой пользовались компании, были доступны частным потребителям. В первый день работы новой службы, которая была ограничена пределами региона Канто, было отправлено всего 11 посылок, но потом число потребителей стало быстро расти, и одна за другой стали появляться компании, предоставляющие услуги курьерской почты.

Развитие системы скоростных автомобильных дорог по всей Японии в 1980-е годы благоприятно сказалось на почтовых службах – сократились сроки доставки, и во многих регионах привыкли к тому, что посылка приходит на следующий день после отправления. Современная японская почтовая система, просуществовавшая более ста лет, была приватизирована, и в 2007 году Почта Японии, имеющая широкую сеть связей и представительств по всей Японии и за рубежом, также начала заниматься курьерской доставкой, а с быстрым развитием системы сетевых мини-супермаркетов (комбини) стало возможным сотрудничество с ними; им предоставлены функции приёма и выдачи почтовых отправлений, благодаря чему услуги почты в круглосуточных комбини доступны днём и ночью.

Почтовые службы Японии развиваются с каждым днём, предоставляя всё новые услуги. Так, стало возможным заказать ремонт поломанных часов, которые примут у вас на дому и после ремонта вышлют по почте; курьерские службы совершают покупки для пожилых, которым трудно это сделать самим, – курьерская почта настолько удобна и так прочно вошла в наш быт, что сложно представить себе повседневную жизнь без неё.

Ссылки на сайты основных компаний курьерской почты:

Фотография вверху страницы: Выдача посылки. Предоставлена YAMATO TRANSPORT CO, LTD.

Фотография камчатского краба предоставлена mount