Con el servicio de mensajería de puerta a puerta de Japón vienen a recoger lo que quieras enviar haciendo tan solo una llamada, y al día siguiente lo entregan a la hora convenida. En Japón la mensajería incluye un servicio amplio con el que es posible enviar incluso productos refrigerados y congelados. El trámite es sencillo, y la forma de realizar el envío es segura y rápida, algo que ha permitido que la vida de las personas cambie profundamente.

Viajar sin equipaje, algo habitual gracias a la mensajería

Los servicios de mensajería de Japón permiten enviar desde cualquier lugar con tan sólo una llamada numerosos objetos como comida y objetos frágiles, electrodomésticos como ordenadores y otros aparatos, maletas para un viaje y souvenirs, flores y hasta pescado fresco, ect. A todo el terriorio nacional, e incluso a más de 200 lugares en todo el mundo.

Por ejemplo, resulta muy engorroso llevar esquís, botas y otro equipaje de gran envergadura cuando se viaja a la nieve, ya que resulta una molestia para el resto de los pasajeros de un tren, y se necesita una baca especial para poder llevarlo en automóvil. Con el servicio de mensajería puede resolver el problema una sola llamada, tras la que vendrán a recoger todo el equipamiento y lo llevarán hasta el hotel, pudiendo disfrutar de unos días de esquí o snowboard sin necesidad de cargar con nada.

El servicio de mensajería de Japón llega a cada rincón del país y hasta el extranjero. ©YAMATO TRANSPORT CO.,LTD.

A la vuelta también nos llevarán el equipaje a casa con tan solo dejar una nota en el hotel. Al quedar libre de la carga del equipaje uno puede ir a relajarse al onsen (aguas termales) después de esquiar. La forma en la que los japoneses viajan ha cambiado considerablemente gracias a este servicio. Además, en otros escenarios, es posible viajar libre de carga cuando uno va a jugar al golf o viaja al extranjero y necesita llevar muchas cosas, ya que también se puede enviar el equipaje al campo de golf o al aeropuerto.

Por otra parte a medida que aumenta la popularidad de productos japoneses en el extranjero, se está preparando un sistema de nodo de transportes multifuncionales bajo el cual los objetos pueden llegar a otros países el mismo día. Se trata de Haneda Chronogate (web en inglés), un super-hub que pretende convertirse en una red de transporte que permita hacer entregas en el extranjero en el plazo de un día. Esta terminal de logística que ha integrado características con alto valor añadido puede visitarse gratuitamente en un tour de 90 minutos. Es posible observar las 24 horas durante los 365 días del años el novedoso sistema de envíos que cuenta con una banda transversal de clasificación para los equipajes.

Envío de productos congelados y refrigerados

Una de las peculiaridades del servicio de mensajería en Japón es que también se pueden enviar productos refrigerados y congelados. En caso de que estemos de viaje y queramos comprar productos del mar como regalo, resulta tranquilizador poder enviarlos por mensajería. Con una sola llamada también podemos hacer llegar a los nietos que viven lejos un pastel casero, ya que el servicio de mensajería lo conservará refrigerado y lo hará llegar hasta su casa.

Transportando productos refrigerados a pesar de la nieve. ©YAMATO TRANSPORT CO.,LTD.

Un cangrejo rojo gigante de Hokkaidō enviado a través del servicio de mensajería.

La preocupación de las personas que viven solas es que podrían estar fuera de casa cuando llegue el paquete. No obstante, con la opción de indicar la hora a la que se desea recibir el envío no es necesario pasar todo el día esperando a que llegue. Incluso aunque uno esté ausente cuando llega el paquete, tan solo llamando por teléfono nos lo volverán a traer a la hora que indiquemos. Si de repente hubiese algún cambio en nuestra agenda, también es posible cambiar el destino del envío para recibirlo en la tienda de 24 horas más cercana o en la oficina. No hay muchos países en el mundo que cuenten con un sistema de recogida y distribución de envíos tan útil como este.

Otra de las maravillas del servicio de mensajería es que dispone de una cuota fija para todos los paquetes según su volumen. Asimismo existe el servicio de envío contra reembolso para los casos en los que pedimos que nos envíen un paquete y no queremos que el remitente se haga cargo del coste del envío.

Está aumentando también el uso del servicio de mensajería en la compra-venta por correspondencia. Antes se tardaba el doble porque el envío se realizaba una vez se hubiera comprobado el pago de la mercancía por correo certificado o tarjeta de crédito. Hoy, en cambio, existe la opción de que sea la empresa de mensajería la que se encargue de recibir el pago por el producto.

El comienzo: envíos de pequeños paquetes personales

Una gran empresa de transporte comenzó el primer servicio de mensajería en 1976. Aplicaron los servicios de envío de paquetes pequeños utilizados en el ámbito de los negocios hasta entonces a los particulares. El primer día que comenzó este servicio limitado al área de Kantō se enviaron apenas 11 paquetes, aunque poco después aumentó el número de usuarios rápidamente y el resto de las empresas del sector se fueron sumando paulatinamente a la iniciativa.

Al comenzar la década de 1980 el boom en la construcción de autopistas en todo el país insufló nueva vida a estas empresas, permitiendo acortar los tiempos de reparto y favoreciendo que hoy sea algo común que un envío pueda llegar al día siguiente en una amplia zona de Japón. Después de la privatización del servicio postal japonés que habñia funcionado durante más de cien años, en 2007 la red de oficinas de correos en Japón y en el extranjero también entró en el negocio de los servicios de mensajería. Además el servicio se acercó al cliente japonés con la ayuda de las tiendas de 24 horas que comenzaron a proliferar rápidamente y se convirtieron en las ventanillas para enviar y recibir paquetes.

El servicio de mensajería continúa evolucionando en Japón. Su utilidad aumenta con cada nuevo servicio que aparece, como el servicio de recogida de relojes averiados que luego devuelven reparados, o el envío de la compra para las personas de la tercera edad. Se ha convertido, sin duda, en un elemento indispensable para nuestra vida.

Enlaces de interés:

YAMATO TRANSPORT CO., Ltd., servicio internacional (en inglés)

SAGAWA EXPRESS CO., LTD. (en inglés)

JAPAN POST (en inglés)

Fotografías:

Fotografía del encabezado: un mensajero entrega un paquete.

YAMATO TRANSPORT CO,LTD.

El cangrejo rojo gigante de Hokkaidō: mount