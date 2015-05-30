快遞是只要一個電話就有人上門取貨，並在第二天準時送貨上門的門對門物流服務，在日本，它還包括低溫快遞。簡便快捷又準確無誤的快遞服務大大改變了人們的生活。

「空手旅行」漸成自然

從食品、易碎陶瓷器、電腦等電子產品、旅行箱包到特產、鮮花甚至活魚，無論您在哪裏，只需打個電話，就都可以快遞到日本全國的各個角落乃至世界各國200多個地方，這就是日本的「宅配便」。

例如去滑雪時，如果隨身攜帶滑雪板、雪橇和滑雪靴等大件物品乘坐電車，必需十分謹慎小心以免給他人困擾；而改坐汽車的話，車上必須要有放置滑雪板的支架，因而會有諸多麻煩和不便。但是如果利用快遞服務，那麼您需要做的就僅僅是打一個電話——有人會上門取走您的一整套「行頭」，把它們送到您將要入住的飯店，您只要一身輕鬆地去滑雪場享受雪上運動就可以了。

回家時也一樣，只要在飯店填寫一份托運單，行李就能快遞到家了。擺脫了行李的困擾，滑雪後您還能去泡泡溫泉，旅行方式相比從前也出現了很大的變化。同樣，對於需要攜帶大件物品的高爾夫旅行和海外旅行，利用這種服務，把行李直接快遞到高爾夫球場或機場，也令您的旅行變得輕鬆、便利。

隨著日本產品在海外越來越受歡迎，多功能的國際物流轉運機制也逐漸完善起來。例如大和運輸集團的超級物流轉運站「HANEDA CHRONOGATE」，其目的就是構建一個可次日送達海外用戶的快遞業務網路。這座具有高附加價值功能的綜合物流中心還專門為公眾開啟了一個90分鐘的免費參觀項目，從物品放上交叉帶分揀裝置到發送的整個過程，24小時365天全天候運行的最新物流系統一覽無餘。

快遞運單

低溫快遞冷凍冷藏品

包裹能夠低溫快遞也是日本快遞的特色。低溫分冷凍溫度和冷藏溫度兩種。比如您在旅行途中購買了新鮮海產品等特產要帶回家時或者為住在遠方的孫子精心製作了蛋糕等美食時，利用這個低溫快遞服務就是最合適不過的了，它一定會讓您感到既放心又方便。

低溫快遞北海道帝王蟹

讓單身人士倍感頭痛的是快遞到家時沒有人簽收。但是，您可以指定快遞的送達時間，所以不需要一整天在家等待；即使送貨時您不在家，只要電話連絡，就可以在指定時間內再次為您送貨上門；此外，快遞公司還提供靈活應變的服務，您可以根據情況，將收貨地址改為附近的便利商店或者工作單位等。擁有如此方便的快遞服務系統的國家，在世界上也是少見的。

快遞費一律由包裹的大小來決定，簡單明了的運費標準也是宅急便的一個魅力。如果您不想或不能讓寄件人負擔運費，還可以選擇貨到付款的快遞服務。

利用快遞進行商品郵購的情況也在不斷增多。從前郵購商品時通常採取的方法，是通過郵局的匯款掛號信或者信用卡付款，商家確認貨款到帳後再委託發送商品，不得不經過兩道手續，如今快遞公司開始了在送貨同時代收貨款的服務。

個人小包裹快遞業務

快遞服務最初是由日本的大型運輸公司在1976年開拓並發展起來的。以往商務活動中的小件物品快遞服務擴展到了個人領域。個人也能利用至今中才有的雖然僅限關東地區的這項快遞服務在開業首日的業務量只有11件，但隨著此後利用人數的激增，其他同行企業開始陸續開始了這項服務。

進入1980年代後，日本全國高速公路網迅速完善，大大縮短了貨物發送時間，如今已成為理所當然的快遞「次日達」可能區域進一步擴大。伴隨100年多年歷史的日本郵政系統的民營化，從2007年開始，郵局憑藉自身在國內外擁有的龐大網路，也加入到民間快遞業務中來。另外，通過和急速增加的便利商店合作，委託承辦快遞受理窗口業務，使人們在24小時便利商店裏也可以收發快遞包裹，利用郵局提供的服務，快遞變得服務越來越貼近人們的日常生活了。

日新月異的日本快遞業將怎樣繼續改變人們的生活方式呢？比如時鐘壞了有人上門取走，修理好後再送回來；為高齡老人提供代理購物服務等等，不斷湧現的各種新式服務，無疑將進一步方便人們的生活。快遞如今已經成為我們生活中不可缺少的一個部分。

參考連接：

大和運輸（YAMATO TRANSPORT CO., Ltd.）國際服務

佐川快遞（SAGAWA EXPRESS CO., LTD.）

日本郵政（JAPAN POST）

圖片提供:

標題圖片: 門對門快遞（大和運輸公司）

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