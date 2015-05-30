快递是只要一个电话就有人上门取货，并在第二天准时送货上门的门对门物流服务，在日本，它还包括低温快递。简便快捷又准确无误的快递服务大大改变了人们的生活。

喜马拉雅FM声音版

“空手旅行”渐成自然

从食品、易碎陶瓷器、电脑等电子产品、旅行箱包到土特产、鲜花甚至活鱼，无论你在哪里，只需打个电话，就都可以快递到日本全国的各个角落乃至世界各国两百多个地方，这就是日本的“宅配便”。

例如去滑雪时，如果随身携带滑雪板、雪橇和滑雪靴等大件物品乘坐电车，必需十分谨慎小心以免给他人困扰；而改坐汽车的话，车上必须要有放置滑雪板的支架，因而会有诸多麻烦和不便。但是如果利用快递服务，那么你需要做的就仅仅是打一个电话——有人会上门取走你的一整套“行头”，把它们送到你将要入住的酒店，你只要一身轻松地去滑雪场享受雪上运动就可以了。

回家时也一样，只要在酒店填写一份托运单，行李就能快递到家了。摆脱了行李的困扰，滑雪后你还能去泡泡温泉，旅行方式相比从前也出现了很大的变化。同样，对于需要携带大件物品的高尔夫旅行和海外旅行，利用这种服务，把行李直接快递到高尔夫球场或机场，也令你的旅行变得轻松、便利。

随着日本产品在海外越来越受欢迎，多功能的国际物流转运机制也逐渐完善起来。例如雅玛多集团的超级物流转运站“HANEDA CHRONOGATE”，其目的就是构建一个可次日送达海外用户的快递业务网络。这座具有高附加价值功能的综合物流中心还专门为公众开启了一个90分钟的免费参观项目，从物品放上交叉带分拣装置到发送的整个过程，24小时365天全天候运行的最新物流系统一览无余。

低温快递冷冻冷藏品

包裹能够低温快递也是日本快递的特色。低温分冷冻温度和冷藏温度两种。比如你在旅行途中购买了新鲜海产品等土特产要带回家时或者为住在远方的孙子精心制作了蛋糕等美食时，利用这个低温快递服务就是最合适不过的了，它一定会让你感到既放心又方便。

低温快递北海道帝王蟹

让单身人士倍感头疼的是快递到家时没有人签收。但是，你可以指定快递的送达时间，所以不需要一整天在家等待；即使送货时你不在家，只要电话联系，就可以在指定时间内再次为你送货上门；此外，快递公司还提供灵活应变的服务，你可以根据情况，将收货地址改为附近的便利店或者工作单位等。拥有如此方便的快递服务系统的国家，在世界上也是少见的。

快递费一律由包裹的大小来决定，简单明了的运费标准也是宅急便的一个魅力。如果你不想或不能让发货人负担运费，还可以选择货到付款的快递服务。

利用快递进行商品邮购的情况也在不断增多。从前邮购商品时通常采取的方法，是通过邮局的汇款挂号信或者信用卡付款，商家确认货款到帐后再委托发送商品，不得不经过两道手续，如今快递公司开始了在送货同时代收货款的服务。

个人小包裹快递业务

快递服务最初是由日本的大型运输公司在1976年开拓并发展起来的。以往商务活动中的小件物品快递服务扩展到了个人领域。个人也能利用至今中才有的虽然仅限关东地区的这项快递服务在开业首日的业务量只有十一件，但随着此后利用人数的激增，其他同行企业开始陆续开始了这项服务。

进入1980年代后，日本全国高速公路网迅速完善，大大缩短了货物发送时间，如今已成为理所当然的快递“次日达”可能区域进一步扩大。伴随100年多年历史的日本邮政系统的民营化，从2007年开始，邮局凭借自身在国内外拥有的庞大网络，也加入到民间快递业务中来。另外，通过和急速增加的便利店合作，委托承办快递受理窗口业务，使人们在24小时便利店里也可以收发快递包裹，利用邮局提供的服务，快递变得服务越来越贴近人们的日常生活了。

日新月异的日本快递业将怎样继续改变人们的生活方式呢？比如时钟坏了有人上门取走，修理好后再送回来；为高龄老人提供代理购物服务等等，不断涌现的各种新式服务，无疑将进一步方便人们的生活。快递如今已经成为我们生活中不可缺少的一个部分。

“参考连接”

雅玛多运输（YAMATO TRANSPORT CO., Ltd.）国际服务

佐川快递（SAGAWA EXPRESS CO., LTD.）

日本邮政（JAPAN POST）

图片提供:

标题图片: 门对门快递（雅玛多运输公司）

低温快递北海道帝王蟹