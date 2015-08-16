Un coup de fil, et le colis est délivré le lendemain à l’heure souhaitée, de la porte de l’expéditeur à celle du destinataire. On peut même envoyer des colis réfrigérés ou congelés. La procédure est simple, les délais sont courts : la livraison à domicile a grandement changé le style de vie des Japonais.

Pourquoi s’encombrer quand on peut voyager les mains libres ?

De n’importe quel endroit, un simple coup de fil suffit pour envoyer de la nourriture, de la porcelaine fragile, des appareils électroniques, une valise de voyage, des cadeaux, des fleurs, du poisson frais... et ce, non seulement dans tous les recoins du Japon, mais aussi vers plus de 200 destinations dans le monde entier.

Autrefois, quand on partait en vacances à la montagne en train, on se sentait mal d’importuner les autres passagers en transportant des skis et d’autres bagages encombrants. Ou alors il fallait se procurer un coffre de toit pour voiture, qu’on n’utilisait que pour cette occasion. Mais grâce à la livraison à domicile, il est devenu possible d’envoyer tout ceci depuis chez soi, et de le recevoir à l’hôtel. Et donc de voyager léger.

Le moindre recoin du Japon, et le monde entier, à disposition

Pour le chemin retour, il suffit de remplir un formulaire à l’hôtel pour que les bagages soient envoyés à la maison. Sans skis ou valises lourdes à transporter, on peut ajouter des destinations supplémentaires aux vacances. Aller au onsen et se réchauffer après une journée passée dans la neige, par exemple. Ou pourquoi ne pas partir faire du golfe les mains vides, après avoir envoyé tout l’équipement vers le green ? Pareil pour partir à l’étranger, il est possible de se faire livrer ses affaires pratiquement partout dans le monde.

En raison du succès des produits japonais a l’étranger, une plateforme multifonction pour rendre possible des livraisons le jour même est un train de se mettre en place. Par ailleurs, Haneda Chronogate, disponible en anglais et chinois, est une vaste plateforme qui vise la livraison le lendemain à l’international. Il est même possible de faire une visite gratuite de 90 minutes dans ce terminal logistique qui a su allier divers composants à forte valeur ajoutée. On peut y voir les bagages glisser avec fluidité sur des tapis roulants gérés par un système logistique dernier cri, opérationnel 24h/24, 7j/7.

Envoyez même des colis surgelés ou refrigérés !

Si vous trouvez, au cours de vos voyages, des produits frais comme des fruits de mer, et que vous voulez les faire découvrir à votre famille ou amis, il est très facile de les faire envoyer par colis. De la même manière, les grands-parents n’hésitent pas à envoyer un gâteau fait maison à leurs petits-enfants. Le gâteau est délivré tout frais, en colis réfrigéré.

Colis réfrigéré délivré en plein hivers

Crabe royal délivré en colis réfrigéré

Pour les personnes vivant seules, ça devient un problème quand il faut être à la maison pour recevoir un colis. Heureusement, il est possible de choisir l’heure de livraison, donc aucun besoin d’attendre toute la journée chez soi. Et même si vous n’êtes pas chez vous quand le colis arrive, il suffit d’appeler pour que le colis soit relivré, à l’heure de votre convenance. On peut aussi changer l’adresse de livraison à un convenience store ou près de son lieu de travail en cas de changement de plan. Il n’y a pas beaucoup de pays dans le monde qui possèdent une infrastructure aussi développée et facile à utiliser.

Les tarifs d’envoi sont calculés simplement avec la taille du colis. Si vous ne voulez pas incommoder l’expéditeur, vous pouvez choisir l’option paiement à la livraison.

La livraison à domicile est aussi utilisée pour la vente par correspondance. Auparavant, il fallait d’abord compléter le paiement par carte de crédit, chèque ou envoi d’argent, pour qu’ensuite le produit parte pour la livraison. Cette procédure en deux étapes est désormais simplifiée : les livreurs proposent de régler l’achat à la livraison, au nom de l’expéditeur.

L’origine de la livraison à domicile

L’ancêtre de toutes les grandes sociétés de livraison est le service établi par le groupe Yamato en 1976. C’est à cette date que Yamato élargit le système de livraison utilisé par les entreprises pour l’adresser aussi aux particuliers. Le service était originellement limité à la région de Kantô, et le premier jour, seulement 11 colis furent livrés. Mais ensuite le nombre d’utilisateurs explosa, et d’autres sociétés s’établirent sur le marché.

L’extension rapide des autoroutes dans les années 1980 joua en la faveur de ce boom. Les délais de livraison furent raccourcis, pour que devienne possible la livraison le lendemain, aujourd’hui monnaie courante. Avec la privatisation de la Poste japonaise, opérée par l’État pendant plus d’un siècle, les bureaux de poste, qui sont reliés jusqu’à l’international, s’intégrèrent en 2007 sur le marché de la livraison aux particuliers. En parallèle, les bureaux de poste s’allièrent avec les convenience stores, ouverts 24h/24, qui se sont multipliés partout dans le pays. Les particuliers peuvent donc envoyer et recevoir leurs colis à n’importe quelle heure dans le combini le plus proche de chez eux.

Le service de livraison à domicile du Japon ne cesse d’évoluer. Des nouveaux services, toujours plus originaux et pratiques, font surface les uns après les autres. Par exemple : service de réparation de montre, qui vient récupérer votre montre chez vous ; ou service qui propose de faire les courses à la place des personnes âgées. La livraison à domicile est devenue partie intégrante de la vie des Japonais.